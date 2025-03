Filme și seriale de neratat în luna martie 2025 pe SkyShowtime

Oferind mii de ore de divertisment de calitate pentru întreaga familie, SkyShowtime găzduiește o selecție largă a celor mai așteptate seriale și filme din lume. Iată ce poți viziona în luna martie 2025.

Mussolini: Son of the Century (Mussolini: Il figlio del secolo) – sezonul 1

Serial biografic realizat de Benito Mussolini bazat pe romanul apreciat de critici al lui Antonio Scuratii. Acesta urmărește istoria Italiei prin ochii lui Benito Mussolini: de la ascensiunea sa în 1919, anul înființării partidului fascist, până în 1925, anul în care politicianul socialist Giacomo Matteotti a fost ucis.

Toate episoadele sunt disponibile din 3 martie

1923 – Sezonul 2

În cel de-al doilea sezon din 1923, o iarnă nemiloasă lovește ferma Dutton, aducând noi provocări și afaceri neterminate pentru Jacob (Ford) și Cara (Mirren). În timp ce vremea dificilă și adversarii amenință să pună capăt moștenirii Dutton, Spencer (Sklenar) pornește spre casă într-o călătorie grea, împotriva cronometrului, pentru a-și salva familia din Montana. Între timp, Alexandra (Schlaepfer) pleacă într-un chinuitor voiaj transatlantic pentru a-l găsi pe Spencer și a-și trăi iubirea alături de el.

Primul episod este disponibil pe 10 martie 2025, cu noi episoade adăgate săptămânal

Boyzone: Life, Death & Boybands – sezonul 1

Boyzone: Life, Death & Boybands este povestea nespusă și explozivă a lui Ronan, Shane, Mikey, Keith și Stephen – cinci băieți necunoscuți din clasa muncitoare a Dublinului, care au devenit cea mai populară trupă de băieți din lume în doar patru ani, cu mai multe single-uri aflate pe prima poziție în topul din Marea Britanie decât One Direction, David Bowie sau Michael Jackson. Cu informații în exclusivitate de la cei patru membri rămași ai Boyzone, aceasta este povestea neștiută a boyband-ului care a definit două decenii de cultură pop. Este o poveste a dezvoltării, a maturizării, a trăirii în strălucirea neiertătoare a reflectoarelor și a confruntării cu moartea șocantă a unuia dintre ei, pe care l-au iubit ca pe un frate. După o despărțire publică amară și mulți ani de distanțare, ei au convenit să se reunească pentru a-și spune povestea.

Toate episoadele sunt disponibile din 16 martie

Small Town, Big Story – sezonul 1

Serialul din șase părți prezintă povestea unei localități fictive, Drumbán, un sat de neadaptați speriați, aflat la granița dintre Irlanda și o altă lume. Totul ia o întorsătură neașteptată atunci când o producție de la Hollywood ajunge acolo și aduce în lumina reflectoarelor un secret ținut ascuns încă din ajunul Mileniului. Christina Hendricks o interpretează pe Wendy Patterson, o localnică devenită mare producător de televiziune, care se întoarce din LA în orașul ei natal, cu o producție de la Hollywood. Paddy Considine joacă rolul lui Seamus Proctor, medicul local din Drumbán și un pilon al comunității locale.

Toate episoadele sunt disponibile din 19 martie

Problemista

Alejandro (Julio Torres) este un designer de jucării aspirant din El Salvador, care se străduiește să dea viață ideilor sale ciudate în New York City. În momentul în care îi expiră viza de muncă, un loc de muncă alături de un artist excentric, marginalizat din lumea artei devine singura sa speranță de a rămâne în țară și de a-și împlini visul. O aventură suprarealistă prin lumile în egală măsură înșelătoare ale orașului New York și sistemului de imigrare din SUA, creată de scriitorul și regizorul Julio Torres. În rolurile principale joacă și Tilda Swinton și Greta Lee.

Disponibil din 1 martie

Rob Peace

Regizat, adaptat și avându-l în rolul principal pe Chiwetel Ejiofor, nominalizat la premiul Oscar, Rob Peace prezintă povestea adevărată a unui tânăr genial (Jay Will), care trăiește un conflict între trecutul ascuns al tatălui său și propriul său viitor promițător. Crescut de devotata sa mamă (Mary J. Blige, nominalizată la Oscar), Rob riscă tot ceea ce a realizat până acum pentru a-și elibera tatăl din închisoare (Ejiofor). În rolul principal joacă și Camila Cabello. Filmul se bazează pe bestseller-ul New York Times scris de Jeff Hobbs.

Disponibil din 5 martie

Pasagerul

Randy (Johnny Berchtold) se mulțumește să fie considerat neimportant, mereu pe locul doi. Dar, când colegul său de muncă Benson (Kyle Gallner) devine brusc violent, distrugând totul în urma sa, Randy este forțat să-și înfrunte temerile și să-și confrunte trecutul problematic pentru a supraviețui.

Disponibil din 7 martie

The Tattooist’s Son: Journey to Auschwitz

Gary Sokolov este unicul fiu al cuplului de evrei slovaci, răposații Lali și Gita Sokolov, recent imortalizați în serialul SkyShowtime Original – Tatuatorul de la Auschwitz – bazat pe cartea cu același nume. La fel ca mare parte a supraviețuitorilor Holocaustului, nici ei nu i-au împărtășit fiului lor experiența de la Auschwitz în mod direct. În acest documentar de impact, Gary vizitează pentru prima dată lagărul de la Auschwitz, pentru a afla cu ce s-au confruntat părinții lui. Documentarul este un pelerinaj intim al unui supraviețuitor din a doua generație, care caută să înțeleagă experiențele chinuitoare pe care le-au îndurat părinții săi și să descopere prin ce au trecut aceștia pentru a-i da viață.

Disponibil din 9 martie

Larger Than Life: Reign of the Boybands

Pentru mai bine de jumătate de secol, trupele muzicale de băieți au reprezentat un reper cultural, creând punți între generații și legături neașteptate între trecut și viitor. Larger Than Life: Reign of the Boybands împletește aceste povești într-un playlist organizat perfect, trecând de la un grup la altul pentru a evidenția ce a însemnat cu adevărat să fii membru – sau fan – în periada de glorie a fiecărei trupe. De la exuberanța succesului până la realitățile care vin odată cu celebritatea, filmul prezintă cu sinceritate experiențele necenzurate din spatele reflectoarelor, oferind o perspectivă atemporală asupra acestei perioade frenetice. Totul prin ochii artiștilor care au trăit-o în mod direct, ai managerilor care le-au coordonat ascensiunea și ai altor jucători importanți din industria muzicii. De la The Beatles și The Jackson 5, trecând prin New Edition, *NSYNC, New Kids on the Block și Backstreet Boys, până la Seventeen și multe alte trupe, documentarul oferă o analiză profundă asupra trupelor de băieți definitorii pentru perioada respectivă.

Disponibil din 23 martie

Dexter: Original Sin (Dexter: Păcat originar)

Amplasat în Miami, în 1991, Dexter: Original Sin (Dexter: Păcat originar) îl prezintă pe Dexter (Patrick Gibson) în timp ce se transformă din student într-un criminal în serie răzbunător. Când dorințele sale sângeroase nu mai pot fi ignorate, Dexter trebuie să învețe să-și canalizeze latura sa interioară întunecată. Sub îndrumarea tatălui său, Harry (Christian Slater), Dexter adoptă un cod menit să-l ajute să găsească și să ucidă oameni care merită să fie eliminați din societate, fără a intra în vizorul forțelor de ordine. O provocare deosebită pentru tânărul Dexter, în timp ce începe un stagiu de criminalistică la Departamentul de Poliție Miami Metro. În Dexter: Original Sin (Dexter: Păcat originar) joacă și Patrick Dempsey, Molly Brown, James Martinez, Christina Milian, Alex Shimizu, Reno Wilson, alături de Sarah Michelle Gellar ca invitată specială. Michael C. Hall revine pentru a oferi vocea iconică a monologului interior din mintea lui Dexter Morgan.

Noi episoade disponibile săptămânal

Lockerbie: A Search for Truth

Pe 21 decembrie 1988, 259 de pasageri și membri ai echipajului au murit după explozia aeronavei Pan Am 103 deasupra Lockerbie, la 38 de minute după decolare, iar alți 11 localnici și-au pierdut viața după ce avionul s-a prăbușit peste liniștitul oraș scoțian. În urma dezastrului și a morții fiicei sale Flora, doctorul Jim Swire (Colin Firth), este numit purtător de cuvânt al familiilor victimelor din Marea Britanie, care s-au unit pentru a cere adevăr și dreptate. Străbătând continente și înfruntând dispute politice, Jim pornește într-o călătorie neobosită, care nu numai că îi pune în pericol stabilitatea, familia și viața, dar îi dă peste cap încrederea în sistemul de justiție. Pe măsură ce adevărul își schimbă forma în viața lui Jim, viziunea lui asupra lumii este întinată pentru totdeauna. Analizând evenimentele acestui dezastru și consecințele lui, Lockerbie: A Search for Truth este o relatare personală despre viața unui bărbat, soț și tată care riscă totul în amintirea fiicei sale și care pornește în căutarea neclintită a adevărului și a dreptății.

Noi episoade adăugate săptămânal

The Agency (Agenția) – sezonul 1

Acest thriller politic îl prezintă pe Martian (Michael Fassbender), un agent secret CIA, căruia i se ordonă să renunțe la viața sub acoperire și să se întoarcă la secția din Londra. În momentul în care își întâlnește iubita din trecut, între cei doi se reaprinde pasiunea. Cariera, misiunea și identitatea sa reală sunt în antiteză cu pornirile inimii; aruncându-i pe amândoi într-un joc mortal de intrigi internaționale și spionaj. În serial mai joacă și Richard Gere, șeful secției din Londra, cu un trecut ilustru, grație celor opt ani petrecuți ca agent sub acoperire.

Noi episoade adăugate săptămânal

Yellowjackets – Sezonul 3

În egală măsură poveste de supraviețuire, horror psihologic și dramă despre maturizare, în Yellowjackets joacă Melanie Lynskey (Castle Rock), nominalizată la Emmy și câștigătoarea Critics Choice Award, Christina Ricci (Z: The Beginning of Everything), nominalizată la Emmy, Tawny Cypress (Unforgettable), Lauren Ambrose (Six Feet Under) nominalizată la Emmy, Sophie Nélisse (The Book Thief), Jasmin Savoy Brown (The Leftovers), Sophie Thatcher (Heretic), Samantha Hanratty (Shameless), Courtney Eaton (Mad Max: Fury Road), Liv Hewson (Santa Clarita Diet), Steven Krueger (The Originals), Warren Kole (Shades of Blue), Kevin Alves (Locke & Key), Sarah Desjardins (The Night Agent) și Simone Kessell (Obi-Wan Kenobi), cu Elijah Wood (The Lord of the Rings trilogy) care revine într-un rol periodic.

Noi episoade adăugate săptămânal

