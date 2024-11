Ce a făcut Elena Lasconi cu premiul câștigat la „MasterChef – Proba celebrității” în 2013: „A fost cel mai tensionat moment din viața mea”

În anul 2013, Elena Lasconi, actuala candidată USR în cursa pentru președinția României, a participat în competiția „MasterChef – Proba celebrităţii” difuzată de PRO TV. Aceasta a ajuns până în ultima etapă a emisiunii, alături de doi artiști, fiind vorba despre Pacha Man și Don Baxter.

Elena Lasconi a fost marea câștigătoare a show-ului „MasterChef – Proba celebrităţii” din 2013, obținând mult râvnitul trofeu, precum și premiul în valoare de 50.000 de euro. Regulile stabilitate la vremea respectivă pentru acel sezon impuneau ca persoana care obține premiul să nu păstreze toți banii. Jumătate din suma câștigată de candidata la președinție a fost donată unei cauze caritabile, copiilor care sunt beneficiari ai programului Fiecare Copil în Grădiniţă, implementat de către Asociaţia OvidiuRo.

Elena Lasconi a exprimat atunci cât de bucuroasă este de faptul că a reușit să câștige emisiunea „MasterChef – Proba celebrității”, recunoscând că trăiește un moment unic în viața ei.

„Până să se anunțe că sunt câștigătoare am crezut că leșin de vreo câteva ori. Îmi aduc aminte că în momentul în care am rămas doar cu Pacha încercam să mă apropii de el ca să-l apuc de mână, să mă sprijin, că nu mă mai țineau picioarele, dar nu am reușit să fac asta. A fost cel mai tensionat moment din viața mea. După ce au anunțat, am început să tremur din toate încheieturile. Pur și simplu nu puteam să-mi controlez corpul. Mi se blocaseră și maxilarele. Doamne, a fost incredibil! Iar reacția colegilor m-a dat gata pur și simplu. Mi s-a părut grozav să îi văd pe toți cum se „aruncă” cu brațele deschise asupra mea și cum mă strângeau la piept… A fost, cum să zic, o altă confirmare a faptului că am fost recunoscută ca fiind profesionistă. Uau! N-am mai trăit așa ceva!”, declara atunci Elena Lasconi, după cum transmite protv.ro.