7 semne că a avut cu tine cea mai tare partidă de sex din viața lui

În realitate, însă, multe studii sugerează că milenialii au parte de mult mai puțin sex decât generațiile anterioare și o partidă de sex reușită este destul de rară. Poate din cauza faptului că își petrec prea mult timp pe social media, în încercarea de a-și construi un profil cât mai interesant cu putință sau pentru că interacțiunile din mediul virtual sunt mai facile, iar respingerea mai ușor de gestionat.

Totuși, societeatea modernă a făcut progrese în ceea ce privește abordarea lipsită de prejudecăți a sexualității, așa că în spiritul acestei recent descoperite lejerități, îți propunem să parcurgi un ghid cu 7 semne care îți vor indica, fără nici un dubiu, că partenerul tău s-a bucurat, alături de tine, de cea mai tare partidă de sex din viața lui.

1. Este epuizat după aceea

Bine, ăsta ar putea fi și un semn că nu stă prea bine cu condiția fizică sau că a avut o zi grea la birou. Oricum, dacă a depus efort și v-ați bucurat de o partidă pasională atunci e foarte posbil să se fi simțit extraordinar de bine. Sperăm că și tu la fel! Pentru că o partidă de sex trebuie savurată în egală măsură de ambii parteneri!

2. A avut mai multe orgasme

Evident, n-ar trebui să ținem o contabilitate atunci când vine vorba de orgasme (iar o partidă de sex nu ar trebui să fie o cursă contra-cronometru pentru obținerea lor), dar numărul lor poate fi un indicator al plăcerii de care ați avut parte! Amândoi! Din nou, sperăm că a fost egalitate! Sau, de ce nu?!, că scorul e în favoarea ta!

3. Ar merge până în celălalt capăt al lumii doar ca să se bucure de o partidă de sex cu tine

Motivația sexuală este una dintre cele mai puternice și știm că un bărbat ar putea veni și din celălalt capăt al orașului, la orice oră din zi sau din noapte, ca să se vadă cu femeia de care este atras. Există cazuri (și nu numai în filme), în care bărbații traversează oceane și continente ca să petreacă chiar și câteva ore cu iubita lor. Dacă a făcut asta pentru tine, înseamnă că există o puternică atracție între voi (și asta implică, bineînțeles, și atracția sexuală).

4. Dacă îți spune pur și simplu că a avut parte de cea mai tare partidă de sex din viața lui

Ei bine, dacă se întâmplă asta, îl poți suspecta că vrea să te flateze. Deși un motiv pentru care ar vrea să te flateze este că și-ar dori să se repete. Deci, orice confesiune de acest fel funcționează în favoarea ta! Așa că… go with the flow! La cât mai multe partide memorabile!

5. Amândoi zâmbiți după aceea

Bine, zâmbetul prelung ar putea fi și un efect al substanțelor care se eliberează în corp atunci când ai orgasm. Dar este și un semn că amândoi sunteți euforici și că v-ați simțit excelent!

6. Preludiul este pur și simplu extraordinar

Deși multe dintre noi obișnuim să glumim (amar) și să spunem că „preludiul este extraordinar atunci când… se întâmplă”, trebuie să recunoaștem că un preludiu care durează mai mult de două-trei minute, care implică mângâieri, săruturi prelungi, jocuri, atingeri, tatonări, explorarea minuțioasă a corpului celuilalt, este dovada clară că ai dat peste un bărbat căruia îi pasă cu adevărat cum te simți în pat, alături de el. Și care își dorește fără doar și poate să ai parte de o experiență de neuitat! Pentru că el însuși a avut parte de o experiență de neuitat alături de tine!

7. L-ai învățat niște trucuri pe care adoră să le folosească în pat, alături de tine

Probabil că ai citit de multe ori că bărbaților le plac partenerele cu inițiativă și idei în dormitor. Ei bine, nu este doar un mit. Dacă vrei să încerci ceva nou alături de iubitul tău, propune-i fără nici un fel de inhibiții! Va fi mai mult decât încântat să exploreze lucruri noi alături de tine! Iar tu vei culege roadele acestui entuziasm!

