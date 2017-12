6 lucruri pe care le au in comun cuplurile durabile

Iar asta se intampla din diferite motive: unii dintre noi nu pot trece peste provocarile pe care le implica o relatie si decid sa caute in alta parte ceva mai simplu; altii renunta repede, nedorind sa iroseasca timp si energie investind intr-o relatie care pare sa nu duca nicaieri. Altii, hotarati fiind sa faca acea relatie sa dureze, isi asuma sa duca ei tot greul relatiei, sperand ca, in cele din urma, eforturile le vor fi rasplatite.

Multi dintre ei ajung in cele din urma in cabinetul unui psiholog, sperand sa inteleaga unde gresesc (atunci cand se lovesc de un nou esec). Pentru ca s-au straduit din greu si lucrurile tot nu au iesit asa cum si-au dorit. In plus, sunt constienti ca si alte cupluri se confrunta cu dificultati, si cu toate astea raman impreuna. Isi doresc sa afle ce fac acesti oameni diferit ca sa-si mentina iubirea in cuplu. Sunt pur si simplu niste norocosi care au descoperit prin magie persoana potrivita sau stiu intr-adevar sa faca o relatie sa functioneze, in ciuda inerentelor disensiuni? Iar daca lucrurile stau asa, care este acea formula magica prin care poti sa ramai indragostit si sa pastrezi dragostea partenerului tau?

Este adevarat: fiecare cuplu durabil are formula sa de interactiune, dar exista si multe elemente pe care le au comun aceste cupluri solide. Noi am alcatuit o lista cu 6 dintre ele. Speram sa-ti fie de ajutor!

1. Stiu sa-si rezolve conflictele

In fiecare cuplu, oricat de armonios ar fi el, exista discutii in contradictoriu. Daca sunt onesti unul cu altul (si fata de ei insisi), cei doi trebuie sa accepte ca nu pot fi mereu (in totalitate) de acord. Ei stiu ca diferentele de opinie pot face relatia lor mai provocatoare (daca disputele sunt gestionate cu inteligenta). In plus, nu neglijeaza faptul ca orice conflict nerezolvat poate pune in pericol relatia, asa ca se straduiesc sa le discute cu onestitate, dar fara prea multa patima. Pentru ca o relatie, o data ce este deteriorata, foarte greu mai poate fi reparata. Intr-un cuplu durabil, rareori unul dintre cei doi va dori neaparat sa castige, ci mai degraba sa rezolve situatia. Chiar si atunci cand unul dintre cei doi se simte ranit sau furios, isi va dori ca partenerul sau sa se simta auzit si sprijinit.

2. Refuza sa dea vina pe celalalt

De multe ori, intr-un conflict, suntem tentati sa dam vina pe celalalt pentru ceea ce nu merge intre noi. Pentru ca e foarte greu sa ne asumam rolul intr-o disputa, mai ales cand suntem prinsi in valtoarea emotiilor. Poate pentru a evita sentimentul de vina sau pentru ca se simt indreptatiti sa faca asta, multi prefera sa-si transforme partenerul in personajul cel rau al povestii, sperand ca astfel vor castiga in conflict. In fata unei astfel de reactii, „acuzatul” se retrage in sine si „amuteste”, in timp ce „acuzatorul”castiga disputa.

Dar, ca in orice disputa, exista intotdeauna doua fatete ale povestii si mai multe feluri in care putem vedea adevarul. Fiecare dintre parteneri are nevoie sa se faca auzit si inteles. De aceea, atunci cand dai vina pe celalalt, nu faci altceva decat sa-l impingi intr-o situatie defensiva, sa-l faci sa se retraga, sa-l alimentezi cu furie si frustrare. Adica o cale sigura de a eroda iubirea din cuplu.

Intr-o relatie durabila, ambii parteneri stiu sa-si respecte parerile, chiar si atunci cand sunt contradictorii, si colaboreaza ca sa gaseasca impreuna calea corecta. Asta nu inseamna ca sunt in permanenta de acord, ci doar ca nu gandesc niciodata in termeni de „E vina ta, tu esti problema aici!”

3. Raspund nevoilor de afectiune

Un aspect important al oricarei relatii durabile este abilitatea ambilor parteneri de a-si raspunde reciproc nevoilor de afectiune, mai ales atunci cand traverseaza perioade solicitante pe plan emotional.

Atunci cand o relatie este la inceput, partenerii se trateaza reciproc cu atentie si afectiune, dar pe masura ce relatia se cimenteaza, e posibil ca entuziasmul initial sa se estompeze, iar nevoia de afectiune constanta din partea celuilalt sa fie perceputa ca o povara, astfel incat ea va fi minimalizata sau tratata cu iritare. Partenerul caruia nu i se raspunde cu afectiune se va retrage sau va deveni sarcastic.

Cei care reusesc sa-si mentina iubirea in cuplu nu ignora nevoia de afectiune a celuilat. Chiar daca sunt preocupati de altceva, aloca timp pentru a o intelege si nu-si ironizeaza partenerul, nu-l resping, nu-l privesc cu superioritate.