„Dinți de lapte”, regizat de Mihai Mincan, a primit cronici elogioase la Festivalul Internațional de Film de la Veneția

  Actualizat 02.09.2025, 15:36
„Dinți de lapte”, regizat de Mihai Mincan, a primit cronici elogioase la Festivalul Internațional de Film de la Veneția

„Dinți de lapte”/ „Milk Teeth”, al doilea lungmetraj de ficțiune scris și regizat de Mihai Mincan, a avut premiera mondială în cadrul secțiunii competitive Orizzonti la Festivalul Internațional de Film de la Veneția (ediția 82), pe 29 august. Filmul a fost prezentat în patru săli ale festivalului, pe parcursul a trei zile, atât publicului spectator, cât și invitaților și jurnaliștilor internaționali, bucurându-se de numeroase cronici elogioase.

„M-am bucurat mult pentru echipă. Pe lângă actori, au fost în sală mulți dintre cei care au participat efectiv la filmare. Aplauzele de final ale publicului și reacțiile lor m-au făcut să cred că și filmul le-a dat ceva înapoi, că a găsit un mod să le vorbească”, a declarat regizorul Mihai Mincan.

Mihai Mincan (regizor și scenarist), Radu Stancu și Ioana Lascar (producători), Carmen Rizac (producător asociat), Emma Ioana Mogoș, Marina Palii, Igor Babiac, Istvan Teglas – actori, George Chiper-Lillemark (director de imagine), Dragoș Apetri (editor), Marius Leftărache (compozitor), Anamaria Tecu  (scenografie), Dana Păpăruz (costume),  Adrian Moroca (line producer) au fost prezenți pe covorul roșu la Veneția.

„Sugestiv, tulburător și dens, atât din punct de vedere vizual, cât și sonor, Dinți de lapte nu seamănă cu niciun film văzut până acum în cinematografia românească contemporană”, notează Screen Daily.

„Este un film puternic datorită talentului incontestabil al lui Mihai Mincan de a crea atmosferă și viziunii sale clare de a modela lumea emoțională a unui personaj prin posibilitățile vizuale și auditive ale mediului”,, remarcă ICS (International Cinephile Society).

„Cel de-al doilea film de ficțiune al lui Mihai Mincan, Dinți de lapte, enigmatic și convingător, abordează într-un mod indirect sfârșitul regimului Ceaușescu în România. (…) În cea mai mare parte, totul se sprijină pe umerii debutantei Emma Ioana Mogos, o revelație tăcută care se comportă cu o energie și o maturitate discrete, evocând o întreagă lume pe care personajul ei se luptă să o pună în cuvinte. Deși beneficiază de un sprijin extraordinar din partea distribuției adulte, munca ei este cea care dă filmului principala forță dramatică și rezistența emoțională, până la scena finală inclusiv”, scrie The Film Verdict.

„Maria este întruchiparea unei generații de copii ignorați de istorie, pierderea ei personală fiind ecoul unei fracturi naționale”, scrie ION CINEMA despre personajul principal interpretat de tânăra actriță la debut, Emma Ioana Mogoș. „Interpretarea Emmei Ioana Mogos este superbă, iar ea poate fi considerată, fără îndoială, unul dintre cei mai memorabili copii actori ai acestui sezon”, apreciază Cineuropa.

„Sper ca filmul lui Mincan să aibă parte de recunoașterea pe care o merită: are alura unui viitor film-cult”, notează criticul de film Andrei Gorzo în Films in Frame.

Participarea la Veneția a fost realizată cu sprijinul: Centrul Național al Cinematografiei, Institutul Cultural Român, Uniunea Cineaștilor din România – UCIN, Asociația Dacin Sara.

Regizorul și scenaristul Mihai Mincan se află la a doua selecție în secțiunea Orizzonti, unde a mai fost prezent în urmă cu trei ani, cu debutul său în ficțiune, „Spre Nord” (2022), care a câștigat premiul Bisato Doro acordat de asociația criticilor independenți.

Dedicată filmelor care reprezintă cele mai noi și expresive tendințe din cinematografia internațională, secțiunea Orizzonti este jurizată de: regizoarea și scenarista franceză Julia Ducournau (președinta juriului), regizorul italian Yuri Ancarani; criticul de film argentinian Fernando Enrique Juan Lima; regizoarea australiană Shannon Murphy; regizorul și scriitorul american RaMell Ross.

„Dinți de lapte”/ „Milk Teeth” este o coproducție internațională România – Franța – Danemarca – Grecia – Bulgaria ce are în rolul principal o tânără actriță preadolescentă, aflată la debut: Emma Ioana Mogoș. Setat la finalul anilor ’80, filmul prezintă povestea Mariei, o fetiță de 10 ani dintr-un oraș de provincie, a cărei soră cu un an mai mare dispare subit. În timp ce ancheta este în desfășurare și părinții o caută disperați pe fiica lor cea mare, Maria apelează la ajutorul și încrederea prietenilor. Astfel, Maria trebuie să-și găsească curajul de a se maturiza.

Din distribuția filmului mai fac parte: Marina Palii, Igor Babiac, István Téglás, Victor-Ioan Rogobete, Lara Maria Alexandra Comănescu, Maia-Victoria Boboc, Albert Ciută, Karina-Ziana Gherasim, Tudor Morar, Mihaela Rădescu, Ada Lupu, Cătălin Filip, Luca-David Cărăvan, Ingrid-Maria Tirintică.

Directorul de imagine al filmului este George Chiper-Lillemark, iar montajul a fost realizat de Dragoș Apetri. Marius Leftărache și Nicolas Becker au compus muzica, iar Cyril Holtz a realizat mixajul de sunet. Scenografia este semnată de Anamaria Țecu, realizarea costumelor a fost coordonată de Dana Păpăruz, iar de machiaj și coafură s-au ocupat Dimitra Fafaliou și Sotiris Paterakis.

Radu Stancu și Ioana Lascăr (România) sunt producătorii filmului din partea deFilm.
Coproducători: Cyriac Auriol, Monica Hellström, Konstantinos Vassilaros, Poli Angelova, Nikolay Todorov. Producători asociați: Carmen Rizac, Vlad Rădulescu, Orfeas Peretzis, Remi Burah, Olivier Pere, Mikulas Novotny.

„Dinți de lapte”/ „Milk Teeth” va ajunge în cinematografele din România în această toamnă, distribuit de T.R.I.B.E Films.

Mihai Mincan este autorul scurtmetrajelor „Alaska” (2014), „Cometa” (2017) și „Idila” (2019) – care au avut premiera la festivaluri europene, co-regizor al documentarelor  „Omul care a vrut să fie liber” și „Emigrant Blues” (2019). Debutul său în lungmetraj de ficțiune, „Spre Nord” a avut premiera în 2022 în competiția Orizzonti de la Veneția, a fost selectat la peste 25 de festivaluri internaționale și a fost disponibil în 15 teritorii. „Spre Nord” a avut 13 nominalizări la Premiile Gopo 2024, a câștigat trei trofee Gopo 2024 (Cel mai bun debut și Cea mai bună imagine, precum și Premiul Tânără Speranță pentru Niko Becker); a primit cinci premii ale Uniunii Cineaștilor în 2024, incluzând Marele Premiu și Trofeul Uniunii Cineaștilor pentru cel mai bun film. „Spre Nord” este disponibil pe HBO Max și Antena Play.

Foto: Andrea Avezzù, La Biennale di Venezia – Foto ASAC

Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
