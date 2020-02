8 dintre cele mai sexy filme pe care abia așteptăm să le urmărim în 2020

Când vine vorba de filme sexy, avem în minte povești pasionale de iubire sau chiar imposibile, actori care încearcă prin toate mijloacele să își cucerească partenerul și, totodată, să nu uităm de scenele fierbinți.

Dacă ești în căutarea unor filme de acest tip, ți-am pregătit o listă cu peliculele pe care abia așteptăm să le urmărim în 2020.

1. Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn

Margot Robbie este o actriță cu adevărat sexy și o vei putea urmări în pelicula Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. Pe lângă Margot Robbie, în film mai joacă și alte actrițe extrem de senzuale, cum ar fi Mary Elizabeth Winstead și Jurnee Smollett-Bell.

2. The Photograph

Issa Rae și Lakeith Stanfield sunt protagoniștii filmului The Photograph, care a avut premiera pe 14 februarie. Acesta urmărește povestea de dragoste dintre cei doi. Însă, nu una clasică așa cum te așteptai, ci una plină de mister și dramă.

3. No Time to Die

Trebuie să recunoaștem faptul că filmele cu Daniel Craig au farmecul lor. Iar No Time to Die vine să confirme acest lucru. Cu toate că James Bond s-a pensionat, el va afla că un prieten mai vechi de-al lui, Felix Leiter, îi cere ajutorul. Filmul va avea premiera în aprilie.

4. Black Widow

Un alt film sexy este și Black Widow. Acesta surprinde povestea personajului Natasha Romanoff, interpretat de către Scarlett Johansson, o actriță extrem de cunoscută și apreciată. Pe lângă asta, este unul cele mai sexy personaje din universul Marvel. Filmul va avea premiera în mai.

5. Wonder Woman 1984

În caz că nu știai până acum, 2020 este anul celei mai sexy eroine, și anume Wonder Woman. Actrița Gal Gadot o interpretează pe Diana Prince în continuarea celebrului film Wonder Woman, pe care îl așteptăm cu nerăbdare să apară. Acțiunea este cu mult diferită față de cea din primul film. Filmul va apărea în cinematografe în iunie 2020.

6. In the Heights

In The Heights este ecranizarea musicalului cu același nume compus de Lin-Manuel Miranda. Acesta urmărește povestea unui proprietar al unui magazin din Republica Dominicană, care este speriat de gândul că magazinul său se va închide. Cu toate acestea, povestea lui devine și mai interesantă atunci când întâlnește în magazinul său o fată de care se îndrăgostește. Premiera filmului va avea loc în iunie 2020.

7. West Side Story

West Side Story este un film regizat de Steven Spielberg și este o ecranizare excelentă a musicalului cu același nume din anul 1957. Această adaptare explorează povestea de dragoste interzisă dintre doi adolescenți care au origini etnice diferite. Filmul va avea premiera pe 18 decembrie 2020.

8. Deep Water

Protagoniștii filmului Deep Water sunt Ben Affleck și Ana de Armas. Acesta surprinde povestea unui cuplu căsătorit, format din Vic Van Allen și Melinda, care, din dorința de a ieși din monotonie, încep să se implice într-o serie de jocuri destul de periculoase. Vic acceptă aventurile soției sale pentru a evita un divorț, însă el devine ulterior principalul suspect în dispariția iubitului Melindei.

Foto: PR

