3 pași necesari pentru a-ți reface viața amoroasă după divorț

Știu, poate părea de-a dreptul descurajant, mai ales când încerci să te aduni dintr-o relație eșuată. Dar există mereu speranță!

Înainte de a intra pe „piața” întâlnirilor amoroase, trebuie să fii însă sigură că ai parcurs cei câțiva pași atât de necesari pentru a te elibera de fosta relație. Doar așa poți pregăti terenul pentru un potențial succes.

1. Fă tot posibilul ca să nu locuiești cu fostul soț sub același acoperiș!

Există o mulțime de obstacole de depășit în orice nouă relație, însă relația cu fostul tău soț nu ar trebui să fie unul dintre ele. Așa că evită cât poți de mult să locuiești sub același acoperiș cu el, fie din motive financiare, fie pentru a le fi mai bine copiilor voștri. Nici un bărbat interesat să dezvolte o relație de durată cu tine nu va vedea cu ochi buni un astfel de compromis și e posibil ca un astfel de aranjament să funcționeze pentru el ca un semnal de alarmă.

2. Asigură-te că ai depășit momentul despărțirii!

După un divorț, cel mai dificil este să depășești toată durerea și suferința cauzate de despărțirea de fostul partener. Așa că, până nu ai depășit această etapă (căreia psihologii îi spun „doliu”), nu explora încă posibilitatea unei noi relații. Acordă-ți o perioadă în care să poți suferi și în care să-ți concentrezi atenția, energia și efortul pe sentimentele și pe vindecarea ta.

Așadar, înainte de a începe o nouă relație, asigură-te că ai încheiat-o (mental) pe anterioara. Ai putea fi tentată să te arunci rapid într-o nouă relație, fie pentru a-ți pansa orgoliul rănit (în cazul în care ai fost părăsită sau înșelată), fie din nevoia de validare (dacă fostul soț nu-ți mai arăta admirație în ultimul timp). Întotdeauna e necesară o perioadă „tampon” pentru a-ți reveni dintr-o relație eșuată. Înainte de a începe o nouă relație, trebuie să ne simțim bine mental și emoțional cu locul în care ne aflăm.

3. Nu porni de la ideea că toți bărbații sunt la fel!

Atunci când încerci să-ți vindeci rănile după o relație, de obicei retrăiești și revizitezi amintiri cu fostul partener. Multe dintre noi au tendința să presupună că „toți bărbații sunt la fel” și că orice potențial partener va face aceleași greșeli. Evident, la începutul oricărei relații, de obicei ne prezentăm cea mai bună variantă a noastră. Dar pentru că suntem cu toți oamenii (și toți avem defectele și imperfecțiunile noastre), la un moment se va întâmpla acel „ceva” care te va irita sau îți va apăsa butoanele sensibile (fie va întârzia la o întâlnire și nu-și va cere scuze, fie nu te va suna atunci când ți-a promis, fie pur și simplu va avea o zi proastă și nu va mai fi acea persoană atât de amabilă și atentă care te-a cucerit).

Și atunci gândul care își va face loc în mintea ta va fi: „La ce să mă aștept de la el?! Nu e cu nimic mai special! Sunt toți o apă și-un pământ!”. Așa că nu te programa pentru un (nou) eșec, doar pentru că relația cu fostul soț nu a mers! Nu uita: nominatorul în comun în aceste relații ești chiar tu! Dar oamenii sunt unici și fiecare are calitățile și defectele lui! Prin urmare, nu crea probleme acolo unde ele nu există! Chiar și tu s-ar putea să fii alta, așa că nu emite acuzații nedrepte doar pe principiul precedentului! Și nu uita: „The best is yet to come!”.

