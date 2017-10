Curaj pe linia frontului – femei extraordinare cu povesti extraordinare (III)

Pentru ca misiunea sa este aceea de a sprijini neincetat femeile din intreaga lume, ELLE l-a desemnat pe fotojurnalistul Jonathan Alpeyrie sa se intalneasca cu ele si sa le descopere viata de zi cu zi, framantarile si bucuriile. Un portret al daruirii.

Mirna, 24 de ani

Tara de origine: Kurdistanul irakian.

Stare civila: singura, nu are copii.

Profesie: psiholog.

Timp petrecut in Mosul: Peste un an.

Motivul pentru care ai venit in Mosul: „Am descoperit asociatia de ingrijire si training medical Elise Care (o organizatie non-guvernamentala, fondata partial de Fundatia ELLE), in timp ce eram inca in Duhok, orasul meu natal. Am aplicat la ei pentru un job de psiholog si deja sunt alaturi de echipa din Mosul de peste un an. Sunt atatea femei si atatia barbati care sufera din cauza ISIS, si ceea ce m-a izbit a fost teama pe care am vazut-o in ochii acestor femei dupa ce au reusit sa scape din teritoriul controlat de ISIS. Am simtit nevoia sa ajut oamenii astia atat de incercati.“

Descrie o zi obisnuita: „Nu am neaparat o rutina zilnica, pentru ca in fiecare zi am ceva nou de facut. Ma trezesc zi de zi la 7, ma pregatesc si iau micul dejun, daca am timp pentru asta. Apoi ma indrept catre Elise Care si, impreuna cu echipa mea, ma duc catre locurile in care oamenii au nevoie de noi. Intotdeauna imi incep ziua cu un zambet mare pe fata, pentru ca ma face sa ma simt mai bine, si cred ca asta ii face si pe pacientii mei sa se simta un pic mai bine. In medie ma intalnesc cu zece femei pe zi, multe vin din zone foarte traditionaliste, unde lumea habar n-are ce e aia psihologie si nici nu o percepe asa cum o intelege lumea occidentala. Cand termin, ma duc inapoi la Duhok, ca sa iau pranzul acasa, apoi continui training-urile pe diferite subiecte si imi sfarsesc ziua cu cina in familie.“

Cel mai dificil aspect al misiunii tale: „Mi-e foarte greu sa vad femei rapite de ISIS. De obicei, daca sunt eliberate, inseamna ca ceilalti membri ai familiilor lor sunt inca ostatici sau, mai rau, au fost ucisi de ISIS. Incerc sa conving aceste femei sa nu se gandeasca la sinucidere. Uneori, in cazurile cele mai grave, sunt trimise la spital sau li se ofera medicatie, ca sa poata sa functioneze in viata de zi cu zi. Incercam sa diminuam dozele de medicamente pe cat posibil, ca sa evitam dependenta, si sa le rezolvam traumele prin consiliere psihologica.“

Cea mai mare satisfactie a misiunii tale: „Nimic nu ma face mai fericita decat sa le vad pe aceste femei zambind, atunci cand reusesc sa le fiu de ajutor. Pentru mine este o recompensa imensa sa vad ca am reusit sa ajut o femeie care a trecut printr-o trauma sau a suferit de o boala psihica.“

Cum te relaxezi: „Incerc sa las problemele de la munca la munca. Imi place sa-mi organizez timpul si activitatile astfel incat sa ma pot concentra si pe lucrurile pe care trebuie sa le fac in rest, ca sa ma relaxez. Imi place sa am timp si pentru mine, sa cant, sa fac sporturi usoare, sa ies la picnicuri cu familia mea. In plus, legaturile puternice de prietenie sunt foarte importante pentru mine.“

De ce iti va fi dor cand se va termina misiunea ta aici: „Daca misiunea mea se va termina, imi va fi foarte dor de munca mea si de pacientii mei. Imi doresc foarte mult sa ajut oamenii aflati in nevoie, asa incat, in viitor, mi-ar placea sa am propriul meu cabinet. In acelasi timp, imi continui educatia, fac un masterat in psihoterapie si traume, pentru a ajuta supravietuitorii ISIS prin terapie, si nu prin medicatie.“

Ce ar trebui sa stie lumea despre situatia actuala din Irak: „Occidentalii nu inteleg pe deplin adevarata natura a traumelor suferite de cei de aici. Prin comparatie, vesticii au mai putine probleme. E de ajuns doar sa va dau exemplul mamelor care isi vad copiii ucisi in fata ochilor lor. Aici asta a devenit un lucru comun.“

Fundatia ELLE a fost creata in 2004 pentru a promova accesul la educatie pentru femeile si fetele din intreaga lume. De la aparitia sa, Fundatia ELLE a sustinut peste 80 de proiecte in 25 de tari.

Fotografii si interviuri: Jonathan Alpeyrie.

Editat de Patricia Nagy / ELLE International.

Traducere si adaptare de Crina Alexe