73 de organizații cer Parlamentului să voteze proiectul de lege pentru protecția minorelor și minorilor în fața agresorilor sexuali

„Proiectul de lege care introduce vârsta de 16 ani ca vârstă minimă pentru consimțământ valid în cazul relațiilor sexuale cu minori și care ar oferi protecție acestora în fața agresorilor sexuali așteaptă să intre pe ordinea de zi și să fie supus votului în Plenul Camerei Deputaților.

La începutul lunii martie, lună în care sunt celebrate drepturile femeilor și fetelor, solicităm parlamentarilor să acționeze pentru a crește protecția minorelor și minorilor în fața agresorilor sexuali”, se arată în comunicatul transmis presei de către cele 73 de organizații.

Acestea cer:

– Urgentarea introducerii pe ordinea de zi a Proiectului de Lege pentru modificarea Codului Penal și Codului de Procedură Penală (Pl-x nr. 457/2022)

– Susținerea proiectului la vot în plen, pentru a fi adoptat cu largă majoritate.

„Amintim că Raportul Inspecției Judiciare, publicat în iulie 2021, arată numeroase exemple de încadrare a faptelor de viol asupra minorelor de 10-12 ani ca acte sexuale consimțite cu bărbați adulți, justificând această încadrare prin faptul că minorele au consimțit la actele sexuale prin felul în care erau îmbrăcate, dezvoltarea fizică și comportamentul lor, și prin presupunerea că, dacă nu au spus nimănui ceea ce au trăit, fapta nu a existat sau justificând aceste fapte ca fiind asociate cultural cu minoritatea romă.

Numărul plângerilor privind infracțiunile contra libertății și integrității sexuale este în creștere în

anul 2022:

● 1.997 de infracțiuni de viol (din care 869 asupra unui minor) și 1.189 de agresiuni sexuale (694 asupra unui minor) au fost înregistrate la poliție

● 3.097 de infracțiuni de acte sexuale cu un minor (din care 1.867 victime minore cu vârste între 13 și 15 ani și 157 de victime cu vârste sub 13 ani) au fost înregistrate la poliție

● din 1.773 de cauze privind infracțiunea de viol soluționate de parchete, 75% au fost soluționate prin clasare

● din 2.125 de cauze privind infracțiunea de act sexual cu un minor soluționate de parchete, 1.240 au fost soluționate prin clasare și 222 prin renunțare la urmărirea penală

● 92% dintre victimele inculpaților trimiși în judecată în 2022 pentru viol, agresiune sexuală sau act sexual cu un minor sunt femei și fete (215 femei și 1011 fete)

● Peste 8700 de cauze privind infracțiunile de viol, agresiune sexuală sau act sexual cu un minor erau nesoluționate la finalul anului 2022.”, se arată în continuare documentului.

Organizațiile atrag atenția asupra faptului că „Abuzurile sexuale asupra minorilor sunt de cele mai multe ori ascunse, greu de dovedit din cauza relației inegale de putere dintre agresorii adulți și victimele minore. Probatoriul în cazurile penale este pe umerii victimelor minore ale violenței sexuale, nu ai agresorilor, fiind mult mai greu pentru victimele minore să asigure probatoriul care să dovedească constrângere, punere în imposibilitate de a-și exprima voința sau faptul că agresorul a profitat de această stare în care s-a aflat minorul, așa cum este precizat în Codul Penal în cazul infracțiunilor de viol. Introducerea limitei de vârstă de 16 ani diminuează presiunea pusă pe victimele minore de a demonstra o infracțiune care are de cele mai multe ori un caracter ascuns. Există o cultură bine înrădăcinată a sexualizării fetelor de la cele mai fragede vârste care justifică violența sexuală asupra acestora. Mai mult, 55% dintre români consideră că violul este justificat în anumite situații – dacă victima era îmbrăcată sumar, dacă a acceptat să îl însoțească pe agresor acasă sau dacă a consumat băuturi alcoolice sau stupefiante (Eurobarometru 449, 2016). Pentru incapacitatea statului român de a oferi o protecție efectivă minorelor, România a fost condamnată de CEDO în cauza M.G.C. împotriva României prin Hotărârea din 15 martie 2016.”

Scrisoarea la adresa Parlamentului României este semnată de 73 de organizații și susținută de Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor, Coaliția pentru Egalitate de Gen și Platforma Protect. Iată care sunt acestea:

1. Centrul FILIA

2. Fundatia Centrul Parteneriat pentru Egalitate-CPE

3. Asociația Transcena

4. Asociația ANAIS

5. Asociația GRADO

6. Casa Ioana

7. Asociația Inovatrium

8. Asociația Femeilor împotriva Violenței – Artemis

9. Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii

10. Asociația Pas Alternativ

11. Asociația VIS

12. Societatea Doamnelor Bucovinene

13. Asociația SPICC

14. Asociațai Quantic

15. Asociația Femeilor Universitare

16. Asociația Psihosfera

17. Asociația Business Professional Women

18. Asociația SEVA

19. Asociația Szentkereszty Stephanie Egyesüle

20. Asociația Moașelor Independente

21. Asociația Iele-Sânziene

22. Asociatia pentru Libertate si Egalitate de Gen – A.L.E.G.

23. Asociația E-Romnja

24. Asociația ACTEDO

25. Asociația Plural

26. Asociația CeSiP

27. Asociația Ema

28. Asociația SECS

29. Societatea de Analize Feministe AnA

30. Asociația Sexul vs Barza

31. Abolishion

32. ADPARE

33. AIDROM

34. Asociația Generația Tânără (Unga-Liv)

35. Asociația Alternative Sociale

36. Asociația Centrul Creștin Betania

37. Asociația FREE

38. Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina

39. Asociația IZA

40. Centrul pentru Studiul Democrației

41. Dorcas Aid Romani

42. eLiberare

43. Fundația Micu Bogdan

44. Fundația Missio Link International

45. Fundația People to People

46. Fundația Ușa Deschisă

47. Justice and Care Romania

48. liberatED

49. LOGS

50. Funky Citizens

51. Asociația ACCEPT

52. Asociația Rise OUT

53. Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară

54. Asociația Romanian Womens Lobby

55. Centrul pentru Inovare Publică

56. Fundatia Romana pentru Copii, Comunitate si Familie

57. Asociatia A.R.T. Fusion

58. Asociația CIVICA

59. Asociatia Esperando

60. ActiveWatch

61. CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică

62. Asociația Respiro

63. Miliția Spirituală

64. Asociația Pe Stop

65. Centrul Român de Politici Europene

66. Asociația Parcul Natural Văcărești

67. Fundația Greenpeace CEE România

68. Asociația Reality Check

69. Consiliul Național al Elevilor

70. Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

71. Asociația Declic

72. Átlátszó Erdély/Transilvania Transparenta

73. Asociația PATRIR

Foto: Profimedia

