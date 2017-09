Cele mai importante momente de la Premiile Emmy 2017 (despre care trebuie sa stii!)

Premiile Emmy 2017 au fost unul dintre cele mai asteptate evenimente de decernare de premii ale anului – si nu au dezamagit! Iata care au fost cele mai importante si cele mai importante momente de aseara!

Lena Waithe devine prima femeie de culoare care a castigat un Emmy pentru scenariu/comedie

Lena Waithe a devenit prima femeie afro-americana careia i s-a acordat un Premiu Emmy pentru contributia ei la „Master of None”. Actrita si scenarista a impartit premiul cu Aziz Ansari, creatorul show-ului si actorul care joaca in rolul principal. De asemenea, Lena a tinut sa le multumeasca celor dragi, dar si membrilor comunitatii LGBTQIA, din care face parte.

Nicole Kidman l-a sarutat pe buze pe Alexander Skarsgard

Poate cel mai discutat moment al serii a fost acela in care Nicole Kidman l-a sarutat (pe buze) pe colegul sau de serial, Alexander Skarsgard. Acesta tocmai ce castigase premiul Emmy pentru rolul sau din „Big Little Lies”. Un moment putin ciudat, avand in vedere ca sotul lui Nicole Kidman, Keith Urban, se afla chiar langa ea!

Donald Glover este primul Afro-American care castigat premiul pentru Regie Extraordinara a unui serial de comedie

De fapt, Doland Glover a castigat nu unul, ci doua premii: cel mentionat mai sus si cel pentru Rolul Principal intr-un serial de comedie.

Dolly Parton, Jane Fonda si Lily Tomlin au avut parte de o reuniune

Trio-ul a avut parte de o reuniune mult-asteptata si a aparut pe scena pentru a acorda premiul pentru Cel mai bun actor intr-un rol secundar.

Alec Baldwin a castigat un Emmy pentru rolul lui Donald Trump

Alec Baldwin il interpreteaza de ceva timp pe Presedintele Donald Trump in cadrul show-ului Saturday Night Live. Actorul a castigat, aseara, premiul pentru Cel mai bun actor secundar intr-un serial de comedie si a tinut un discurs de multumire in care l-a mentionat si pe Donald Trump.

Citeste si:

Cele mai frumoase rochii de la Premiile Emmy 2017

Foto: Instagram