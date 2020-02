12 filme perfecte pe care să le urmărești dacă ai trecut recent printr-o despărțire

Dacă ai trecut recent printr-o despărțire, probabil că ai experimentat mai mult sentimente, de la regret, suferință, supărare sau poate chiar furie. Însă, chiar dacă pe moment nu putem accepta asta, cu timpul îți vei da seama că a fost o decizie foarte bună.

Însă, există și o alternativă la care poți apela pentru a trece mai ușor peste o despărțire, și anume filmele. Fie că sunt de comedie sau dramă, după ce le vei urmări, îți vei găsi puterea să apreciezi mult mai mult acea perioadă în care ești singură.

Așadar, iată care sunt propunerile noastre de filme pe care să le urmărești dacă ai trecut recent printr-o despărțire:

1. Blue Valentine

Michelle Williams și Ryan Gosling sunt protagoniștii filmului Blue Valentine. Vei putea observa o poveste emoționantă între două persoane complet diferite, dar care se iubesc extrem de mult. Cu toate acestea, după cei 6 ani de căsătorie, cei doi ajung să se poarte ca niște străini. Din această cauză, ei încearcă să mai acorde o șansă mariajului lor.

2. Crazy, Stupid, Love

Steve Carrel îl interpretează pe Cal în Crazy, Stupid, Love. El are tot ceea ce și-ar putea dori, job, casă, soție, dar și doi copii. Însă, fericirea lui nu ține foarte mult deoarece află că Emily, soția lui, îl înșală. Dintr-o întâmplare, va ajunge să îl întâlnească pe Jacob, care îl va face să aprecieze mult mai mult viața pe care o are, cu toate că el încă se gândește la soția lui.

3. Call Me By Your Name

Nu vrem să te facem să plângi, însă e posibil să se întâmple asta după ce vei vedea Call Me By Your Name. Filmul surprinde povestea de dragoste dintre un adolescent, pe numele său Elio, și asistentul tatălui său, Oliver. Întreaga poveste are loc într-o vară în Italia. Cu toate că inițial Elio nu are curajul să își exprime sentimentele și îi este teamă să le spună părinților despre asta, el își va găsi în cele din urmă puterea să trăiască o poveste de dragoste aparte.

4. Eat Pray Love

Un film cu adevărat inspirațional este Eat, Pray, Love. Acesta o are în prim-plan pe Liz Gilbert, interpretată de actrița Julia Roberts, care își revine după o despărțire. Ea decide că trebuie să facă o schimbare în viața ei, astfel că va pleca într-o călătorie de regăsire pe sine, ocazie prin care o să viziteze Italia, India și Bali. Filmul este bazat pe cartea de succes cu același nume scrisă de Elizabeth Gilbert.

5. What If

Imediat după o despărțire credem că nu ne vom mai implica niciodată într-o relație, însă știm și noi că nu este așa. Același lucru se întâmplă și în What If, în care Wallace, interpretat de Daniel Radcliffe, suferă după ce se desparte de iubita lui care l-a înșelat. În cele din urmă, o va întâlni pe Chantry, de care se îndrăgostește, cu toate că ea e într-o altă relație.

6. How to Be Single

New York este destinația ideală dacă tocmai ai avut parte de o despărțire și vrei să treci mai ușor peste. În How to Be Single vei avea ocazia să le vezi pe Robin și Alice cum își trăiesc viața în acest oraș al tuturor posibilităților. Robin este cea care îi arată lui Alice că nu are nevoie de un bărbat pentru a fi fericită.

7. Sisterhood of the Traveling Pants

Un film în care vei vedea cât de important este să păstrezi relațiile de prietenie este Sisterhood of the Traveling Pants. Mai exact, este vorba despre patru prietene, care în ciuda faptului că nu sunt aproape una față de cealaltă, găsesc o modalitate inedită de a păstra legătura dintre ele. Ele se folosesc de o pereche de pantaloni care fac înconjurul lumii și le demonstrează că prietenia lor poate trece peste orice.

8. The Break-Up

The Break-Up este un film în care vei fi martora unei povești de dragoste mai puțin obișnuite, dar și amuzante în același timp. Gary și Brooke locuiesc împreună de doi ani și cu toate că la început erau extrem de îndrăgostiți, ulterior ei au parte de neînțelegeri. Vor să se despartă, însă refuză să se mute din apartamentul lor. Trebuie să vezi filmul deoarece vei vedea anumite momente care te vor face să te simți mult mai bine.

9. Bridget Joness Diary

Dacă nu ai văzut până acum Bridget Jones’s Diary, ei bine, află că acum este momentul să o faci. Bridget Jones, interpretată de actrița Renée Zellweger, a devenit extrem de apreciată datorită felului ei de a fi. Ea decide să facă o schimbare, așa că începe să își noteze tot ceea ce face într-un jurnal. Fiecare dintre noi se poate regăsi în personajul ei, așa că vei aprecia acest film.

10. He’s Just Not That Into You

Cu toate avem parte în viață și de dezamăgiri, iar filmul He’s Just Not That Into You vine să ne confirme acest lucru. Filmul este cu atât mai interesant cu cât are în prim-plan mai multe prietene care încearcă din greu să citească gândurile bărbaților.

11. Love Actually

Oricât de clișeic ar fi Love Actually, trebuie să îl urmărești, mai cu seamă dacă ai trecut printr-o despărțire. Acesta surprinde povestea impresionantă de dragoste pe care o trăiesc opt cupluri în preajma Crăciunului, în Londra.

12. Atomic Blonde

Charlize Theron o interpretează pe Lorraine Broughton în filmul Atomic Blonde. Ea este un agent sub acoperire care reușește să surprindă prin felul în care arată. Însă, ea este trimisă într-o misiune în Berlin în timpul Războiului Rece pentru a investiga o crimă a unui alt agent. Curajul acesteia te va motiva și te va ajuta să îți dorești să faci și tu o schimbare.



Citește și:

8 dintre cele mai sexy filme pe care abia așteptăm să le urmărim în 2020

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro