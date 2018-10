9 lucruri pe care nu ar trebui să le spui prietenilor despre căsnicia ta

De ce? Ei bine, în unele cazuri poate fi vorba despre încălcarea intimității jumătății tale, iar în alte cazuri acest lucru poate afecta modul în care oamenii îți văd căsnicia… ceea ce poate fi dăunător pe termen lung. În anumite situații este mai bine să le spui pretenilor doar anumite lucruri.

1. Obiceiuri sexuale

Cu toții vorbim cu prietenii despre sex… și este ok să împărtășim unele detalii. Totuși, dacă partenerul tău are un lucru foarte intim ar trebui să respecți acest lucru. Desigur, cu toții avem acel prieten căruia îi putem dezvălui lucruri intime, dar nu toți prietenii trebuie să cunoască obiceiurile sexuale pe care le are jumătatea ta.

2. Toate certurile

În mod evident, prietenii sunt acolo ca să ne asculte ori de câte ori avem o ceartă cu soțul, dar dacă oferi foarte multe detalii, așteaptă-te ca pritenii să îți judece partenerul. Dacă ești în pragul divorțului este diferit, dar și în cazul acesta poți să creezi un proces de divorț mai dificil. Dacă ești într-o căsnicie abuzivă, vorbește despre asta cu prietenii. Totuși, în majoritatea cazurilor este bine să nu divulgi fiecare detaliu și, dacă alegi să faci asta, este bine să o faci doar cu câțiva prieteni foarte apropiați.

3. O aventură

OK … aspectul acesta este dur. Cum ții secretul acesta? Nu îl ții. Aștepți. Te gândești cum să rezolvi situația asta. Vrei un divorț? Consiliere? Faci alegerile în mintea ta … odată ce ai ales, vorbești despre aventura soțului tău sau taci, în funcție de unde vezi că va merge căsnicia voastră. Poți alege o persoană cu care să vorbești despre asta, dar așteaptă-te la comentarii din partea lor. În acest caz, probabil e mai bine să vorbești cu un prieten decât să te confesezi unui părinte. În orice caz, trebuie să te gândești foarte bine în ce direcție dorești să meargă lucrurile înainte să dai de știre cu privire la o aventură a partenerului.

4. Salariul

Și acest aspect este delicat. Poți discuta cu câțiva prieteni deschis despre aceste lucruri, dar este vorba doar despre cei mai apropiați și vechi prieteni. Cred că venitul tău și al partenerului ar trebui să fie un lucru privat. Poți să vorbești despre asta dacă te simți confortabil, dar dacă dezvălui prea multe despre acest subiect poți întâmpina neplăceri.

5. Probleme psihice

Dacă soțul tău este bipolar, sau are o problemă de învățare, dislexie sau orice altă problemă medicală de acest tip, nu ar trebui să o dezvălui dacă el nu este comfortabil cu asta. Ar trebui să îl întrebi cine poate afla asta. Înainte să spui oamenilor că jumătatea ta are ADHD sau probleme de anxietate, ar trebui să îi ceri mai întâi permisiunea.

6. Probleme de familie

Dacă are drame familiale despre care nu vrea să vorbească, trebuie să respecți acest lucru. Nu sunt secretele tale.

7. Întâmplări sexuale nefericite

OK, dacă soțul tău este rău în pat, nu te învinovățește nimeni pentru că te plângi în legătură cu asta, dar înainte să le spui tuturor despre problemele lui, încearca să rezolvi mai întâi problemele cu el. Să vorbești cu prietenii nu vă va ajuta.

8. Trecut

Soțul tău are un trecut întunecat? Este decizia sa dacă vrea să vorbească sau nu despre asta. Ține informațiile respective pentru tine. Probabil că îi este destul de greu să se descurce cu trecutul său chiar și fără să știe toți poveștile.

9. Vorbe urâte

Dacă soțul tău spune lucruri urâte despre prietenii tăi… chiar vrei ca aceștia să știe? Dacă nu planifici să divorțezi, nu le spune! Vei crea drame și vei răni sentimente. Evident, sunt și prieteni apropiați cu care poți discuta, dar ai grijă pe cine alegi!

Text: Bianca Margarit

Foto:

