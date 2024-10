Agenda de octombrie 2024: cele mai interesante evenimente ale lunii, pe care nu trebuie să le ratezi

Joker: Delir în doi

Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) se găsește, la debutul filmului lui Todd Phillips care a fost primit cu minute de aplauze la Festivalul de la Veneția, într-o instituție în care așteaptă să fie judecat pentru crimele comise ca Joker. Doar că viața lui ia o întorsătură neașteptată atunci când descoperă iubirea, dar și muzica. Lady Gaga se alătură distribuției, un motiv în plus să aștepți data de 4 octombrie, când filmul ajunge în cinematografele de la noi.

Before

Pe AppleTV+ debutează, pe 25 octombrie, o miniserie dramatică ce îl are în centru pe Eli Adler (Billy Crystal), un psihiatru de copii care și-a pierdut recent soția (Judith Light) și care întâlnește un copil instituționalizat care pare să aibă o legătură cu trecutul lui. Un thriller psihologic după un scenariu de Sarah Thorp, care te va ține cu sufletul la gură.

Marele final

Premiat și apreciat în Germania, filmul lui Matthias Glasner despre un cuplu pe moarte, ai cărui copii sunt mult prea preocupați de propriile probleme pentru a se implica în cele ale părinților, e gata să te emoționeze, amuze și impresioneze în același timp. Asta pentru că drama de familie, pe fundalul muzicii (Tom, fiul, este dirijor, iar sora lui are la rândul ei un talent muzical moștenit) pune multiple probleme pe care nu are pretenția să le rezolve, ci doar să le arate. Din distribuție fac parte Anna Bederke, Lars Eidinger, Corinna Harfouch, Lilith Stangenberg și Ronald Zehrfeld, iar premiera are loc la noi pe 4 octombrie.

Disclaimer

Miniseria psihologică scrisă și regizată de Alfonso Cuarón, care are la bază romanul omonim al lui Renée Knight, ajunge pe 11 octombrie pe AppleTV+ și ne-o arată pe Catherine Ravenscroft, o jurnalistă reputată, în momentul în care află că a devenit personajul unui roman care dezvăluie un secret pe care a încercat să-l țină departe de public și de propria familie vreme îndelungată. Distribuția impresionantă îi adună la un loc pe Cate Blanchett, Kevin Kline, Kodi Smit-McPhee, Sacha Baron Cohen, Lesley Manville, Hoyeon și mulți alții.

Monuments in Time

Artista de origine română și cu o reputație internațională remarcabilă Aurelia Mihai este prezentată după vreme îndelungată publicului de la noi, prin intermediul unui proiect în două părți despre explorarea miturilor și monumentelor în contextul contemporan. Expoziția, curatoriată de Cristina Bută, reflectă asupra evoluției ideii de monument în practica artistei, cunoscută pentru operele sale experimentale aflate la intersecția dintre artele vizuale și cinematografice. Astfel, la Institutul Goethe din București poate fi văzut, până pe 10 octombrie, experimentul LUPA, ce urmărește traiectoria Lupei Capitoline ca simbol al identității, puterii și exploatării; în vreme ce la galeria Sector 1 te așteaptă până pe 5 octombrie o instalație pe 4 canale, situată între film și performance, despre legăturile invizibile dintre oameni și locuri.

Rivals

O adaptare după romanul lui Jilly Cooper din 1988 ajunge pe Disney+ pe 18 octombrie, cu David Tennant, Aidan Turner, Katherine Parkinson și mulți alții în distribuție. Pe scurt, serialul, a cărui acțiune se petrece în zona rurală, îi găsește pe fostul sportiv devenit politician Rupert Campbell-Black (Alex Hassell) și pe Lord Tony Baddingham (Tennant), care lucrează în televiziune, într-o aprigă rivalitate.

Profesorul care a promis marea

Inspirat de povestea reală a lui Antoni Benaiges, un profesor care a ajuns în anii 30 ai secolului trecut într-un sat spaniol izolat cu gândul de a aplica asupra elevilor săi o tehnică inovatoare care să-i determine să fie mult mai implicați în procesul de învățare, filmul realizat de Patricia Font este o dramă biografică înduioșătoare despre generozitate și istorie. Asta pentru că Benaiges, care le-a promis elevilor că le va arăta pentru prima dată în viața lor marea, nu a apucat să-și îndeplinească promisiunea, sângerosul Război Civil împiedicându-l. Cu Enric Auquer, Laia Costa, Luisa Gavasa și mulți alții, filmul ajunge în cinema pe 4 octombrie.

Chișinău la linia roșie

La ARCUB – Hanul Gabroveni ai de văzut până pe 6 octombrie o expoziție documentară despre patrimoniu urban și intervenție civică în capitala Republicii Moldova, un proiect care își propune să popularizeze la noi repere ale culturii basarabene și să ne familiarizeze cu o realitate vecină și atât de apropiată. În expoziție sunt prezentate texte, colaje din fotografii de epocă și recente, obiecte, pancarte, înregistrări video și audio referitoare la stadiul de conservare al clădirilor.

Adela Petrescu la Ivan Gallery

Școlită în atelierul Ceciliei Cuțescu-Storck de sculptorița Teodora Pop și urmând cursuri la Belle Arte sub supravegherea lui Nicolae Dărăscu, artista figurativă Adela Petrescu a început să picteze în anii ’50, într-o perioadă dominată de lipsuri materiale și oprimare. A continuat totuși să lucreze, rămânând necunoscută publicului larg – care are ocazia să recupereze acum această lipsă, descoperindu-i lucrările realizate între 1954 și 2017 la Galeria Ivan.

Diploma 2024

145 de artiști, arhitecți și designeri tineri îți arată produsul gândirii și creativității lor, între 4 și 13 octombrie, la o nouă ediție Diploma, găzduită de spațiul CINA. Show-ul organizat de The Institute a selectat, cu ajutorul unui board format din 57 de profesioniști, lucrările din domeniile artelor decorative, plastice și arhitectură și urbanism, acoperind 18 specializări. Expoziția este însoțită de masterclass-uri, un târg de artă și design, petreceri, concerte, astfel încât întregul eveniment să devină un spațiu de interacțiune între creatori și public.

Where’s Wanda

Pe 2 octombrie ajunge pe AppleTV+ primul serial de limbă germană al platformei, o comedie neagră despre Dedo și Carlotta Klatt, care încearcă cu disperare să dea de urma fiicei lor în vârstă de 17 ani, care a dispărut cu luni în urmă. Cuplul, cu ajutorul fiului lor, ia problema în propriile mâini și cei doi reușesc să împânzească cartierul cu dispozitive de supraveghere care îi ajută să afle o mulțime de lucruri interesante.

Femei la Art Safari

O nouă ediție Art Safari, deschisă toamna aceasta la Palatul Dacia-România din București, încearcă să răspundă unei întrebări importante (cine sunt cele mai importante femei din arta autohtonă?) prin intermediul mai multor expoziții. Prima dintre ele este dedicată Reginei Maria a României, o pasionată a picturii, dar mai ales Femeilor Pictore și Sculptore, așa cum s-au adunat ele în asociația creată la București, în 1916, de Cecilia Cuțescu-Storck, Olga Greceanu și Nina Arbore. Alături de lucrările lor, în expoziție mai pot fi văzute creații semnate de Lucia Dem. Bălăcescu, Irina Codreanu, Micaela Eleutheriade, Margareta Sterian, Ligia Macovei, Rodica Maniu, Milița Petrașcu, Magdalena Rădulescu, deci cam toate artistele proeminente ale vremii.

O secțiune aparte, cu o scenografie realizată de Cosmin Florea, este dedicată Ceciliei Cuțescu-Storck, prima femeie profesoară de artă din Europa. O altă expoziție, cu un titlu ce caută controversa – Sâni – urmărește această temă și modul în care ea a devenit motiv de fascinație și conflict prin intermediul unor lucrări de Nicolae Tonitza, Theodor Pallady, Iosif Iser, dar și contemporani precum Raluca Ilaria Demetrescu, Ondine Slimovschi, Alexandru Rădvan, Dumitru Gorzo sau Roman Tolici. Iar seria Young Blood 3.0 prezintă noul val de artiste contemporane, născute după 1980. În cele din urmă, ai ocazia să descoperi și opera lui Sibylle Bergemann, una dintre cele mai importante fotografe contemporane din Germania.

We live in time

John Crowley i-a adus la un loc pe Florence Pugh și Andrew Garfield în această dramă romantică captivantă, care ajunge pe marile ecrane de la noi pe 18 octombrie. Povestea întâlnirii care le schimbă viețile lui Almut și Tobias, proaspăt divorțat, a dragostei și familiei lor e pe cale să se schimbe cu totul, în urma aflării unui adevăr dificil.

Tender Days: Damir Ocko la Gaep

În octombrie, galeria Gaep din București te așteaptă cu a treia expoziție personală în România a artistului Damir Ocko, care a reprezentat Croația la Bienala de la Veneția în 2015. Lucrând în multiple medii – video, colaj, sculptură, obiect, instalații de sunet – Ocko explorează limbajul și complexitățile sale, codurile de control social, corpul în dimensiunea sa politică, dar și violența, fragilitatea și rezistența.

Reinas

Klaudia Reynicke i-a adunat pe actorii Susi Sánchez, Tatiana Astengo, Gonzalo Molina, Jimena Lindo, Mia Owens în această drama despre două surori pe cale să plece din țară pentru totdeauna. Însă reîntâlnirea neașteptată cu tatăl care a fost absent din viața lor complică lucrurile, amplificând și ușurând în același timp durerea schimbării. În cinematografe din 4 octombrie.

Hold Your Breath

Un thriller horror cu Sarah Paulson, Amiah Miller, Annaleigh Ashford, Alona Jane Robbins și Ebon Moss-Bachrach, filmul regizat de Karrie Crouse și Will Joines ne poartă în Oklahoma anilor 30, unde o tânără mamă este convinsă că furtunile de nisip îi amenință familia, așa încât recurge la măsuri disperate pentru a o proteja. Filmul ajunge pe Hulu în octombrie, după premiera la Festivalul de la Toronto.

Sub supraveghere

Gustav Möller ne arată parcursul Evei, gardian de închisoare care își dorește să ajute deținuții să se reabiliteze social, dar care are de-a face cu o tulburătoare dilemă morală atunci când un tânăr din trecutul său ajunge la închisoare. Eva cere să fie repartizată în aripa unde este reținut acesta, care găzduiește cei mai periculoși infractori, lucru ce o târăște într-un joc de-a șoarecele și pisica în care riscă să își piardă integritatea și viitorul. Cu Sidse Babett Knudsen, Sebastian Bull Sarning, Dar Salim și Marina Bouras, drama ajunge în cinema pe 25 octombrie.

Oda bucuriei la Sala Radio

Debutul stagiunii cu numărul 96 pe scena radioului public are loc vineri, 11 octombrie, cu un concert conceput în jurul uneia dintre cele mai celebre lucrări din istoria muzicii: Simfonia a IX-a de Beethoven. Concertul dirijat de Sascha Goetzel va fi prezentat de Orchestra Națională Radio și Corul Academic Radio. Oda bucuriei este astăzi imnul Uniunii Europene, dar simfonia este totodată prima partitură muzicală inclusă în patrimoniul mondial UNESCO.

Stagiunea continuă la Sala Radio cu Concertul pentru pian și orchestră de Schumann, Suita Appalachian Spring de Copland, Ceaikovski – Simfonia nr. 4 și Simfonia nr. 6: Patetica, Beethoven – Simfonia nr. 5, Ravel – Concertul în Sol pentru pian și orchestră, Mozart – Concertul pentru clarinet şi orchestră, Bach – Oratoriul de Crăciun, Enescu – Suite roumaine. Programul complet se găsește pe www.orchestreradio.ro.

