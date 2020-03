Cele mai bune filme din ultimii 10 ani, cărora ar trebui să le acorzi o șansă

Trebuie să recunoaștem faptul că în ultimii 10 ani am fost privilegiați să vedem unele dintre cele mai bune filme. Fie că interpretarea actorilor a fost una excepțională sau scenariul a fost foarte bine pus la punct încât a rezultat un film extrem de apreciat, toate aceste pelicule de mai jos s-au remarcat prin ceva.

Iar din acest motiv, am alcătuit pentru tine o listă cu 10 dintre cele mai bune filme din ultimii 10 ani cărora neapărat ar trebui să le acorzi o șansă:

1. The Social Network (2010)

În urmă cu 10 ani a părut The Social Network, un film care ne arată cum Internetul devine principalul nostru mod de comunicare. Mai exact, acesta îl surprinde pe Mark Zuckerberg, care ajunge să pună bazele unui site web, pe care în cele din urmă îl numește Facebook.

2. Elena (2011)

Filmul Elena surprinde povestea Elenei și a lui Vladimir și a problemelor pe care le au în familie. Copiii lor, care provin din căsătorii anterioare, au diferite greutăți, cum ar fi fiul Elenei, care nu are un loc de muncă ori fiica lui Vladimir care nu se înțelege deloc cu acesta. Elena se simte deranjată de faptul că soțul său decide să îi lase toată averea fiicei sale.

3. Spring Breakers (2012)

În comedia Spring Breakers vei vedea 4 adolescente care și-au propus să plece într-o vacanță în primăvară, însă ele nu au banii necesari. Printr-o întâmplare, ele ajung să fie arestate, însă Alien, care e un gangster, le plătește cauțiunea, iar fetele sunt libere. Cu toate acestea, cele 4 fete vor pleca alături de Alien și vor avea parte de experiențe la care nu se așteptau.

4. 12 Years a Slave (2013)

12 Years a Slave este adaptat după cartea cu același nume scrisă de Solomon Northup în 1853. Acest film are ca sursă de inspirație o poveste reală de viață a unui bărbat de culoare care încearcă să supraviețuiască după ce a fost răpit și vândut ca sclav. E o poveste impresionantă a modului în care slavia a distrus sistematic bărbații, femeile, afectând generații întregi.

5. The Grand Budapest Hotel (2014)

The Grand Budapeste Hotel a fost un film extrem de așteptat în anul 2014. Acesta surprinde întâmplările de care au parte Gustave H, majordom al unuia dintre cele mai cunoscute și impresionante hoteluri și Zero Moustafa, care este valet. Acțiunea filmului te va amuza, iar imaginile te vor cuceri cu siguranță.

6. Carol (2015)

Filmul Carol este inspirat de romanul cu același nume din anul 1952, scris de Patricia Highsmith. Dacă ești o fană a actrițelor Cate Blanchett sau Rooney Mara, atunci cu atât mai mult vei aprecia acest film. Vei urmări o poveste de dragoste complicată, în care cele două personaje trebuie să își dea seama dacă să lupte pentru ceea ce simt sau nu.

7. Personal Shopper (2016)

Personal Shopper o surprinde pe Kristen Stewart, care o interpretează pe Maureen, o asistentă personală a unui model din Paris. Maureen este îndurerată de moartea fratelui său geamăn, dar ea e convinsă de faptul că încă mai poate ține legătura cu el. Ea începe să primească câteva mesaje misterioase și începe să se gândească dacă sunt de la acesta.

8. Call Me By Your Name (2017)

Dacă tot nu ai văzut până acum Call Me By Your Name, ei bine, ar trebui să o faci deoarece este un film cu adevărat impresionant. Elio, interpretat de cunoscutul actor Timothée Chalamet se îndrăgostește de asistenul tatălui său, Oliver. Astfel, tânărul Elio va avea parte de o poveste tumultoasă de dragoste, între cei doi existând mai multe bariere.

9. Roma (2018)

Filmul Roma regizat de către Alfonso Cuarón este considerat unul excepțional și asta deoarece inspirația din spatele lui ar fi chiar femeile din viața lui Alfonso. Acțiunea se petrece în Mexic în anii ’70 și o are în prim-plan pe Cleo, care se preocupă de treburile casei și familia ei.

10. The Irishman (2019)

În 2019 am avut parte de o peliculă extraordionară, și anume The Irishman, în care actorii principali au fost interpretați de celebrii Robert De Niro, Joe Pesci și Al Pacino. Filmul regizat de Martin Scorsese spune povestea unei crime care a avut loc în America după cel de-al Doilea Război Mondial. E cu atât mai interesantă povestea cu cât e expusă din perspectiva lui Frank Sheeran, un veteran de război.

Foto: PR

