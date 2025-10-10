Asociația ACCEPT, semnal de alarmă despre dezinformarea privind Strategia pentru egalitatea persoanelor LGBTIQ+

Asociația ACCEPT atrage atenția asupra unei informații false care circulă în spațiul public, referitor la recomandările redactate de Comisia Europeană în Strategia pentru egalitatea persoanelor LGBTIQ+, valabilă în perioada 2026-2030. Știrea falsă conform căreia copiii își vor putea „alege singuri genul” reprezintă o minciună care nu face decât să alarmeze populația și să agraveze climatul de dezinformare care poluează spațiul public împotriva unei minorități deja marginalizate în România.

În niciun stat european care permite minorilor parcurgerea procedurii de recunoaștere legală a genului, acest lucru nu este posibil decât cu acordul părinților, în urma unei proceduri îndelungate, supravegheate de instanță sau de autorități administrative competente. Rolul părintelui sau al reprezentantului legal este unul esențial, iar Comisia Europeană nu își propune să schimbe acest fapt.

Problema recunoașterii juridice a genului în cazul copiilor este o diversiune care îndepărtează atenția opiniei publice de la o problemă cu adevărat urgentă în România, unde procedura este extrem de complicată și umilitoare pentru persoanele trans. Statul român, care a fost deja găsit vinovat la CEDO, în 2021, pentru încălcarea drepturilor omului în cazurile X și Y împotriva României, are datoria de a adopta o procedură simplă și accesibilă de schimbare a actelor.

Accept atrage atenția că publicarea unor materiale tendențioase, care includ informații false referitoare la persoanele trans, nu fac decât să vulnerabilizeze și mai mult o categorie socială profund discriminată în România. Raportul Trans în România arată că persoanele trans trăiesc într-un climat de teamă, neîncredere și vulnerabilitate, fără protecții legale reale și cu acces limitat la servicii sigure. Persoanele trans raportează dificultăți majore în sistemul medical (inclusiv refuzul tratamentului), discriminare în educație și pe piața muncii, precum și lipsa de sprijin psihologic adaptat nevoilor lor. Lipsa unei proceduri legale clare pentru recunoașterea genului agravează aceste probleme și contribuie la excluderea socială sistemică.

Datele Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene din 2024 arată că peste jumătate (53%) dintre persoanele trans din România evită să trăiască în acord cu identitatea de gen de teamă să nu fie agresate, amenințate sau hărțuite. La noi în țară, un studiu Ipsos din 2023 estimează că persoanele transgender constituie 1% din populație.

„Ca părinte al unui copil trans, am avut ocazia să-l văd crescând, descoperindu-se, căutându-și locul în lumea asta și, mai ales, luptând pentru dreptul de a fi! În tot acest proces, am învățat că dragostea adevărată de părinte înseamnă să-ți accepți copilul exact așa cum este, nu cum ai fost învățat să crezi că ar trebui să fie. Îmi doresc ca această lume — și societatea din care facem parte — să fie una în care tinerii ca el să nu mai fie nevoiți să-și justifice existența, ci să fie sprijiniți, ascultați și respectați. Sunt mândru de fiul meu. Îl iubesc necondiționat și îi voi fi alături în fiecare pas al drumului său. Mă doare să văd că presa și politicienii încearcă să facă din existența lui un subiect de dezbatere publică”, declară Grigore Ș., membru fondator al Grupului Părinți pentru Drepturi Egale.

„Ca bărbat trans, până acum puțin timp, de fiecare dată când îmi făceam abonament la metrou, trebuia să explic de ce am barbă pe față, deși în buletin am un nume feminin. Era groaznic, umilitor. Ca să ajung să am acte de identitate care să reflecte realitatea, a fost nevoie să dau statul în judecată, să stau în fața unui judecător și să demonstrez că eu chiar sunt cine sunt. A durat mai bine de un an și m-a costat enorm din punct de vedere financiar. Totul doar ca să mă pot muta cu chirie fără să explic proprietarului și administratorului de ce am un nume de fată în buletin, când eu sunt, evident, bărbat. Nu eram doar inconfortabil când trebuia să-mi arăt buletinul. Îmi era realmente frică de ce aș putea să pățesc, de cum ar putea să reacționeze persoana din fața mea”, subliniază Ian Teodorescu, activist trans.

„Asistăm din nou la o campanie de dezinformare care transformă drepturile omului și persoanele din comunitatea trans într-o sperietoare publică. Dincolo de dezinformare oameni reali au de suferit. Dezinformarea, frica, rușinea și umilința distrug vieți. Strategia Comisiei Europene vorbește despre respect, siguranță și demnitate pentru toți cetățenii, inclusiv, cetățenii LGBTI. E momentul ca politicienii din România să depășească manipulările și discursul putinist anti-european, să asume un discurs responsabil și să trateze cu demnitate și respect drepturile tuturor”, adaugă Victor Ciobotaru, Director executiv, Asociația ACCEPT.

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro