5 semne subtile ca ar trebui sa renunti la relatia pe care o ai

De multe ori facem compromisuri fara ca partenerul de langa noi sa mai merite asta, ori de multe ori iti dai seama ca trebuia sa inchei acea relatie dupa doua saptamani, dar totusi tu inca te afli in ea de cativa ani buni.

Atunci cand iubesti pe cineva, cand esti foarte implicata in relatia cu partenerul tau, te poti lasa orbita de anumite aspecte care ar putea fi relevante in parcursul vostru, iar realitatea e departe de tine. De multe ori esti inca indragostita de ceea ce a fost candva, la inceput, ori de persoana pe care vrei tu sa o schimbi, dar de fapt, ea nu este asa.

Iata cateva semne care ti-ar putea arata ca relatia ta nu mai merge si trebuie sa renunti la ea.

1. Niciodata el nu isi tine promisiunile facute

Specialista Jen Kirsch ofera un exemplu din Sex and the City in acest sens: “Tocmai ce am revazut episodul Sex and The City din sezonul 5, atunci cand Carrie este foarte entuziasmata ca prietenele ei il vor cunoaste pe Petrovski. Ele toate se aranjeaza, merg la un restaurant fabulos, insa un chelner vine la masa si o anunta pe Carrie ca Petrowski a sunat si a anunat ca nu mai poate veni. Emotia si dezamagirea pe care a simtit-o Carrie in acel moment a fost relevanta pentru mine, pentru ca am trecut si eu prin asta inainte. Este rusinos. Este dezamagitor. Si te face sa te simti nepretuita.”

Si sa nu uitam ca scriitoarea Carrie trebuia sa ajunga la o petrecere in cinstea cartii ei, insa a renuntat la ea pentru ca Alexandr avea nevoie de ea sa il sprijine la deschiderea expozitiei lui din galleria din Franta. “Desigur, aceste lucruri se mai pot intampla, insa daca partenerul tau nu isi tine niciodata cuvantul, atunci este timpul sa spui adio relatiei si sa gasesti pe cineva pe care te poti baza, care nu te va lasa constant singura si nu te va dezamagi”, ne spune Kirsch.

2. Nu este interesat sa te intrebe cum ti-a decurs ziua

Daca aveti mereu conversatii de suprafata, atunci e timpul sa renunti la acea relatie. Vorbiti despre lucruri superficiale, cum fac oamenii care se intalnesc pe strada. Dar niciodata nu te intreaba despre marea intalnire de serviciu pe care ai avut-o (Nici nu stie cu cine a fost, nici de ce ai avut-o, nici nu il intereseaza cum a decurs). Intotdeauna trebuie sa evoluati impreuna, in loc sa stagnati.

Barbatul care alege conversatiile usoare si le evita pe cele serioase, este cumva blocat, si nu este treaba voastra sa il vedeti cum trece prin asta. Asadar, daca partenerul tau nu e interesat de orice detaliu legat de tine, atunci e cazul sa realizezi ca trebuie sa renunti la el.

3. Este nervos atunci cand nu vrei sa faci sex

Daca te face sa te simti vinovata pentru ca, din cand in cand, nu vrei sa faci sex cu el, atunci, probabil, doar asta vrea de la tine: sex. Asa face cineva care e imatur, care ia lucrurile personal si care nu stie sa comunice.

Un barbat care va face sa va simtiti vinovate pentru sexualitatea voastra nu va merita timpul si energia. Nu il lasa pe partenerul tau sa creada ca te detine doar pentru faptul ca esti iubita lui. Daca te iubeste, va intelege ca uneori pur si simplu nu poti sau nu vrei sa faci sex cu el, din diverse motive.

4. Are probleme cu nervii

Nu sta langa un barbat care are un temperament violent, irascibil, tensionat. Un barbat care nu stie sa isi controleze mania (ori catre tine, ori catre altii) va spune si va face orice dupa ce ii trece, doar pentru a fi iertat si a se arata rusinat.

Gaseste-ti pe cineva care stie sa se controloze si care stie sa lasa lucrurile sa treaca de la sine. In plus, nu veti putea sti niciodata de ceea ce e in stare sa faca un om care nu stie sa se controleze absolut deloc.

5. Tine un inventar

Daca partenerul tau tine un inventar cu toate greselile pe care le-ai facut, cu toate lucrurile prin care le-ai deranjat si ti le spune atunci cand ai tu argumente solide in acest sens, cand ti-a gresit el cu ceva, atunci renunta la el. Nu ai nevoie de cineva care sa iti aduca aminte constant de ceea ce ai facut gresit acum cinci ani de zile.

Acesta este cel mai rau comportament intr-o relatie si un semn clar ca e timpul sa renunti. O relatie nu este despre a contoriza actiunile celuilalt. Sa nu mergi, sa fugi de o persoana care face asta.

Asadar, daca regasesti unul sau mai multe semne din relatia ta aici, e timpul sa te indrepti catre ceva nou. Sau, de ce nu, sa iti petreci un timp de calitate doar cu tine insati.

Text: Teona Tomoiaga

Foto: Imaxtree