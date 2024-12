10 filme sexy din 2024 care vor rămâne în memoria ta multă vreme

Dacă erai în căutarea unui film care să conțină dramatism, romantism, acțiune, dar și scene foarte fierbinți, ei bine, te poți inspira din propunerile pe care le vei regăsi mai jos.

1. Love Lies Bleeding

Kristen Stewart și Katy O’Brian sunt protagonistele filmului Love Lies Bleeding, care te va ține în priză atât din punct de vedere al scenelor de acțiune, cât și al momentelor fierbinți. În acest thriller cu accente pasionale și de răzbunare, Lou, o manageră a unei săli de sport, se îndrăgostește de o culturistă, pe nume Jackie, care plănuiește să ajungă în Las Vegas. Dar Lou provine dintr-o familie cu un trecut sumbru, care e readus la suprafață și intervine în relația amoroasă pe care o trăiește cu Jackie.

2. Drive Away Dolls

În filmul Drive Away Dolls, Margaret Qualley o joacă pe Jamie, care tocmai experimentează suferința în urma despărțirii de iubita ei. Ea pleacă într-o aventură de regăsire, și nu numai, către Tallahasseede alături de prietena ei, Marian, dar călătoria lor se complică tot mai mult pe parcurs.

3. The Fall Guy

În filmul The Fall Guy joacă Emily Blunt, Ryan Gosling, Aaron Taylor-Johnson și Hannah Waddingham. Pelicula ne aduce în atenție un cascador, pe nume Colt Seavers, care nu mai activează de multă vreme în această lume. Cu toate astea, se ivește șansa să revină la treabă când dispare o vedetă dintr-un film regizat chiar de fosta soție.

4. Mea Culpa

Tyler Perry a scris și regizat Mea Culpa, un thriller erotic cu Kelly Rowland și Trevante Rhodos în distribuție. O avocată are de lucrat la un caz complicat, în care clientul ei, care e artist, este acuzat că și-a ucis iubita. Rezolvarea la acest caz se petrece pe fundalul unei atmosfere pline de seducție.

5. The Idea of You

Regizat de Michael Showalter, The Idea of You este un film care îi are în rolurile principale pe Anne Hathaway și Nicholas Galitzine. Pelicula este adaptată după romanul cu același nume scris de Robinne Lee și o surprinde pe Solène, o femeie în vârstă de 40 de ani divorțată, care începe o aventură pasională cu Hayes, un bărbat mai tânăr decât ea și totodată solistul unei formații. Astfel, cei doi trebuie să lupte împotriva stereotipurilor și prejudecăților societății privind povestea lor de dragoste.

6. Challengers

Challengers, filmul regizat de Luca Guadagnino, e cuprins de la început și până la final de o atmosferă senzuală și provocatoare, căreia nu îi prea poți rezista. Zendaya, Josh O’Connor și Mike Faist îi interpretează magistral pe Tashi Donaldson, Patrick Zweig și Art Donaldson, implicați într-un triunghi amoros care dezvăluie multă intimitate, scene fierbinți, priviri misterioase și pasiuni duse până la extrem.

7. Anora

Unul dintre filmele apărute în 2024 peste care nu poți trece este Anora, regizat de Sean Baker. Mikey Madison o joacă pe Ani, o lucrătoare sexuală din Brooklyn, care se lasă purtată de valurile iubirii după ce îl întâlnește pe fiul unui oligarh rus, care inițial îi este client. Cei doi se căsătoresc, dar în relația lor foarte pasională își fac rapid loc nemulțumirile și prejudecățile din jur.

8. Road House

Road House este un film de acțiune regizat de Doug Liman, dar care include atât secvențe de luptă, cât și senzuale. Jake Gyllenhaal îl joacă pe Dalton, un luptător la categoria mijlocie care acceptă o slujbă din necesitate. Pe lângă scenele de acțiune, sunt presărate și mici momente pasionale.

9. The Feeling That the Time for Doing Something Has Passed

Joanna Arnow a scris și regizat filmul The Feeling That the Time for Doing Something Has Passed, în care joacă rolul principal. Pelicula o urmărește pe Ann, în timp ce ea singură își pune la îndoială convingerile și încearcă să își dea seama ce anume își dorește de la viitorul ei, în special cel amoros, fiind implicată de mai multă vreme într-o relație BDSM.

10. We Live in Time

Florence Pugh și Andrew Garfield îi joacă pe Almut și Tobias în filmul We Live in Time, regizat de către John Crowley. Pe lângă faptul că au o chimie peste care nu poți trece cu vederea, cei doi sunt protagoniștii unei povești de dragoste complexe, care te va lăsa cu multe gânduri în minte. După ce viața îi aduce împreună, amândoi întâmpină situații excepționale cărora trebuie să le facă față, tot împreună.

Citește și:

10 filme dezamăgitoare în care au jucat actrițe premiate cu Oscar

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro