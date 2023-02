9 semne bune ca esti in cea mai buna relatie de iubire de pana acum

Sa nu uiti niciodata asta – nu conteaza intotdeauna locul in care te afli in viata. Ceea ce este important cu adevarat este persoana pe care o ai langa tine in acele momente grele.

Mult prea des ajungem sa ne complicam relatiile in care suntem. Dificultatile au inceput atunci cand discutiile fata in fata au fost inlocuite cu mesajele pe telefon, sentimentele au devenit subliminiale, sexul a devenit un joc, cuvantul „dragoste” aproape ca nu mai exista in cuplu, increderea a disparut.

