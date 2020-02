Efectele devastatoare are bullying-ului: Quaden, un băiat de 9 ani i-a spus mamei sale că vrea să se sinucidă, iar lumea întreagă își arată solidaritatea

„Abia l-am luat pe băiatul meu de la școală, am surprins un episod de bullying, am sunat directorul, și am vrut ca oamenii să știe, părinții, educatorii, profesorii, acestea sunt efectele create de bullying, asta e ce face bullying-ul”, a declarat mama lui Quaden, băiețelul a cărui poveste tragică a cutremurat lumea întreagă.

Persoane din toată lumea și-au arătat susținerea în cazul lui Quaden, un băiat de 9 ani din Australia, care suferă de acondroplazie, o formă de nanism, băiatul devenind victima fenomenului de bullying la școală, fiind hărțuit constant de colegii lui. Yarraka Baylen a postat video-ul cu fiul ei, Quaden, care plânge și îi spune: „Dă-mi un cuțit, vreau să mă sinucid”. În timpul filmării se aude vocea mamei care spune „că acestea sunt efectele bullying-ului”. Video-ul a fost postat pe social media săptămâna aceasta și a depășit peste 20 milioane de vizualizări, cu multe reacții și mesaje de susținere, cu hashtagul #WeStandWithQuaden.

Mama băiatului și-a dorit postarea videoclipului pentru a arăta ce efecte devastatoare are fenomenul de bullying din școli: „Pierdem prea multe persoane din cauza bullying-ului, din cauza discriminării, din cauza rasismului. Sunt atât de mulți factori ai bullying-ului”, a declarat în cadrul unei conferințe de presă. „Este cel mai mare coșmar al oricărui părinte să își piardă copiii, iar eu trăiesc asta în fiecare zi. Din acest motiv, trebuie să mă pregătesc pentru ce e mai rău din cauza tuturor lucrurilor prin care Quaden trece și, din cauza afecțiunii medicale pe care o are, încercările de suicid sunt reale și multe persoane nu înțeleg asta.”

Mai multe persoane publice din toată lumea și-au arătat solidaritatea și respectul, postând pe conturile lor de social media video-uri de susținere pentru Quaden.

Actorul Hugh Jackman a postat un video pe contul său de Twitter unde spune că „ești mai puternic decât crezi”. Vedeta X-Men a transmis prin acel video că „nu contează ce se întâmplă, eu sunt prietenul tău”. Comediantul american Bran Williams, care are aceeași afecțiune precum Quaden a declarat că a strâns peste 130.000.de dolari în mai puțin de o zi pentru a trimite familia la Disneyand. „Asta nu e doar pentru Quaden, asta e pentru orice persoană care a suferit din cauza fenomenului de bullying și a fost considerată insuficientă pentru această lume”, spune Bran pe pagina de fundraising. „Hai să îi arăram lui Quaden și celorlalți că există bunătate în lume și merită să fie lângă noi”.

Eric Trump, fiul președintelui Statelor Unite ale Americii, declară că imaginile sunt sfășietoare, iar jucătorul de baschet Enes Kanter a postat pe contul său de Twitter o invitație pentru toată familia lui Quaden la meciul NBA, precizând și că „oamenii te susțin”. Mai mult decât atât, copii din toată lumea au postat video-uri de susținere și prietenie.

My 10 year old son Rocco has a message for #Quaden in Australia who has endured a horrible case of bullying. You are strong little man. So many people love you!!!! pic.twitter.com/wO49KABK51

— Jillian Barberie (@askjillian) February 21, 2020