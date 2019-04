10 filme impresionante, dar mai puțin cunoscute, ale anului 2018

Iată zece dintre filmele anului 2018 despre care nu am auzit vorbindu-se atât de mult pe cât ne-am fi așteptat, dar care merită, cu siguranță, atenția noastră:

What They Had

Cu o distribuție incredibilă și o poveste emoționantă, aceasta este una dintre cele mai bune drame despre familie apărute în ultimul an. Michael Shannon și Hilary Swank îi interpretează pe Nick și Bridget, doi frați care se reunesc în orașul în care s-au născut, Chicago, după ce mama lor începe să aibă simptome de demență, iar tatăl lor nu vrea să-i accepte boala.

Night Comes On

Filmul lui Jordana Spiro spune povestea a două surori care pleacă într-o călătorie de răzbunare după ce mama lor este ucisă de tatăl lor, reușind să rămână în libertate din cauza lipsei dovezilor. Angel (Dominique Fishback), sora cea mare, are aproape 18 ani, însă și-a pierdut inocența copilăriei în urma experiențelor traumatizante din școala de corecție. Moartea mamei lor i-a schimbat complet lumea și este hotărâtă să o răzbune, însă faptul că persoana pe care trebuie să o ucidă este propriul ei tată, face totul mult mai dificil.

Colette

Keira Knightley interpretează unul dintre cele mai impresionante roluri din cariera sa, Sidonie-Gabrielle Colette, faimoasa scriitoare a secolului XX, cunoscută pentru romanul „Gigi”, din 1944, care a fost mai târziu transpus într-un film câștigător al premiului Oscar și un musical jucat pe Broadway.

We The Animals

Având la bază romanul cu același nume al lui Justin Torres, „We The Animals” ne introduce în copilăria lui Jonah, Manny și Joel, trei frați care cresc într-o familie disfuncțională din New York, în anii ’80. Filmul arată și relația violentă dintre părinții copiilor, o relație ce a afectat vizibil comportamentul băieților. „We the Animals” a fost îndelung apreciat pentru interpretările naturale ale actorilor.

Claires Camera

În „Claire’s Camera” o vedem pe Man-hee, o asistentă de vânzări din industria cinematografică ce îl însoțește pe regizorul So Wan-soo și pe șefa ei, Yang-hee, la Festivalul de Film de la Cannes, în 2016. Filmul începe prin concedierea ei fără un motiv plauzibil, astfel că Man-hee pornește în căutarea unor răspunsuri. Mai târziu, suntem introduși în personajul lui Claire, o profesoară de muzică și fotografă amatoare, ce vizitează Cannes pentru prima dată. În timp ce se află la o cafenea, Claire se împrietenește cu șefa lui Man-hee și regizorul Wan-soo. Lucrurile devin interesante când fotografa începe să le arate poze, printre care o recunosc pe Man-hee. Dintr-o dată, totul începe să capete sens.

The Captain

Filmul a fost regizat de Robert Schwentke și descrie povestea reală a lui Will Herold, un soldat german din cel de-al Doilea Război Mondial care, în timp ce este urmărit pentru dezertare, se oprește în dreptul unei mașini abandonate în care interiorul căreia găsește o uniformă de căpitan nazist și începe să pretindă că este un căpitan Luftwaffe. În scurt timp, începe să dea ordine soldaților, abuzând de noua lui putere.

Monsters and Men

Filmul începe cu Manny (Anthony Ramos), un bărbat de origine latină care asistă la împușcarea unui bărbat de culoare pe străzile din Brooklyn. După ce surprinde incidentul pe cameră, îl încarcă pe internet și devine viral. În film apare și John David Washington interpretând rolul lui Dennis, un polițist de culoare ce a fost, la rândul lui, victima rasismului, iar acum trebuie să se descurce cu acest caz, neștiind cum ar trebui să gestioneze situația.

A Prayer Before Dawn

Având la bază romanul autobiografic al lui Billy Moore cu același nume, „A Prayer Before Dawn” a fost regizat de Jean-Stéphane Sauvaire, cu Joe Cole în rol principal. Un boxer britanic este încarcerat într-una dintre cele mai periculoase închisori ale Thailandei, după ce au fost găsite asupra lui droguri și o armă. Singura lui șansă de a scăpa de iadul din închisoare este de a participa la turneele de box din Muay Thai, unde vrea să-și învingă demonii din interior în timp ce luptă pentru libertate.

White Rabbit

„White Rabbit” ne-o prezintă pe Sophie (Vivian Bang), o artistă de origine coreeană-americană din Los Angeles ce își petrece timpul ținând monologuri despre rasism. Deși anumite aspecte pot fi destul de ciudate, filmul atinge probleme sociale importante, iar la final, vei constata că nu vizionarea lui nu a fost deloc o pierdere de vreme.

Jinn

Summer (Simone Missick) este o tânără în vârstă de 17 ani, a cărei viață se schimbă complet după ce mama ei, Jade, decide să se convertească la Islam. Încercând să o convingă pe fiica ei să adopte aceeași religie, Summer începe să se confrunte cu întrebări dificile despre propria identitate.

