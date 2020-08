Actori de la Hollywood care își detestă rolurile cu care au devenit faimoși

Pentru un actor este neplăcut să fie recunoscut în mod constant pentru un rol pe care îl urăște. Comparațiile și referințele parcă nu se mai opresc, astfel că actorii ajung să nu mai scape niciodată de trecutul lor de pe marile ecrane, oricât de mult și-ar dori.

Pentru unii actori a fost vorba despre viziunea diferită pe care o avea personajul respectiv, în timp ce pentru alții faima și presiunea care au venit după au fost prea mult.

Așa că, ți-am făcut o listă cu actorii cărora le displace în totalitate rolul cu care au ajuns cunoscuți:

Daniel Radcliffe – Harry Potter and the Half Blood Prince

Daniel Radcliffe a devenit celebru datorită rolului Harry Potter, dar, chiar și așa, se pare că există un film din celebra serie pe care actorul nu ar mai vrea să îl urmărească, și anume Harry Potter and the Half Blood Prince. „Este foarte greu să urmărești un film precum Harry Potter and the Half-Blood Prince pentru că nu joc foarte bine în el. Îl urăsc. Nu a ieșit ceea ce mi-am dorit. Cel mai bun film al meu este Harry Potter and the Order of the Phoenix pentru că acolo observ un progres”, a declarat actorul într-un interviu, potrivit BuzzFeed.

Kate Winslet – Titanic

În ciuda rolului său iconic din Titanic, Rose DeWitt Bukater, s-ar părea că actrița Kate Winslet nu apreciază atât de mult interpretarea sa din film. Titanic este unul dintre cele mai populare filme din toate timpurile, însă nu este și pe placul actriței, mai ales când vine vorba despre un aspect. „Nici măcar nu-mi pot asculta accentul meu american. Este îngrozitor. Sper că acum este mult mai bine. Sunt îngăduitoare, dar actorii au tendința de a fi foarte critici cu ei”, a spus Kate Winslet pentru The Telegraph.

Robert Pattinson – Twilight

Twilight este unul dintre filmele care a cucerit inimile adolescenților. Însă, asta nu l-a interesat pe Robert Pattinson, care chiar s-a arătat jenat că a jucat rolul vampirului Edward Cullen. „Este cea mai ridicolă persoană, care totuși este și incredibilă la toate. Pur și simplu nu am putut face asta. Cu cât citeam mai mult scenariul, cu atât mai mult îl uram pe acest tip”, declara Robert Pattinson într-un interviu din 2008 pentru Empire.

Miley Cyrus – Hannah Montana

Miley Cyrus a trecut printr-o transformare incredibilă după terminarea serialului Hannah Montana. Pentru ea, experiența a fost una destul de dificilă și a avut un impact negativ asupra ei. „Mi s-a spus atâta timp în acea emisiune ce presupune să fii o fată. Am ajuns să arăt altfel față de cum eram de fapt, ceea ce a dus și la o dismorfie corporală”, a spus Miley Cyrus pentru Marie Claire UK în 2015.

Blake Lively – Gossip Girl

Un alt serial care a ajuns repede apreciat de adolescenți și nu numai este Gossip Girl. Blake Lively a interpretat-o pe Serena van der Woodsen, un rol de care actrița nu este foarte mândră. „Este ciudat când oamenii simt că te cunosc cu adevărat și de fapt nu e așa. Nu aș fi mândră să fiu persoana care a dat cuiva cocaină, apoi împușcă pe cineva și face dragoste cu iubitul unei alte persoane”, le-a mărturisit Blake Lively celor de la Allure în 2015.

Megan Fox – Transformers

Megan Fox nu a avut parte de o experiență plăcută în timpul filmărilor pentru Transformers. Când a fost întrebată dacă ar fi interesată să revină ca Mikaela Banes pentru al treilea film, actrița a povestit ce se întâmpla în spatele camerelor. Megan l-a acuzat pe regizorul Michael Bay de misoginism. „Nu pot să îmi dau seama de asta pentru că filmul mi-a deschis mai multe uși și mi-a format cariera. Oamenii sunt conștienți că nu este vorba despre actorie în acest film”, a declarat pentru Entertainment Weekly.

Jamie Dornan – 50 Shades of Grey

Între Jamie Dornan și miliardul Christian Gray din 50 Shades of Grey nu există deloc lucruri în comun, după cum a relatat și actorul în podcastul lui Jay Rayner, Out to Lunch. „Nu cred că aș mai interpreta un personaj care nu este la fel ca mine.” Actorul a mai spus pentru GQ Australia că niciodată nu ar fi prieten cu cineva precum Christian Gray. „Nu este genul de persoană cu care m-aș înțelege.”

Daniel Craig – franciza 007

În timp ce unii actori tânjesc la șansa de a interpreta rolul lui James Bond, Daniel Craig nu este la fel de entuziasmat, deși este un rol care l-a făcut celebru. Drept urmare, nu a avut probleme să exprime un oarecare dispreț atunci când a fost întrebat dacă ar mai juca într-un alt film din franciza 007. „Momentan, nu. Chiar nu. Sunt bine. Am trecut peste asta. Tot ce vreau este să merg mai departe”, a declarat actorul pentru Time Out.

Carrie Fisher – Star Wars

Carrie Fisher nu era foarte convinsă de interpretarea Prințesei Leia din Star Wars. Asta pentru că deși și-a exprimat recunoștința pentru fani, actrița a explicat cum tocmai succesul filmelor din celebra franciză au devenit o problemă pentru ea. Dacă ar fi știut că va avea parte de atâta notorietate, actrița a spus pentru Today că „nu aș fi făcut asta niciodată. Ceea ce am făcut când am ajuns celebră a fost să aștept să se termine.”

Macaulay Culkin – Home Alone

Nimeni altcineva nu l-ar putea interpreta pe Kevin McCallister din Home Alone. Chiar dacă i-a adus faima de astăzi, actorul Macaulay Culkin nu se bucură atât de tare atunci când vizionează filmele. Este recunoscut pe oriunde merge, iar în 2018 în cadrul emisiunii lui Ellen DeGeneres a dezvăluit că oamenii îl roagă în mod constant să recreeze scene iconice din film și trebuie să îi refuze.

George Clooney – Batman & Robin

George Clooney nu a fost un mare fan al lui Batman, iar pe lângă asta, și-ar fi dorit să nu îl interpreteze. „La vremea respectivă m-am gândit că va fi o mișcare bună în privința carierei mele. Dar nu a fost”, a spus actorul în 2014 pentru Vulture.

Ben Affleck – Daredevil

Daredevil a fost un eșec din punct de vedere al încasărilor și pe lângă asta, nici actorul Ben Affleck nu a fost mulțumit de rolul său. „Mi-am dorit să joc în filmul ăsta și să o fac bine – să fac o versiune mai bine. Urăsc atât de mult Daredevil”, a declarat actorul în 2016.

Foto: PR

