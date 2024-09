11 dintre cele mai emoționante filme pe care trebuie să le vezi

De cele mai multe ori, filmele pe care le vedem ne pot schimba radical starea de spirit datorită interpretării excepționale pe care o au actorii sau a poveștii emoționante care ne impresionează.

Fie că îți dorești să vezi o poveste de dragoste emoționantă sau preferi să fii martora evoluției unui personaj, vei găsi în lista noastră un film care să fie pe placul tău:

1. My Girl



My Girl apărut în anul 1991 a devenit un clasic în ceea ce privește filmele romantice. Acesta aduce în prim-plan viața unei tinere, Vada, care se schimbă radical în momentul în care îl întâlnește pe Thomas J. Sennett. Urmărește o poveste de dragoste atipică, plină de întâmplări amuzante, dar și momente emoționante.



2. Life is Beautiful

Filmul Life is Beautiful prezintă o poveste atipică, care te va impresiona cu siguranță. Guido, un ospătar evreu din Italia, încearcă să trateze întreaga experiență pe care o trăiește în lagărul de concentrare ca pe un joc amuzant pentru a-l proteja pe fiul său de întâmplările tragice din jurul lui. Este imposibil să nu plângi la acest film, mai ales la scena finală.

3. Marley and Me

Un film cu adevărat emoționant mai ales pentru iubitorii de animale este și Marley and Me, care surprinde povestea de viață a unui cuplu. John și Jennifer aleg să aibă un labrador și cu toate că poate fi prea energic pentru ei, își petrec tot timpul cu el, chiar și în vacanțe, devenind un adevărat membru al familiei.

4. Lion

Filmul Lion te va impresiona cu siguranță deoarece acesta este inspirat dintr-o poveste reală de viață. Saroo este un băiat adoptat de către o familie din Australia, iar la vârsta de 25 de ani decide să își caute rudele pierdute din copilărie. Finalul filmului te va întrista cu siguranță, arătând ce s-a întâmplat și în viața reală cu Saroo.



5. The Boy in The Striped Pajamas

Filmul The Boy in the Striped Pajamas este bazat pe romanul cu același nume scris de John Boyne. Acțiunea se petrece în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, iar Bruno, un băiețel în vârstă de opt ani, trebuie să plece din Berlin, de acolo de unde locuia cu părinții săi. Holocaustul este prezentat prin perspectiva acestuia, făcând întregul film să fie unul cu adevărat emoționant.



6. Pay It Forward

Dacă îți dorești să urmărești un film care îți va da o lecție de viață impresionantă, atunci Pay If Forward este ideal pentru tine. Filmul surprinde povestea unui băiețel, Trevor McKinney, care primește șansa de la profesorul său să schimbe lumea în care trăiește și să o facă mult mai bună.

7. One Day

Un film emoționant de dragoste este One Day. Acesta ilustrează o povestea a doi tineri care fac parte din medii sociale diferite. Inițial, cei doi au o frumoasă relație de prietenie, iar ulterior ei au sentimente din ce în ce mai intense unul față de celălalt. Deși au o relație perfectă, trebuie să știi că finalul filmului este unul neașteptat.



8. Time Traveler’s Wife

Dacă ești o fană a actriței Rachel McAdams, ei bine, ar trebui să urmărești Time Traveler’s Wife. Filmul ne arată o poveste de dragoste cu adevărat impresionantă dintre Henry și Anette. Henry suferă de o boală rară care îl face să călătorească în timp, iar Anette decide să rămână alături de el, în ciuda acestui aspect.

9. Up

Cu toate că este un film de animație, Up te va impresiona extrem de tare. Carl Fredricksen, un bătrân de 78 de ani, îi face soției sale o promisiune înainte de a muri, și anume de a călători în întreaga lume, în primele minute fiind prezentată într-un mod adorabil povestea lor de iubire. Carl va avea parte de o surpriză înainte de porni în călătorie, în fața casei lui apărând un băiețel care îi va schimba viața.

10. The Perks of Being a Wallflower

The Perks of Being a Wallflower este unul dintre cele mai frumoase și emoționante filme despre adolescenți pe care trebuie să îl urmărești. Charlie este un tânăr care trebuie să treacă prin mai multe momente dificile, de la faptul că prietenul său cel mai bun se sinucide, până la a afla ce înseamnă drogurile și sexul de la o vârstă fragedă.

11. Christopher Robin

Un alt film de animație este și Christopher Robin. Filmul te va emoționa deoarece aduce în discuție subiecte precum copilăria sau familia. Chiar dacă are o familie fericită, atunci când Christopher îl întâlnește pe Winnie the Pooh, el descoperă o altă față a lumii.

Citește și:

Seriale în care actorii regretă că au apărut

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro