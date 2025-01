Agenda de ianuarie 2025: cele mai interesante evenimente ale lunii, pe care nu trebuie să le ratezi

Babygirl

Nicole Kidman se întoarce pe marile ecrane într-o dramă care-i oferă un nou rol curajos: cel al unei femei de afaceri cu putere și influență, dispusă să-și riște cariera și viața de familie pentru o aventură cu un intern mult mai tânăr decât ea. Din distribuție mai fac parte Harris Dickinson, Antonio Banderas, Sophie Wilde și Esther McGregor, regia este semnată de Halina Reijn, iar criticii au aplaudat aproape unanim, după premiera de la Festivalul de Film de la Veneția, jocul actorilor și subiectul provocator. În cinema de pe 3 ianuarie.

The substance

Coralie Fargeat a creat, probabil, cel mai controversat film al lui 2024, care are premiera în cinematografele de la noi pe 10 ianuarie. Margaret Qualley, Dennis Quaid și Demi Moore dau viață unei drame horror ce are în centru o vedetă aflată la finalul vieții sale profesionale, care decide să folosească un medicament vândut pe piața neagră, o substanță ce replică celulele, în încercarea disperată de a crea temporar o versiune mai tânără și mai bună a sa. Ce urmează acestei hotărâri? Vei vedea la cinema și vei visa, probabil, multă vreme după ce ai ieșit din sală.

Mnemonics (Back to the future)

GAEP aniversează 10 ani cu o expoziție care aduce laolaltă toți artiștii pe care îi reprezintă galeria. Astfel, până pe 8 februarie, vezi în spațiul din strada Giuseppe Garibaldi din București o selecție de lucrări de Răzvan Anton, Pavel Brăila, Felipe Cohen, Vlatka Horvat, Théo Massoulier, Sebastian Moldovan, Tania Mouraud, Damir Ocko, Cătălin Pîslaru, Mihai Plătică, Raluca Popa, Marilena Preda Sânc, Mircea Stănescu și Ignacio Uriarte, ale căror teme explorează într-un fel sau altul noțiunea de timp. De văzut neapărat!

All we imagine as light

Câștigătorul Grand Prix de la Cannes în 2024, filmul scris și regizat de Payal Kapadia ni le arată pe Prabha și Anu, două asistente care trăiesc împreună în Mumbai. Una dintre ele simte lipsa soțului care a emigrat în Germania curând după nunta lor, în vreme ce cealaltă are o aventură cu un bărbat musulman. Viețile lor și întâmplările de care au parte se derulează pe ecran, realizând în același timp un portret evocator al Indiei contemporane, dar și al unei umanități pe care deseori refuzăm să o vedem în cei care nu arată la fel ca noi. Filmul, de altfel, a fost prima producție indiană cu mare succes la Cannes din 1994 încoace. Merită, așadar, să parcurgi acest carusel de emoții. Din 24 ianuarie, la cinematograf.

Concerte de excepție

Sala Radio deschide anul cu două concerte speciale: pe 17 ianuarie asculți celebrele partituri ale lui Gershwin, dar și Ravel, în interpretarea Orchestrei Naționale Radio, cu Matthias Foremny dirijor și Luiza Borac la pian. Iar pe 31 ianuarie orchestrei i se alătură dirijoarea Katharina Wincor și pianista Alexandra Segal, câștigătoarea Concursului Internațional George Enescu 2022, pentru o seară dedicată Concertului nr. 2 pentru pian și orchestră creat de Chopin. Biletele sunt disponibile pe www.bilete.ro sau la casa de bilete.

Nosferatu

Pe 3 ianuarie ajunge în cele din urmă și în cinematografele de la noi remake-ul lui Robert Eggers după clasicul german din 1922 Nosferatu, inspirat la rândul său de romanul legendar și dătător de fiori al lui Bram Stoker. Așadar, știi povestea: relația dintre un conte vampir din Transilvania și o tânără tulburată, care dă naștere unei serii nebănuite de orori. De data aceasta, Bill Skarsgard și Lily-Rose Depp își asumă rolurile principale, cu Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin sau Willem Dafoe susținându-le interpretările.

Marcello mio

Un experiment interesant realizat de actrița Chiara Mastroiani, fiica celebrului Marcello Mastroianni și a la fel de faimoasei Catherine Deneuve, este subiectul acestui film regizat de Christophe Honore, care ajunge în cinematografele românești pe 24 ianuarie. Chiara a decis ca, pentru o vară, să trăiască în pielea tatălui ei, îmbrăcându-se, vorbind și respirând ca el, cu atâta convingere încât până și cei din jur au ajuns să-i spună Marcello. O poveste pentru iubitorii de cinema și pentru fanii acestor legende ale domeniului.

Fragile Objects of Desire

Până pe 25 ianuarie, Ivan Gallery te așteaptă la Malmaison cu expoziția de grup Fragile Objects of Desire, ce aduce laolaltă lucrările a patru artiști centrate pe explorarea fragilității și a dorinței. Realizate în medii diferite, lucrările semnate de Elijah Bugher (intervenții pictate peste fotografii ce surprind performance-uri), Giulia Crețulescu (arme din inox ca instrumente ale vindecării), Ecaterina Vrana (picturi ce explorează granița dintre real și ireal) și Ivana Mladenovic (un film inspirat de poemul lui Walt Whitman, Song of Myself) formează un întreg care te va pune pe gânduri.

Bird

Andrea Arnold, cunoscută pentru scurtmetrajele ei, dar și pentru episoadele regizate în seria inovatoare Transparent, îi adună laolaltă pe James Nelson-Joyce, Barry Keoghan, Jasmine Jobson și Franz Rogowski într-o dramă ce are premiera la noi pe 17 ianuarie. În centrul poveștii se află Bailey, de 12 ani, care locuiește ilegal într-o casă din North Kent împreună cu Bug, tatăl ei divorțat, și cu Hunter, fratele său. Bug nu are timp să se ocupe de copii, așa că Bailey caută atenție. Astfel îl întâlnește pe Bird…

The Seed of the Sacred Fig

Filmul regizorului Mohammad Rasoulof, care ajunge în cinematografele din România pe 31 ianuarie, spune povestea lui Iman, un judecător la Tribunalul Revoluționar din Teheran, care se confruntă cu neîncredere și paranoia pe măsură ce protestele politice din țara sa se intensifică, iar arma sa dispare în mod misterios. În încercarea de a rezolva situația și suspectându-și propria familie, el impune măsuri drastice soției sale, Najmeh, și fiicelor lor, Rezvan și Sana. Așa că viețile tuturor se schimbă și tensiunea crește alarmant.

Paddington în Peru

Pentru fanii filmelor de comedie pentru întreaga familie, luna aceasta rezervă o surpriză plăcută, sub forma aventurilor simpaticului ursuleț aflat în vizită, alături de familia Brown, la mătușa Lucy, tocmai în Peru. Pentru că o astfel de vizită nu putea să rămână fără urmări, un mister îi trimite pe toți în pădurea tropicală amazoniană și în munții peruani. Ai să râzi, deci, văzându-i pe Olivia Colman, Emily Mortimer, Antonio Banderas, Imelda Staunton și Ben Whishaw, în proiectul regizat de Dougal Wilson, într-un mediu nefamiliar și surprinzător. De pe 17 ianuarie la cinema.

New Hope

Muzeul de Artă Brașov și Mobius Gallery te așteaptă cu o expoziție itinerantă cu lucrări noi ale pictorului basarabean Roman Tolici. Realizate recent, lucrările explorează transformările majore care au redefinit lumea contemporană, atât la nivel social și politic, cât și la nivelul experiențelor individuale. „Istoria oferă nenumărate exemple în care speranța s-a dovedit deșartă: imperii s-au prăbușit, dezastre cumplite au spulberat speranța oamenilor, iar nedreptăți teribile au rămas nepedepsite.”, spune artistul.

Galeria de artă orientală

Muzeul Național de Artă al României a inaugurat de curând o nouă expoziție permanentă, ce prezintă aproape 600 de obiecte de artă provenite din Azerbaidjan, Bulgaria, China, Daghestan, Egipt, Grecia, India, Iran, Japonia, Siria, Turcia, Turkmenistan sau Uzbekistan, o colecție fascinantă care te va face să înțelegi mai ușor permanentul dialog dintre culturi. Arta islamică, cea chineză sau cea japoneză stau astfel alături, iar explorarea lor prin intermediul obiectelor expuse te va captiva, cu siguranță.

