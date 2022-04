Agenda de mai 2022: cele mai interesante evenimente ale lunii, pe care nu trebuie să le ratezi

The Staircase

Serialul creat de Antonio Campos și Maggie Cohn are la bază o serie documentară care a avut premiera în 2004, și îi are în centru pe Colin Firth în rolul scriitorului Michael Peterson, acuzat că și-ar fi ucis soția, după ce aceasta este găsită moartă la baza scărilor din casa în care locuiau, și Toni Collette în rolul răposatei soții, Kathleen Peterson. O poveste complicată despre familie și justiție.

Doctor Strange în Multiversul Nebuniei

Dacă îți era dor de eroul Marvel Doctor Strange, nu mai ai de așteptat decât până pe 6 mai ca să îi vezi noile aventuri, care, după cum spune și numele filmului, îl duc alături de aliații lui în multivers, unde ajunge folosind o vrajă interzisă, pentru a întâlni și combate un adversar misterios. Realizat ca o continuare la Doctor Strange din 2016, filmul îi adună laolaltă, sub regia lui Sam Raimi, pe Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Rachel McAdams și Chiwetel Ejiofor.

Top Gun: Maverick

Pentru că rolul lui Tom Cruise din filmul inițial din 1986 rămâne iconic, iar faptul că actorul își pune acum la bătaie experiențele de pilot (și de persoană care insistă să-și facă și cele mai periculoase cascadorii pe cont propriu) nu putea decât să aducă un plus, îți recomandăm să urmărești acest nou film de acțiune, care îi aduce alături de el pe Jennifer Connelly și Val Kilmer. Din 27 mai la cinema.

Clark

Pe 5 mai are premiera pe Netflix un proiect interesant, care spune viața infractorului care a dat naștere ideii a ceea ce numim acum Sindromul Stockholm. Clark Olofsson, cel mai cunoscut gangster al Suediei, și-a început cariera în anii 1960, iar de atunci a fost condamnat pentru trafic de droguri, tentativă de omor, atacuri, mai multe jafuri asupra unor bănci – un astfel de episod eșuat a și condus la geneza conceptului despre care pomeneam mai sus. Însă Clark a devenit o celebritate adorată de public, iar felul în care s-a întâmplat acest lucru va fi cu adevărat palpitant de urmărit.

Firestarter

Un horror cu elemente SF, filmul are la bază celebrul roman cu același nume al lui Stephen King și spune povestea lui Charlie McGee, fetița care poate transforma orice lucru în scrum prin simpla sa intenție. Regizat de Keith Thomas, filmul cu Zac Efron, Ryan Kiera Armstrong și Sydney Lemmon în rolurile principale ajunge pe 13 mai în cinematografele de la noi.

Dosarul 631

Drama regizată de Marius Th. Barna, cu Iosif Paștina și Marius Florea Vizante, continuă tradiția proiectelor regizorului de a se inspira din episoade din istoria recentă, pentru a prezenta investigația unui reporter TV asupra presupuselor închisori zburătoare americane din România. Eroul nostru, Dinu, ajunge să descopere o scurgere de informații dintr-o bază NATO, iar rezultatul este un adevărat eveniment de presă care agită spiritele vremii. Din 12 mai în cinematografe.

The Invisible Pilot

Documentarul HBO în trei părți spune povestea unui personaj charismatic, Gary Betzner, un pilot priceput din Arkansas, care a trecut prin mai multe episoade dramatice în munca lui, dar care se bucură de o viață fericită, și care într-o bună zi, în 1977, sare de pe un pod, corpul lui nefiind găsit niciodată. Ani după ce soția lui, cei doi copii ai lor și o fiică dintr-o altă relație sunt în doliu, apar dovezi că Gary și-ar fi înscenat moartea; și de-abia aici lucrurile încep să fie cu adevărat complicate.

Imaculat

Filmul Monicăi Stan și al lui George Chiper, cu Ana Dumitrașcu, Vasile Pavel și Cezar Grumăzescu, se concentrează asupra Dariei, o tânără ce ajunge la dezintoxicare pentru a-și vindeca dependența de droguri încurajată de prima ei dragoste. Daria ajunge protejata narcomanilor din centru, dar urmează să afle că tratamentul special de care are parte vine și cu un preț. Filmul, premiat la Veneția, are premiera în cinematografele de la noi pe 27 mai.

Tu ești un alt eu – O catedrală a corpului

Bienala de Artă de la Veneția de-abia și-a deschis porțile, iar anul acesta România este reprezentată de proiectul creat de Adina Pintilie, Tu ești un alt eu – O catedrală a corpului, curatoriat de Cosmin Costinaș și Viktor Neumann. Astfel, la Pavilionul României din Giardini della Biennale va fi expusă o instalație audio-vizuală, iar la Noua Galerie a Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică din Veneția aceasta va fi completată de o instalație VR, și le vei putea vedea pe ambele dacă ai planuri să călătorești într-acolo până pe 27 noiembrie. Proiectul s-a născut dintr-o cercetare asupra intimității și corporalității inițiată de Adina Pintilie cu ani în urmă, din care a rezultat și lungmetrajul său, Touch Me Not, care a câștigat în 2018 Ursul de Aur la Festivalul Internațional de Film de la Berlin. Propunerea artistei deschide un dialog estetic complex cu tema Bienalei, The Milk of Dreams, în același timp celebrând diferențele și conexiunea umană, spun curatorii.

Constantin Flondor: Remember

Până pe 15 mai, la galeria Jecza din Timișoara (Calea Martirilor 51-52) are loc o celebrare a lui Constantin Flondor, prilejuită de aniversarea a 85 de ani a artistului co-fondator al grupurilor 111, Sigma1 și Prolog. Astfel, unei serii de lucrări istorice, din anii 1960-1970, i se alătură și lucrări recente, astfel încât o vizită e o ocazie perfectă ca să observi evoluția unor teme constante ale muncii lui.

Noaptea regilor

Filmul lui Philippe Lacôte, cu Steve Tientcheu, Rasmane Ouedraogo, Isaka Sawadogo, Bakary Koné și Jean Cyrille Digbeu, îl urmărește pe un tânăr trimis în La Maca, o închisoare de pe Coasta de Fildeș care este condusă chiar de prizonierii ei. Eroul nostru este ales de către liderul bolnav al comunității, după cum spune tradiția, să spună o poveste când apare luna roșie… iar el alege să spună istoria Regelui Zama, dându-și seama că povestea lui trebuie cu orice preț să continue până în zori. În cinematografe din 27 mai.

Aici. Acum

Șase artiști ucraineni expun la București, la Rezidența BRD Scena9, într-o expoziție-manifest pe care o poți vedea până pe 9 mai, într-un proiect curatoriat de Michele Bressan (pentru partea de arte vizuale), Micleușanu M. (muzică) și Călin Boto (cinema), care pornește de la întrebarea: ce se întâmplă cu artiștii și arta lor în timpul războiului? Roman Bondarchuck, Dar’ya Averchenko (cinema), Vitaly Yankovy, Borys Kashapov (arte vizuale), Tanya Shelepko, Oleksii Afanasiev (muzică) sunt artiștii care iau parte la acest dialog despre artă și prezență și importanța lor, unii dintre ei aflându-se încă în Ucraina, alții fiind deja la București. Dacă nu reușești să le vezi expoziția din strada Caragiale, nu uita că proiectul are și o componentă online.

Vin alergând, o retrospectivă Vladimir Șetran

Soția artistului, ceramista Ioana Șetran, curatoriază prima expoziție publică de la dispariția lui Vladimir Șetran, la începutul anului, alegând drept titlu pentru această restrospectivă textul pe care soțul ei îl lăsa deseori în ușa atelierului său, ca semn pentru vizitatorii care îl căutau. Astfel, la galeria AnnArt (strada Andrei Mureșanu 1, în București) ai de văzut până pe 7 mai o selecție intimă a lucrărilor artistului (pictură, desen), dar și proiecții ale unor lucrări video realizate de Tudor Șetran și Tudor Massaci.

The Pentaverate

Pune-ți un reminder pe telefon pentru data de 5 mai, pentru că atunci are loc, pe Netflix, premiera celei mai recente comedii a lui Mike Myers, care reimaginează filmul lui din 1993, So I Married an Axe Murderer. Cele cinci episoade ni-i arată pe cei cinci oameni care au încercat să îndrume lumea către o soartă mai bună de la Moartea Neagră, pandemia de ciumă bubonică din 1347. Un jurnalist va încerca să salveze lumea și să le arate oamenilor adevărul… desigur, rolul său este jucat de Myers însuși, care mai apare în alte șapte ipostaze foarte nostime.

La marginea lumii

Până pe 29 mai, un drum la Timișoara ar trebui să includă și vizitarea acestei expoziții curatoriate de Diana Marincu și Ciprian Mureșan, care își propune să surprindă procesul creativ, vizibil în desene și schițe, al unei serii de artiști: Andrei Arion, Csilla Bartuș, Dan Beudean, Ole Blank, Floriama Cândea, Eduard Constantin, Norbert Filep, Camilia Filipov, Lucia Ghegu, Alexandra Mereuți & Sebastian Danciu, Alexandra Satmari și Lucía Simón Medina. Desenul este, deci, instrumentul care îi unește pe acești artiști cu perspective diferite, dar care servește altfel tuturor.

