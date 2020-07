14 cupluri de actori care s-au îndrăgostit pe platourile de filmare

Unele dintre cele mai celebre cupluri de la Hollywood și-au început povestea de dragoste chiar prin intermediul unei pelicule în care au jucat.

În timp ce unii actori s-au îndrăgostit de la prima vedere, în cazul altora distanța a fost cea care i-a ajutat să își dea seama de sentimentele lor. Majoritatea actorilor care s-au îndrăgostit pe platourile de filmare mai sunt și astăzi împreună, având chiar și copii, însă mai sunt și cazuri în care au decis să meargă pe drumuri separate.

1. Brad Pitt și Angelina Jolie – Mr. & Mrs. Smith (2005)

Cine poate uita scenele extrem de pasionale dintre Angelina Jolie și Brad Pitt din Mr. & Mrs. Smith? Știm, aproape nimeni. Acela a fost și filmul în care ei s-au îndrăgostit, cu toate că au negat că au simțit o atracție unul față de celălalt. În 2005 Brad Pitt a divorțat de Jennifer Aniston, iar în 2015 s-a căsătorit cu Angelina Jolie. Cu toate acestea, în 2016 s-au despărțit. Divorțul dintre Brad Pitt și Angelina Jolie încă nu e finalizat deoarece nu au ajuns la un acord cu privire la împărțirea bunurilor comune, a averii acumulate pe durata căsătoriei și, cel mai important, la o decizie privind custodia celor șase copii pe care îi au împreună, Maddox, 18 ani, Pax, 16 ani, Zahara, 15 ani, Shiloh, 13 ani, și gemenii Knox și Vivienne, în vârstă de 11 ani.

2. Robert Pattinson și Kristen Stewart – Twilight (2008)

Filmul Twilight a fost unul extrem de apreciat, iar asta s-a datorat relației puternice dintre Bella Swan și Edward Cullen, personajele interpretate de Kristen Stewart și Robert Pattinson. Cei doi actori și-au început relația după apariția lor în primul film Twilight, în 2008. În iulie 2012 s-au despărțit, după ce Kristen Stewart a fost surprinsă sărutându-se cu regizorul filmului Snow White and the Huntsman, Rupert Sanders. S-au împăcat pentru scurt timp dar în 2013 s-au despărțit definitiv.

3. Daniel Craig și Rachel Weisz – Dream House (2010)

Cu toate că Daniel Craig și Rachel Weisz se cunoașteau de ani buni, se pare că relația lor a început pe platourile thriller-ului Dream House. La vremea respectivă au negat relația deoarece Rachel abia se despărțise de Darren Aronofsky, cu care fusese 9 ani, iar Daniel se despărțise și el de logodnica lui, Satsuki Mitchell, cu care a format un cuplu șapte ani. În 2011 cei doi s-au căsătorit la New York, iar în 2018 Rachel Weisz a născut o fetiță.

4. Elizabeth Taylor și Richard Burton – Cleopatra (1963)

Relația destul de tumultoasă dintre Elizabeth Taylor și Richard Burton a fost una dintre cele mai celebre din istoria Hollywood-ului. Povestea de dragoste dintre cei doi a început pe platourile de filmare de la Cleopatra, cu toate că se cunoașteau încă din 1952. În decembrie 1963 Richard Burton divorțase de Sybil Williams, iar în 1964, Elizabeth Taylor a divorțat de Eddie Fisher. În 1964 Elizabeth Taylor și Richard Burton s-au căsătorit, au divorțat 10 ani mai târziu. Nu a durat mult pentru că în 1975 s-au căsătorit din nou, însă au divorțat după un an.

5. Johnny Depp și Winona Ryder – Edward Scissorhands (1990)

Johnny Depp și Winona Ryder au format un cuplu între 1989 și 1993, după ce s-au cunoscut pe platourile de filmare de la Edward Scrissorhands. Johnny Depp a fost atât de îndrăgostit de Winona Ryder încât și-a tatuat pe mână „Wynona forever.” După despărțire, și-a modificat tatuajul și a devenit „Wyno forever.”

6. Javier Bardem și Penelope Cruz – Vicky Christina Barcelona (2008)

Javier Barden și Penelope Cruz s-au îndrăgostit în timpul filmărilor pentru Vicky Christina Barcelona, regizat de Woody Allen. Cu toate că ei s-au cunoscut pentru prima dată în 1992, parcursul lor a fost cu totul diferit. Ei s-au căsătorit în 2010 și au împreună doi copii, Luna, în vârstă de 6 ani și Leo, în vârstă de 9 ani.

7. Liam Hemworth și Miley Cyrus – The Last Song (2010)

Filmul The Last Song i-a adus împreună pe Miley Cyrus și Liam Hemsworth. În 2012 s-au logodit, însă în 2013 s-au despărțit. În 2016 s-au împăcat, iar în decembrie 2018 s-au căsătorit. În august 2019, Liam Hemsworth a depus actele pentru divorț, după o relație de 10 ani și o căsnicie de opt luni cu Miley Cyrus.

8. Michelle Williams și Heath Ledger – Brokeback Mountain (2005)

Heath Ledger a cunoscut-o pe Michelle Williams în cadrul filmărilor la Brokeback Mountain, iar el s-a îndrăgostit de ea la prima vedere. În 2007 cei doi s-au căsătorit, având și o fetiță, Matilda Rose Ledger. În 2008 actorul australian Heath Ledger a murit în urma unei intoxicații cu medicamente. Michelle s-a căsătorit în martie în secret cu Thomas Kail, iar recent actrița a devenit mamă pentru a doua oară.

9. Jennifer Garner și Ben Affleck – Daredevil (2003)

Jennifer Garner și Ben Affleck s-au întâlnit atunci când filmau pentru Daredevil. În 2004 au început să iasă împreună, după ce Ben Affleck a încheiat relația cu Jennifer Lopez. În 2015, după un mariaj de aproximativ 10 ani, cei doi și-au anunțat divorțul. Ei au împreună trei copii, Violet, Seraphina și Sam.

10. Ian Somerhalder și Nina Dobrev – The Vampire Diaries (2009)

Nina Dobrev a interpretat-o pe Elena Gilbert, o tânără care se îndrăgostește de vampirul Damon Salvatore, interpretat de Ian Somerhalder în serialul The Vampire Diaries. La începutul filmărilor au apărut zvonuri privind o posibilă relație între cei doi, iar ei au confirmat abia în 2011. Însă, în 2013 Nina Dobrev și Ian Somerhalder s-au despărțit.

11. Blake Lively și Ryan Reynolds – Green Lantern (2011)

Blake Lively și Ryan Reynolds s-au întâlnit în timpul filmărilor pentru The Green Latern. La vremea respectivă, Ryan Reynolds era căsătorit cu Scarlett Johannson, iar Blake Lively era într-o relație cu Penn Badgley, colegul ei din Gossip Girl. Până în 2011, când a fost finalizat divorțul lui Ryan Reynolds, cei doi nu au recunoscut relația. Ei au împreună și trei copii.

12. Channing Tatum și Jenna Dewan – Step Up (2006)

Încă de la audițiile filmului Step Up, exista o chimie între Channing Tatum și Jenna Dewan. După o căsătorie de nouă ani, Channing Tatum și Jenna Dewan au decis să divorțeze în aprilie 2018. Cei doi au rămas în relații apropiate, având în vedere că au împreună și o fiică, Everly.

13. Ryan Gosling și Eva Mendes – The Place Beyond the Pines (2011)

Ryan Gosling și Eva Mendes formează un cuplu încă din 2011, de când filmau pentru The Place Beyond the Pines. De-a lungul timpului, cei doi au fost extrem de discreți privind relația lor și au împreună două fete, Esmeralda și Amanda.

14. Tom Cruise și Nicole Kidman – Days of Thunder (1990)

Filmul Days of Thunder i-a adus împreună pe Nicole Kidman și Tom Cruise. În 1990 s-au căsătorit și au adoptat doi copii, pe Isabella și Connor. Însă, Nicole Kidman a divorțat de Tom Cruise în 2001, după o căsnicie de zece ani. Nicole Kidman a trecut destul de greu peste depărțire, o sursă declarând la vremea respectivă că actrița a mers la terapie.

Foto: PR, Instagram

