Atunci cand va certati, opriti-va si cititi asta! 

M-am schimbat foarte mult. Si tu te-ai schimbat, dragul meu.

Nu mai exista apreciere, respect sau pasiune reala. Nici macar pofta. In visurile mele, inca suntem fericiti. In somn, inca ne mai tinem in brate, insa isi simt respiratia. Corpurile noastre nu cunosc durerea sufletului, iar noaptea ele reactioneaza cu aceeasi chimie care ne-a adus impreuna. Ele nu sunt speriate, obosite, ranite asa cum sunt inimile noastre.

