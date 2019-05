Cele mai bune documentare din 2019

R. Kelly a ajuns la închisoare (dar a ieșit ulterior, pe cauțiune), tot ce știam despre Michael Jackson este chestionat, iar fiecare dintre noi a putut afla cum a fost posibil un dezastru precum festivalul Fyre. Mai jos, veți găsi câteva dintre aceste documentare care ne-au ajutat să înțelegem mai bine ce se întâmplă în jurul nostru și să ne dăm seama că este timpul să ne facem vocile auzite.

Fyre: The Greatest Party That Never Happened

Anunțat ca un festival muzical de lux, Fyre Festival a devenit unul dintre cele mai mari eșecuri ale decadei, după ce mii de oameni care au plătit sume exorbitante pentru un bilet s-au trezit sechestrați pe o insulă din Bahamas, neavând unde să doarmă și unde să se spele. Povestea a făcut subiectul a nu unul, ci două documentare. În timp ce filmul făcut de Hulu e destul de chestionabil din punct de vedere etic (compania l-a plătit cu câteva mii de euro pe fondatorul festivalului pentru câteva declarații lipsite de substanță), cel produs de Netflix reușește destul de bine să recreeze evenimentele care au dus la acest fiasco. Desigur, le puteți viziona pe ambele dacă vreți să vă creați o imagine de ansamblu despre cum a fost posibil acest fiasco.

Surviving R. Kelly

Dacă 2017 a fost anul în care a ieșit la iveală furia împotriva abuzurilor din partea bărbaților aflați în poziții de putere, 2018 a fost despre transformarea acestei furii în discuții productive, iar 2019 pare să fie anul în care analizăm mai bine ce am învățat în tot timpul ăsta și ne pregătim pentru viitor. Unul dintre filmele documentare care contribuie la asta este Surviving R. Kelly, care dă glas presupuselor victime ale celebrului cântăreț. Zvonurile cu privire la comportamentele abuzive ale lui R. Kelly nu erau deloc noi, dar primul val al mișcării #metoo nu a avut repercusiuni asupra lui. Apariția acestei mini-serii, care scoate la iveală niște mărturii cutremurătoare, R. Kelly a fost pus sub acuzare și arestat pentru 10 cazuri de abuz sexual agravant.

Leaving Neverland

Un alt documentar greu de privit, Leaving Neverland spune povestea tragică a doi bărbați care susțin că au fost abuzați în copilărie de Michael Jackson. Ca și în cazul lui R. Kelly, foarte multă lume cunoștea suspiciunile care planau asupra starului, dar pasiunea pentru muzica acestuia i-a făcut pe majoritatea să închidă ochii și să se convingă că acestea nu au cum să fie adevărate. Leaving Neverland le permite victimelor să vorbească deschis despre experiențele traumatizante, iar după vizionare, nu vei rămâne la fel.

Lorena

În 1993, cazul Lorenei Bobbitt, o femeie care a tăiat penisul soțului ei, a făcut înconjurul lumii și a devenit subiect de glumă în mai toate talk show-urile vremii. La mai mult de 20 de ani de atunci, regizorul documentarului în 4 părți Lorena merge dincolo de cancan și vorbește despre abuzul domestic și modul superficial în care mass-media acoperă astfel de subiecte. Printre producătorii acestui film se numără și Jordan Peele, cunoscut pentru criticile sale acide la adresa societății americane din filme ca Get Out sau Us.

At the Heart of Gold: Inside the USA Gymnastics Scandal

Acest documentar HBO ne prezintă poveștile a câteva dintre sutele de tinere care au fost abuzate în peste 20 de ani de către Larry Nassar, doctorul echipei de gimnastică a Statelor Unite ale Americii. Victimele erau de cele mai multe ori prea tinere pentru a realiza ce li se întâmplă și erau oricum învățate că, în sport, trebuie să suporți cu stoicism orice ți se întâmplă. Pentru a proteja reputația echipei, abuzurile lui Nassar au fost ascunse sau nu erau luate în seamă, pentru că nimeni nu își putea imagina că un doctor este capabil de a face rău. Acesta a fost până la urmă condamnat la 175 de ani de închisoare.

Ask Dr. Ruth

Ask Dr. Ruth spune povestea incredibilă a lui Ruth Westheimer, o supraviețuitoare a Holocaustului, care a devenit cea mai cunoscută terapeută de cuplu din America. A vorbit despre sexualitate fără menajamente la radio sau TV într-o perioadă în care acest subiect crispa pe toată lumea și mai târziu, a devenit o voce lucidă care contracara știrile false din timpul epidemiei de HIV. Filmul îi aduce un omagiu lui Dr. Ruth (care acum are 90 de ani) și a activității sale. De trecut neapărat pe lista de documentare de văzut.

The Great Hack

Mai țineți minte scandalul Cambridge Analytica, compania americană care a obținut datele a peste 50 de milioane de utilizatori Facebook, date pe care le-ar fi utilizat ca să afle preferințele utilizatorilor și să le influențeze voturile? The Great Hack încearcă să facă puțină lumină în acest caz și vorbește cu o fostă angajată Cambridge Analytica, care a părăsit compania după ce scandalul a luat amploare și un profesor care i-a dat în judecată pentru a afla modul în care aceasta face rost de date. Un film necesar pentru a înțelege pericolele vieții noastre online.

