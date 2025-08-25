Actrițe care s-au transformat radical pentru a intra în pielea unui personaj puternic

Câteva actrițe au dat viață pe ecrane unor personalități care s-au făcut remarcate.

  de  Braslasu Iulia
1. Elle Fanning
Fie că a fost vorba de filme biografice sau drame, câteva pelicule au adus în față poveștile unor femei care au excelat sau au adus o contribuție importantă, devenind, astfel, emblematice. 

A Complete Unknown i-a adus pe Timothée Chalamet și Elle Fanning în rolurile principale. Actrița a interpretat-o pe iubita lui Bob Dylan de la începutul anilor 1960, pe numele ei real Suze Rotolo și pe cel din film Sylvie Russo.

2. Ana de Armas

Filmul Blonde regizat de Andrew Dominik a stârnit discuții aprinse la momentul lansării sale, în special pentru felul exagerat și forțat prin care Ana de Armas a jucat-o pe Marilyn Monroe. Filmul este o adaptare a romanului lui Joyce Carol Oates, cu Adrien Brody, Bobby Cannavale, Xavier Samuel și Julianne Nicholson care completează distribuția. 

3. Kristen Stewart

Seberg este o dramă biografică din 2019, cu Kristen Stewart în rolul actriței Jean Seberg, care a fost vizată la sfârșitul anilor 1960 de FBI din cauza sprijinului acordat Partidului Panterelor Negre.

4. Margot Robbie

Viața modelului și actriței Sharon Tate a fost portretizată în filmul Once Upon a Time in… Hollywood de către Margot Robbie. Actrița și-a dorit să o interpreteze într-un mod respectuos pe Sharon Tate și să îi trateze cu responsabilitate cariera impresionantă lăsată în urmă, așa că a contactat-o pe sora ei, Debra Tate. 

5. Naomi Watts

În 2013, Naomi Watts a interpretat-o pe regretata Prințesa Diana în filmul Diana, regizat de către Oliver Hirschbiegel. Pelicula a avut la bază cartea Diana: Her Last Love scrisă de Kate Snell și are în prim-plan ultimii doi ani de viață ai Prințesei Diana, marcați de lupte interioare puternice. 

6. Emma Stone

Filmul Battle of the Sexes a avut-o ca protagonistă pe Emma Stone, în rolul jucătoarei de tenis Billie Jean King. Actrița a întâlnit-o personal pe sportivă și a reușit să fie atentă la micile ei gesturi, astfel încât să se apropie cât mai mult de cea pe care urma să o interpreteze. 

7. Cate Blanchett

Filmul The Aviator regizat de Martin Scorsese arată primii ani din cariera cunoscutului aviator și miliardar Howard Hughes, jucat de Leonardo DiCaprio. În peliculă, Cate Blanchett a interpretat-o pe actrița Katharine Hepburn, iubita lui Howard Hughes, prestație pentru care a și câștigat un premiu Oscar.

8. Lindsay Lohan

Lindsay Lohan a jucat-o pe Elizabeth Taylor în filmul Liz & Dick din 2021. Tema centrală a peliculei a fost povestea de dragoste toxică dintre Elizabeth Taylor și Richard Burton, cel din urmă jucat de către Grant Bowler. Pentru mulți privitori, interpretarea actriței Lindsay Lohan a fost dezamăgitoare. 

9. Julianne Moore

În filmul biografic The Glorias, Julianne Moore a interpretat-o pe Gloria Steinem, autoare și una dintre vocile care și-a dedicat viața activismului, feminismului, emancipării femeilor și luptei pentru drepturi egale. Pelicula are la bază cartea de memorii a activistei, My Life on the Road. Julianne Moore, care a jucat-o în perioada sa din anii 1970, a avut ocazia să îi adreseze întrebări și să afle mai multe despre viața ei, pentru că Gloria Steinem a fost prezentă pe platourile de filmare.

10. Salma Hayek

Frida este un film biografic din 2002 în care Salma Hayek a jucat-o pe Frida Kahlo, celebra artistă de origine mexicană. Pelicula regizată de Julie Taymor a surprins viața pe cât de sumbră, pe atât de fascinantă a artistei, de la relațiile din 1920 și 1930, călătoriile la New York și Paris, până la problemele sale de sănătate.

11. Natalie Portman

Filmul Jackie din 2016 regizat de Pablo Larraín i-a oferit actriței Natalie Portman ocazia să intre în pielea Primei Doamne Jacqueline Kennedy Onassis. Pelicula arată povestea ei de după asasinarea soțului ei, președintele american John F. Kennedy, cât și încercarea de a-și reclădi viața după această tragedie. 

Foto: PR

