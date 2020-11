Actori care au vorbit despre provocările din spatele scenelor nud din filme

Când vine vorba de scene nud din filme sau seriale, actorii de la Hollywood au povești care mai de care. În timp ce unii se simt confortabili să vorbească despre asta, alții preferă să păstreze discreția, având în vedere că în spatele acestor secvențe există și o foarte mare presiune.

Dincolo de asta, trebuie să privești nuditatea din filme ca pe un act artistic, și nu ca pe o obiectificare a corpului unei femei sau a unui bărbat. Acum lucrurile stau complet diferit și atât femeile, cât și bărbații, își revendică dreptul de a-și arăta corpul după o lungă perioadă în care corpurile lor au fost privite ca obiecte sexuale. Așa că, iată ce spun cei mai cunoscuți actori despre scenele nud din filmele sau seriale în care au jucat:

Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio a apărut complet nud în The Wolf of Wall Street. Actorul a recunoscut într-un interviu pentru Extra că el a fost protagonistul și că nu s-a folosit un alt actor pentru a-l dubla. „Când faci un astfel de personaj, trebuie să îl faci până la capăt. Trebuie să o faci pur și simplu. Nu te poți gândi la tine, pentru că nu ești tu. Este o ipostază a altcuiva. Sper că oamenilor le-a plăcut.”

Penélope Cruz

Penélope Cruz a fost protagonista unor scene fierbinți în filmul Jamón Jamón din 1992, ocazie prin care l-a întâlnit și pe Javier Bardem, actualul ei soț. „Bineînțeles că nu așteptam cu nerăbdare acele scene. Toată lumea era respectuoasă și conștientă de faptul că aveam 18 ani. Îmi amintesc ultima zi de filmări, plângeam și spuneam: „Și dacă nu o să mai filmez niciodată?”, a spus actrița pentru Esquire. Ulterior, ea a mărturisit că a stat departe o vreme de orice a avut legătură cu nuditatea sau cu scenele de dragoste explicite.

Scarlett Johansson

Pentru Scarlett Johansson, care a apărut nud în Under The Skin, a fost important faptul că acest lucru i se cerea din scenariu. „Nuditatea era scrisă în scenariu și sper că publicul a înțeles pentru că nu este atât de îngăduitor.”

Halle Berry

O scenă de dragoste din Monster Ball o regăsește pe Halle Berry nud alături de Billy Bob Thorton. „Amândoi am fost de acord să nu fim inhibați de corpurile noastre. A trebuit să apărem așa o singură data, ceea ce a fost bine pentru că nu îți dorești să faci asta de mai multe ori”, a spus actrița pentru The Guardian.

Angelina Jolie

Cu siguranță îți amintești de scenele iconice cu Angelina Jolie dezbrăcată în filmul Gia. Însă, actrița nu a vorbit despre acelea, ci despre scena nud pe care a filmat-o cu fostul ei soț, Brad Pitt, în filmul By The Sea. „Scenele de dragoste sunt oricum ciudate, mai ales când filmezi cu o persoană cu care chiar faci sex. Singura modalitate de a trece prin asta este să ne asigurăm că nimeni nu se simte inconfortabil”, a declarat ea pentru Entertainment Tonight.

Nicole Kidman

Nicole Kidman și soțul de la vremea respectivă, Tom Cruise, au fost protagoniștii unora dintre cele mai faimoase scene de sex din toate timpurile în filmul Eyes Wide Shut, dar actrița spune că povestea lor din film nu a avut legătură cu relația lor reală. „În film, soțul și soția erau în conflict, iar regizorul Stanley Kubrick a vrut să se folosească căsnicia noastră ilustrând povestea filmului.”

Anne Hathaway

Anne Hathaway a fost sinceră cu privire la scena nud din Love and Other Drugs. „Există acel moment revoltător de jenant în care trebuie să îți dai hainele jos în fața unor străini. La fel ca în toate lucrurile din viață, când încetezi să faci lucrurile pentru tine și le faci pentru ceilalți, devine distractiv.”

Dakota Johnson

Dakota Johnson a surprins pe toată lumea cu ipostazele în care am putut să o vedem în Fifty Shades of Grey. Iar dacă te întrebai cum au fost pentru ea scenele de BDSM, ei bine, nu a fost totul atât de ușor. „Anastasia a avut mâinile și picioarele legate de o poartă, în timp ce era legată la ochi. Am fost șocată, pentru că nu am realizat că, oricât de pregătită aș fi fost sau oricât aș fi repetat, simțurile îți sunt blocate în acest fel. A fost cu adevărat periculos să mă descurc cu scena aceea. Să filmezi scene de sex nu e deloc ușor”, povestea actrița într-un interviu pentru Vogue.

Kate Winslet

Pentru Kate Winslet nu a fost atât de greu să apară nud în Iris, iar ea a luat acea ipostază ca atare. „Dacă te plângi de asta sau amâni, cu atât mai mult nu va dispărea. Este un lucru ciudat de făcut. Ca actori, vorbești despre asta tot timpul.”

Emilia Clarke

Emilia Clarke a vorbit cu sinceritate despre cât de greu i-a fost să apară nud în serialul Game of Thrones. „Acum am un simț mult mai practic cu care sunt confortabilă și mă simt bine cu ceea ce fac. Chiar am avut câteva frici înainte. În mod cert a fost dificil, tocmai de asta scenele pe care le-am filmat alături de Jason au fost minunate. El a avut grijă de mine într-un moment în care nu știam că am nevoie de grija altcuiva”, a spus actrița în podcast-ul Armchair Expert, a cărui gazdă este actorul Dax Shepard.

Sharon Stone

Sharon Stone a dezvăluit că faimoasa scenă din Basic Instinct a fost filmată mult mai explicit decât credea. În 2014, actrița declara că rolul nu a fost unul ușor de obținut, iar în 2019 a refăcut scena sexy pentru coperta revistei Vogue Portugalia.

Rooney Mara

Rooney Mara s-a dezbrăcat pentru rolul Lisbeth Sandes din The Girl With the Dragon Tattoo și, deși s-a spus că acele scene sunt șocante, pentru actriță nu a fost așa. „Nu cred că corpul uman este ceva de care trebuie să îți fie rușine. Fiecare persoană de pe planetă are aceleași părți ca mine. Așadar, a le vedea nu ar trebui să fie un șoc imens pentru majoritatea oamenilor”, a declarat actrița pentru revista Interview.

Citește și:

Scene de dragoste care au fost eliminate din seriale și filme deoarece au fost considerate controversate

Foto: Profimedia, Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro