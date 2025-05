Actrița Maria de Medeiros din Pulp Fiction vine la TIFF.24

Actriță, regizoare și cântăreață, Maria de Medeiros este una dintre cele mai versatile și rafinate prezențe ale cinematografiei europene și una dintre cele mai importante actrițe portugheze ale generației sale. Cunoscută publicului printre altele pentru rolul memorabil din Pulp Fiction, regizat de Quentin Tarantino, artista va fi omagiată la cea de-a 24-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania (13 – 23 iunie 2025), unde va primi Trofeul Transilvania pentru Contribuția specială adusă cinematografiei mondiale.

Cariera Mariei de Medeiros este marcată de o eleganță aparte și o profundă implicare în proiecte cinematografice de autor. A cucerit publicul și critica deopotrivă prin rolul Fabienne, iubita visătoare și tandră a lui Butch (Bruce Willis) în capodopera cult Pulp Fiction (1994), o apariție emblematică într-un film care a redefinit cinemaul independent american. Schimbul de replici „Cine e Zed? Zed e mort” a intrat rapid în cultura pop.

Un alt rol esențial în filmografia sa este cel al scriitoarei Anaïs Nin în Henry & June (1990), regizat de Philip Kaufman. Interpretarea Mariei de Medeiros a fost elogiată pentru finețea și sensibilitatea cu care a dat viață unei figuri complexe, într-o poveste despre iubire, sexualitate și creație artistică.

Distinsă cu Premiul pentru cea mai bună actriță la Festivalul de la Veneția în 1994 pentru Two Brothers, My Sister (Três Irmãos) de Teresa Villaverde, artista portugheză are o filmografie remarcabilă, cu peste 100 de titluri. A lucrat cu regizori precum João César Monteiro (în filmul căruia, Silvestre, a debutat la 15 ani), Chantal Akerman, Susanne Schiffman, Manoel de Oliveira, Istvan Szabo, Bigas Luna, Abel Ferrara, Antonietta de Lillo, Isabel Coixet și Guy Maddin, și a apărut în filme alături de Mark Ruffalo, Isabella Rossellini sau Charlotte Rampling. Are un parcurs important și în teatru, încă de la debut.

Cele mai recente filme în care joacă au fost prezentate în 2025 la Berlinală (Reflet dans un diamant mort, r. Hélène Cattet, Bruno Forzani) și la Cannes (Le Roi Soleil, r. Vincent Maël Cardona, Ange, r. Tony Gatlif).

Dincolo de cariera actoricească, Maria de Medeiros este și o regizoare apreciată. A debutat în regie cu Capitães de Abril (2000), un film despre Revoluția Garoafelor din Portugalia, selectat în secțiunea Un Certain Regard la Cannes. A fost președinta juriului Camera dOr de la Cannes în 2001.

Artista este activă și în muzică, cu trei albume de studio care reflectă pasiunea ei pentru jazz, fado și chanson française.

În cadrul TIFF.24, publicul va avea ocazia să o întâlnească pe Maria de Medeiros nu doar pe covorul roșu al Galei, ci și în cadrul unui masterclass deschis profesioniștilor și publicului larg. Festivalul va găzdui și proiecția celui mai recent film în care a jucat, Uma Quinta Portuguesa (2025), regizat de Avelina Prat. În acest film, Maria de Medeiros interpretează rolul Amáliei, misterioasa proprietară a unei quinta portugheze, într-o poveste despre identitate, prietenie și regăsire, care a concurat la Festivalul de la Málaga. Actrița va fi prezentă la proiecție însoțită de regizoarea filmului.

