Zvonul că Lady Gaga ar fi bărbat nu a primit un răspuns din partea ei. Artista a mărturisit motivul

Zvonul că Lady Gaga ar fi bărbat a început să planeze asupra artistei de la o vârstă fragedă, de când aceasta și-a făcut loc în spațiul public și a început să adune armate de fani cu muzica ei pop și cu look-urile spectaculoase și controversate. Însă artista a părut să nu ia în seamă speculațiile, ba chiar, la un moment dat, a și glumit inteligent pe seama lor.

Acum, aceasta a mărturisit care a fost motivul pentru care nu a simțit că este cazul să adreseze la modul serios chestiunea, declarând că nu a simțit că rezolvarea întrebării care ajunsese să i se pună în fiecare apariție publică ar fi fost în interesul altora. Gaga a apărut recent într-un episod al proiectului difuzat de Netflix „What’s Next? The Future With Bill Gates„, discutând cu mogulul despre aspecte ale vieții sale, dar și despre probleme ale lumii în care trăim.

Când a venit vorba despre zvonul că Lady Gaga ar fi bărbat, aceasta a considerat că este în cele din urmă cazul să lămurească lucrurile și a vorbit despre motivele pentru care nu a considerat necesar să o facă la vremea respectivă.

„Motivul pentru care nu am răspuns întrebării a fost că nu m-am simțit niciodată o victimă a acelei minciuni. Dar m-am gândit la ce ar simți un copil care ar fi acuzat în acest fel, care ar putea să creadă că o persoană publică, așa ca mine, ar simți rușine”.

Gaga și-a amintit cum a primit zvonul care a început să circule în 2010, după ce o imagine prelucrată a ei s-a viralizat în mediile online.

„Știi că există această imagine de pe internet, care fusese editată, și toată lumea întreba: ‘Știi că există un zvon cum că ai fi bărbat. Ce ai de spus despre asta?’.”

Zvonul că Lady Gaga ar fi fost de fapt bărbat nu necesita îndreptare, a considerat artista care a participat recent la Festivalul de Film de la Veneția, pentru a-și prezenta filmul, Joker: Delir în doi. Ea însăși a explicat: „Am fost în situații în care adresarea unor speculații nu era în interesul oamenilor. Așa că, în acel caz, am încercat să provoc gânduri și să fiu disruptivă în alte feluri. Am încercat să folosesc acele informații false ca să creez un moment disruptiv.” Cea mai celebră replică a artistei la adresa acestui zvon a avut loc în 2011, în cadrul unui interviu cu Anderson Cooper care revine și astăzi, periodic, în atenția publicului. În interviu, aceasta a fost întrebată de jurnalist dacă are un anumit „apendice masculin”, răspunând:

„Poate că am. Ar fi așa îngrozitor?”. Mai târziu, ea a declarat: „De ce mi-aș pierde timpul ca să dau publicității un comunicat de presă în care să spun dacă am sau nu un penis? Fanilor mei nu le pasă, și nici mie.”

Fanii artistei au aplaudat deja modul în care aceasta a pus capăt speculațiilor care s-au întins pe mai bine de un deceniu, dar au apreciat și motivele pentru care aceasta nu a făcut-o la momentul inițial, și anume pentru că zvonul că Lady Gaga ar fi fost bărbat ar fi plasat-o ferm în comunitatea LGBTQIA+, pe care artista oricum o susține de la debutul carierei sale, și ar fi adus atenție nedorită asupra unor aspecte ale vieților persoanelor queer.

Mai mult, în cadrul conversației recente cu Bill Gates, artista a declarat și că modalitățile ei de exprimare artistică sunt mai reale decât zvonurile circulate online:

„Cred că oamenii presupun că, fiind un performer, performance-urile mele nu sunt reale. Dar pentru mine sunt cele mai reale lucruri despre mine pe care le puteți vedea. Sunt mult mai reale decât zvonurile despre mine, care sunt gândite doar ca să mai adune click-uri.”

Foto: arhiva ELLE

