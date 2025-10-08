Filme de neratat în luna octombrie 2025 în cinematografe

Care sunt noutățile cinematografice pe care abia așteptăm să le vedem luna aceasta la cinema? Ți-am pregătit o mică selecție.

  de  Andreea Ilie
After the Hunt
Iată ce filme poți vedea în luna octombrie 2025 în cinematografe.

The Smashing Machine

Dwayne „The Rock” Johnson îl interpretează pe fostul campion MMA/UFC Mark Kerr, cunoscut și ca „The Smashing Machine”, într-o poveste bazată pe evenimente reale din viața lui Kerr. Filmul prezintă ascensiunea sa în lumea MMA, care a fost din păcate deraiată de dependența sa de opioide. Emily Blunt, Ryan Bader, Bas Rutten completează distribuția acestui film biografic.

Premiera: 3 octombrie

Tron: Ares

TRON: Ares urmărește povestea unui program extrem de sofisticat, pe nume Ares, care este trimis din lumea digitală în lumea reală într-o misiune periculoasă, marcând prima întâlnire a omenirii cu ființe bazate pe inteligență artificială. Gillian Anderson, Jeff Bridges, Jared Leto, Evan Peters interpretează rolurile principale din acest film SF de neratat.

Premiera: 10 octombrie

Bugonia

Doi tineri obsedați de conspirații o răpesc pe șefa unei companii importante, convinși că aceasta este un extraterestru care intenționează să distrugă Pământul. Rolul principal feminin este interpretat de Emma Stone, iar din distribuție mai fac parte Jesse Plemons, Alicia Silverstone, Stavros Halkias.

Premiera: 31 octombrie

After the Hunt

O profesoară universitară ajunge la o răscruce în viața personală și profesională atunci când o elevă vedetă lansează o acuzație împotriva unuia dintre colegii ei, iar un secret din propriul ei trecut amenință să iasă la iveală. Ayo Edebiri, Andrew Garfield, Julia Roberts fac parte din distribuție.

Premiera: 17 octombrie

Pădurea de molizi

Filmul Pădurea de molizi, regizat de Tudor Giurgiu, aduce în actualitate momentul 1 aprilie 1941, când o comunitate românească din Basarabia a fost masacrată la Fântâna Albă de către sovietici. Ficționalizând poveștile supraviețuitorilor, filmul readuce pe marele ecran doi dintre cei mai valoroși actori români – Coca Bloos și Mircea Andreescu – într-un tête-à-tête impresionant. Din distribuție mai fac parte Ionuț Caras și Silva Helena Schmidt.

Premiera: 10 octombrie

Roofman

Pelicula spune povestea spărgătorului evadat Jeffrey Manchester (Channing Tatum), și prezintă perioada petrecută în libertate, în care a evitat capturarea. Din distribuție mai fac parte Juno Temple, Ben Mendelsohn, Kirsten Dunst, Peter Dinklage.

Premiera: 10 octombrie

Dracula

Plecând de la legenda celebrului vampir și de la figura lui Vlad Țepeș, filmul regizat de Radu Jude, propune o suită de povești radical diferite ca stil și formă, de la pulp la avangardă, de la literar la grotesc, de la fantastic la hiperrealist. Șerban Pavlu, Gabriel Spahiu, Adonis Tanța, Oana Maria Zaharia, Alexandru Dabija fac parte din distribuție.

Premiera: 31 octombrie

Springsteen: Deliver Me from Nowhere

Povestea apartiției albumului „Nebraska” din 1982, pe care Bruce Springsteen l-a compus in timp ce înregistra „Born in the USA” cu E Street Band. Filmul este bazat pe cartea lui Warren Zanes. Pelicula este regizată de Scott Cooper, iar din distribuție fac parte Gaby Hoffmann, Stephen Graham, David Krumholtz, Paul Walter Hauser, Jeremy Allen White.

Premiera: 24 octombrie

The Black Phone 2

În timp ce Finn, acum în vârstă de 17 ani, încearcă să-și reia viața după captivitate, sora lui începe să primească apeluri în vise de la telefonul negru și să aibă viziuni tulburătoare cu trei băieți urmăriți într-o tabără de iarnă cunoscută sub numele de Alpine Lake. Ethan Hawke, Jeremy Davies, Madeleine McGraw, Mason Thames fac parte din distribuția acestui film horror.

Premiera: 17 octombrie

Good Fortune

Este povestea lui Gabriel (Keanu Reeves), un înger cât se poate de bine intenționat, dar ușor inept, care se amestecă în viețile unui muncitor zilier și ale unui finanțist plin de bani. Din distribuția acestei comedii mai fac parte Seth Rogen, Keke Palmer, Sandra Oh, Aziz Ansari (care semnează și regia).

Premiera: 17 octombrie

