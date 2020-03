10 filme pe care merită să le vezi deoarece vei râde copios

Cu toții experimentăm și anumite momente dificile în viață, iar atunci ar trebui să ne înconjurăm de persoanele dragi nouă și chiar să apelăm la câteva lucruri pentru a ne îmbunătăți starea de spirit, cum ar fi o comedie.

Dacă erai în căutarea unei comedii excelente, îți propunem 10 filme pe care merită să le vezi deoarece îți garantăm că vei râde copios:

1. Like a Boss

O comedie pe care merită să o urmărești este Like a Boss. Și spunem că merită deoarece prezintă povestea a două femei, și anume Rose și Tiffany, care sunt prietene de mulți ani, iar ele împart și un business. Însă, dacă ne-am fi așteptat ca ele să se înțeleagă de minune, iată că nu este așa deoarece atunci când firma lor de cosmetice nu mai produce atât de mulți bani, ele caută o soluție și apelează la Claire Luna să le ajute.

2. What Men Want

What Men Want este o altă comedie pe care ar trebui să o iei în considerare. Vei putea urmări cum Ali Davis, interpretată de actrița Taraji P. Henson, care este un agent sportiv, încearcă să le demonstreze colegilor săi că este capabilă și de misiuni mai grele.

3. Isnt It Romantic

Ar trebui să vezi toate filmele în care joacă actrița Rebel Wilson, însă astăzi vom aduce în atenție Isn’t It Romantic. Natalie încearcă din greu să se facă remarcată la locul de muncă, însă colegii ei nu o apreciază. După ce are un incident cu un hoț, viața ei se schimbă complet și devine protagonista unei povești de dragoste.

4. The 40 Year Old Virgin

Un film pe care îl vei aprecia și la care vei râde copios în timp ce îl urmărești este The 40 Year Old Virgin. Andy Stitzer, interpretat de actorul Steve Carrell, are 40 de ani și până la acea vârstă, el nu a făcut niciodată sex. Astfel că, prietenii lui încearcă să îl ajute în acest sens, apelând la tot felul de situații amuzante.

5. Were the Millers

We’re the Millers este filmul ideal pe care ar trebui să îl urmărești dacă vrei să îți îmbunătățești starea de spirit. Iar dacă te întrebai despre ce este vorba, ei bine, vei afla cum David, care este un traficant de droguri, are un plan de a transporta o cantitate mare de marijuana, iar pentru a face asta, el apelează la un lucru mai puțin obișnuit. Mai exact, își va forma o familie care se va numi Miller.

6. Long Shot

Dacă ești o fană a actriței Charlize Theron, ei bine, în filmul Long Shot vei avea ocazia să o urmărești. Acest film spune povestea lui Charlotte, o femeie de succes, și a lui Fred, care este de profesie jurnalist. Cei doi sunt extrem de diferiți, dar cu toate acestea, reușesc să treacă peste propriile bariere și vor lucra împreună și, desigur, relația lor va fi presărată și cu momente amuzante.

7. Ted

Un film care te va umple de bună dispoziție este Ted. Protagoniștii filmului sunt John Bennett și prietenul său cel mai bun, care este un ursuleț de pluș. Cei doi locuiesc împreună, dar și cu partenera lui John, Lori, interpretată de actrița Mila Kunis. Ei au parte de o mulțime de întâmplări inedite pe care merită să le vezi.

8. Life of the Party

Nu este deloc ușor să treci printr-un divorț, iar acest lucru vom vedea și în filmul Life of the Party. Mai precis, vei putea urmări cum Deanna, interpretată de Melissa McCarthy, va lua o decizie surprinzătoare după divorț, și anume să retrăiască viața de studenție.

9. Good Boys

O comedie excelentă pe care ți-o sugerăm este Good Boys. Vei fi martora unor aventuri pe care le trăiesc trei băieți în momentul în care ei decid să nu mai meargă la școală. În timpul acela, ei nu stau degeaba, ci mai degrabă vor pune la cale o petrecere.

10. Plus One

Relația dintre Alice și Ben debutează într-un mod neobișnuit în filmul Plus One și spunem asta deoarece Alice este cea care îi propune lui Ben să fie partenerul ei la mai multe nunți. Cu toate că Ben este reticent, în cele din urmă va accepta această propunere, dându-și seama că ei pot forma un cuplu și în realitate.

Foto: PR

