Dyson CameraJet™ și viitorul îngrijirii orale

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Când am ajuns la Paris, la invitația Dyson, știam că urmează lansarea unui nou produs, însă nimeni nu ne spusese despre ce era vorba. Așa că, printre jurnaliștii și creatorii de conținut veniți din toată lumea, au început inevitabil și speculațiile. Unii pariau pe un nou aparat de coafat, alții pe un produs pentru casă, dar nimeni nu părea să știe cu adevărat ce urma să vedem.

Răspunsul a venit chiar de la Sir James Dyson. Fondatorul brand-ului a urcat pe scenă și ne-a prezentat CameraJet™, prima periuță de dinți Dyson. De fapt, să o numesc pur și simplu periuță electrică ar fi o descriere simplistă pentru toate lucrurile pe care le poate face. Are o cameră integrată, folosește tehnologia Gap Optical Targeting™ pentru a identifica spațiile dintre dinți și direcționează automat către ele un jet de lichid care ajută la îndepărtarea plăcii.

Câteva ore mai târziu, am avut ocazia să aflu mai multe despre CameraJet™ chiar de la Sir James Dyson, alături de un grup de jurnaliști internaționali. Ascultându-l vorbind despre produsele sale, mi-am dat repede seama că totul pornea de la o problemă pe care voia să o rezolve.

În cazul acestei lansări, problema era una pe care o cunoștea chiar din propria experiență.

„Nu am folosit ață dentară până acum aproximativ cinci ani. Aveam mereu probleme cu igienistul dentar și pe bună dreptate. Apoi am început să folosesc ață dentară, dar mi-am dat seama că îmi lua destul de mult timp și că nu era deloc ușor. Nici măcar nu știam dacă o foloseam corect. Nu cred că o făceam, pentru că igienistul tot trebuia să îndepărteze placa”, ne-a povestit.

CameraJet™ a fost dezvoltată tocmai pornind de la această problemă, iar una dintre cele mai mari provocări a fost găsirea unei metode prin care spațiile dintre dinți să poată fi identificate cu precizie.

„Știam că vrem un jet. Dar cum găsești spațiul dintre dinți în 100% dintre cazuri? Camera a fost soluția evidentă”, ne-a spus Sir James Dyson.

În practică, lucrurile s-au dovedit însă mult mai complicate. În cei șase ani de dezvoltare, fondatorul brand-ului ne-a mărturisit că „faptul că nu nimerea 100% dintre spații” a fost problema care l-a preocupat cel mai mult. „De ce nu? De ce nu?”, a spus Sir James Dyson râzând. „Cu aproximativ un an în urmă, reușeam să identificăm doar 65% dintre spațiile dintre dinți. Să ajungem de la 65% la 100% a fost cea mai grea parte. Este dificil pentru că interpretezi o imagine și trebuie să înțelegi contururile dintelui și locul în care acestea ajung la spațiul dintre dinți”, ne-a explicat. A fost nevoie de aproximativ un an pentru antrenarea algoritmului în condițiile deloc ideale din interiorul gurii: „în întuneric, printre lichid și bule”. De asemenea, a recunoscut că „aceasta nu a fost singura dificultate. Au fost multe altele, așa cum se întâmplă întotdeauna”.

Astăzi însă, camera și tehnologia Gap Optical Targeting™ lucrează împreună pentru a identifica spațiile interdentare și a direcționa automat jetul către ele, iar aplicația MyDyson™ le permite utilizatorilor să acceseze o imagine în timp real transmisă de camera integrată.

Și, pentru că vorbim despre un dispozitiv conectat prin Wi-Fi și Bluetooth, am vrut să știu ce se întâmplă cu toate aceste imagini. Sir James Dyson mi-a explicat însă că obiectivul este unul macro, ceea ce înseamnă că poate surprinde doar ceea ce se află foarte aproape de el. Imaginile și filmările nu sunt stocate în cloud, iar Dyson nu are acces la ele. „Din păcate, noi nu le putem vedea. Ne-ar plăcea să le vedem”, a glumit Sir James Dyson, explicând că informațiile le-ar fi utile inginerilor în dezvoltarea produsului.

Camera este însă doar una dintre tehnologiile integrate în CameraJet™. Periuța are un cap cu peri dubli, conceput pentru îndepărtarea plăcii și a petelor de suprafață, o oscilație sonică variabilă care împiedică blocarea perilor și un jet conic proiectat pentru curățarea spațiilor dintre dinți, fiind în același timp delicat cu gingiile și smalțul. Dyson a dezvoltat și o pastă de dinți non-spumantă și o soluție de clătire, gândite special pentru sistem.

Toate aceste tehnologii au trebuit însă integrate într-un dispozitiv suficient de compact și de ușor pentru a fi folosit zilnic. Când unul dintre jurnaliști i-a spus că fusese surprins de greutatea redusă a periuței, Sir James Dyson a recunoscut că miniaturizarea a reprezentat o parte importantă a procesului.

„Mă bucur că ai observat asta. Avem foarte multe lucruri acolo. Este foarte compactă. A fost nevoie de foarte multă miniaturizare”.

După aproximativ un an în care a folosit CameraJet™, James Dyson ne-a mărturisit că rezultatele s-au văzut și la vizitele la igienistul dentar. „Am fost de două ori și nu a avut nimic de făcut. Doar mi-a lustruit dinții. Nu era deloc placă. Dinții mei sunt sănătoși, nu am sensibilitate dentară. Pentru mine, efectul a fost foarte bun”.

Dincolo de ceea ce observă la controalele dentare, pentru el există și o diferență imediată după folosirea produsului. „Este distractiv, pentru că are jetul. Dar te și simți foarte bine după ce l-ai folosit. Toată lumea spune asta după ce îl folosește. Îți lasă gura cu o senzație foarte fresh”, a mai adăugat.

CameraJet™ înseamnă și intrarea Dyson într-un teritoriu diferit de produsele cu care brand-ul este asociat în mod obișnuit. Sir James Dyson ne-a mărturisit însă că nu este „cu adevărat interesat de categorii. Avem un produs nou. Nu am început o afacere doar pentru a avea o afacere. Fac produse atunci când am dezvoltat o tehnologie nouă și creez un produs care folosește acea tehnologie. Așa că nu mă gândesc cu adevărat la asta ca la intrarea într-o categorie sau construirea unei afaceri. Faptul că avem un business se întâmplă pentru că am făcut un produs mai bun sau unul care funcționează într-un mod interesant, mai performant”.

Există însă o diferență pe care chiar el o recunoaște: CameraJet™ este „aproape un produs medical. Din punctul acesta de vedere, este un pas important. Ne apropiem din ce în ce mai mult de probleme care țin de sănătate. Nu a fost însă un pas conștient. A fost pur și simplu o problemă pe care am vrut să o rezolvăm și acolo am ajuns”.

De fapt, ne-a spus el, preocuparea pentru sănătate nu este atât de nouă pentru Dyson pe cât ar putea părea. „Întotdeauna m-am gândit la aspiratoare ca la produse care au legătură cu sănătatea. Au devenit populare în anii 1930 din cauza tuberculozei, în încercarea de a preveni răspândirea ei. Iar purificatoarele noastre există pentru a încerca să păstreze aerul curat. Așa că sănătatea în sine nu este ceva nou pentru noi. Dar acesta este, în mod evident, un produs care are o legătură mai directă cu sănătatea”.

Acum, că produsul este gata și poate fi, în sfârșit, descoperit și folosit de ceilalți, James Dyson pare deja pregătit să meargă mai departe. „Mă simt puțin dezumflat”, ne spune.

Nu e tocmai răspunsul la care ne așteptam, așa că toată sala începe să râdă. „Mi se întâmplă de fiecare dată când reușim să facem ceva să funcționeze. Într-un sens, nu mai este la fel de interesant, pentru că ai rezolvat problema. Dar apoi îți dai seama că probabil există o modalitate și mai bună de a face lucrurile. Și atunci treci la următorul lucru”.

Poate că tocmai aici se află și explicația pentru felul în care Dyson ajunge de la aspiratoare la uscătoare de păr, purificatoare și, acum, la o periuță de dinți cu cameră integrată. Întrebat dacă, după toate lucrurile pe care le-a inventat, mai există ceva care să i se pară imposibil, răspunsul a venit fără ezitare:

„Oh, da. Bineînțeles. Pentru că suntem cu toții curioși. Și vrem să rezolvăm probleme”.

Dar ce îl stimulează mai mult după decenii de inventat: o problemă pe care nimeni nu a reușit încă să o rezolve sau una despre care nimeni nu și-a dat seama că există? „Probabil ambele. Dar primul, probabil, puțin mai mult decât celălalt”, a concluzionat Sir James Dyson.

Foto: PR

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