Actori care au interpretat mai multe roluri în același film sau serial

Sunt filme și seriale care au surprins publicul prin faptul că un singur actor a dat viață mai multor personaje și așa am putut vedea cu toții cât de talentat este.

1. Karen Gillan

Inițial, Karen Gillan a avut un rol mic în Doctor Who, mai precis al unei ghicitoare. La distanță de doi ani, în 2010, actrița a interpretat-o pe Amy Pond, care a devenit rapid una dintre cele mai îndrăgite însoțitoare a Doctorului. Publicul a observat acest lucru târziu, pentru că în cazul primului personaj a avut nevoie de un machiaj strident.

2. Michaela Coel

Michaela Coel, care a interpretat cu multă forță și vulnerabilitate rolul Arabella din serialul I May Destroy You, a apărut în două episoade din Black Mirror. În episodul Nosedive din sezonul trei, a interpretat o însoțitoare de avion, iar în primul episod din sezonul patru a jucat-o pe Shania Lowry, colegă de muncă cu programatorul Robert Daly, interpretat de Jesse Plemons.

3. Paget Brewster

Paget Brewster rămâne cunoscută ca Frankie Dart din serialul Community. Dar înainte de acest personaj, a mai intrat în pielea unei angajate în domeniul IT în proiectul creat de către Dan Harmon.

4. Tom Hanks

Tom Hanks a interpretat șapte personaje în filmul de animație fantasy The Polar Express. Actorul a dat voce mai multor personaje, printre care dirijorului, Moșului Crăciun, spiritului Crăciunului și fantomei din tren.

5. Christian Bale

Filmul The Prestige regizat de Christopher Nolan are la bază romanul cu același nume scris de către Christopher Priest. Povestea îi are în prim-plan pe magicienii Robert Angier și Alfred Borden, jucați de Hugh Jackman și Christian Bale. După ce are loc o confruntare între cei doi, iar Alfred Borden este spânzurat, el reapare într-un dintre cele mai șocante răsturnări de situație.

6. Donald Glover

Serialul Atlanta îl surprinde în rol principal pe Donald Glover. Actorul a intrat în pielea unui absolvent al Universității Princeton care a abandonat facultatea și a devenit manager muzical. Într-un episod din al doilea sezon, Donald Glover a jucat un bărbat bizar pe nume Teddy Perkins.

7. Scarlett Johansson

În 2005, Scarlett Johansson a jucat alături de Ewan McGregor în filmul The Island. Pelicula regizată de Michael Bay i-a dat ocazia actriței să joace două roluri principale.

8. Amy Adams

Amy Adams a jucat alături de Ben Stiller și Owen Wilson în filmul Night at the Museum: Battle of the Smithsonian. Pe parcursul peliculei, o vei vedea pe actriță în rolul Ameliei Earhart, însă ultima scenă o dezvăluie pe ea în alt rol, mai exact Tess.

9. Queen Latifah

Queen Latifah a avut două apariții diferite în serialul The Fresh Prince of Bel-Air creat de Andy și Susan Borowitz. În cadrul primului sezon a jucat-o pe actrița Marissa Redman, iar în al doilea sezon pe Dee Dee Williams, cea care se duce la o întâlnire cu Will Smith.

10. Lily Tomlin

Lily Tomlin, cunoscută pentru o varietate de filme și seriale, a jucat patru personaje în filmul The Incredible Shrinking Woman regizat de către Joel Schumacher. Actrița și-a demonstrat cu acest prilej versatilitatea ca actriță.

