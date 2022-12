De ce este atât de greu să te îndrăgostești de persoanele care au aceste 3 trăsături de caracter

Ți s-a întâmplat până acum să te îndrăgostești de o persoană toxică, ce te consumă destul de mult? Anticipăm deja răspunsul tău, care este da, și îți vom spune că acest lucru este normal și fiecare dintre noi se poate îndrăgosti la un moment dat și de o persoană nepotrivită.

Însă, acum vine întrebarea, de ce alegem să ne îndrăgostim de persoane nepotrivite? Oare pentru că nu ne dăm seama de ceea ce merităm? Sau pentru că avem impresia că trebuie să ne mulțumim cu puțin? Motivele pot fi multiple, însă răspunsul îl cunoști doar tu.

Nu ar trebui să te simți vinovată pentru asta, deoarece în viață trebuie să ai parte și de astfel de experiențe pentru a reuși să îți dai seama ce îți dorești. Foarte multe persoane se îndrăgostesc destul de greu, în adevăratul sens al cuvântului, fără să luăm în considerare atracția fizică, sexuală sau pasiunea. Iar motivul pentru care se întâmplă asta are legătură cu frica de eșec și de o posibilă dezamăgire.

Citește în continuare și află motivul pentru care e greu să te îndrăgostești de persoanele care au aceste 3 trăsături de caracter:

1. Narcisistul

Cu siguranță ai cunoscut până acum persoane narcisiste și a fost destul de dificil să ai o conexiune cu ele. Și te-ai putea întreba de ce. Ei bine, un bărbat narcisist te va critica în permanență, deoarece niciodată nu va fi mulțumit de tine. Nu îi place să fie rănit de către persoana iubită și nu va reuși să te aprecieze la adevărata valoare. În plus, are o părere atât de bună despre sine, încât nu va accepta sfaturile persoanelor din jur, nici măcar pe cele date de parteneră.

De asemenea, unui bărbat care e narcisist îi va fi greu să aibă o relație, deoarece întotdeauna își va imagina cum ar trebui să fie partenera lui, iar acea imagine nu corespunde și cu realitatea.

2. Antisocialul

Va fi o adevărată provocare să te îndrăgostești de o persoană antisocială, deoarece nu va avea încrederea necesară pentru a se putea deschide în fața ta. Cu toate că atunci când începi să vorbești cu o persoană nouă este normal să nu îți dorești atât de mult să te deschizi, e important ca pe parcurs lucrurile să decurgă de la sine.

Însă, trebuie să îți dai seama de faptul că un bărbat care e antisocial va evita pe cât posibil să își petreacă timpul cu tine. Dacă începi să ai sentimente față de un bărbat antisocial, cel mai bine ar fi să renunți, deoarece în final te va dezamăgi.

3. Instabilul emoțional

Poți recunoaște o persoană instabilă emoțional extrem de ușor, deoarece ea poate trece de la tristețe la fericire extrem de repede, poate fără să îți dai seama. Cu toate că pe moment nu te poate afecta, cu timpul acest lucru te va face să te întrebi dacă el într-adevăr are sentimente pentru tine sau nu.

Chiar dacă inițial te-ar putea face să crezi că este spontan și are dorința de a te surprinde, de fapt, el este o persoană care are schimbări de dispoziție. În plus, îi va fi foarte greu să își stăpânească emoțiile, iar acest lucru te poate copleși extrem de tare.

