Cum ii spui ca il iubesti? Cu aceste cuvinte magice!

Vrei sa il cuceresti? Atunci spune-i aceste lucruri.

Arata-i partenerului de cuplu cat de mult conteaza pentru tine. Pe langa actiunile marunte pe care le faci zi de zi, foloseste-te si de cuvinte pentru a ii demonstra ca este sufletul tau pereche si pentru a ii pune zambetul pe buze.

Ce ii poti spune? Iti dam noi mai multe exemple:

„As vrea sa fii aici, langa mine.”

„Nu am crezut ca pot sa iubesc atat de profund pana in momentul in care m-am indragostit de tine.”

