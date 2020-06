10 filme clasice pe care le poți vedea pe platformele de streaming zilele astea

Dacă ar fi să menționăm un lucru bun pe care l-a adus această pandemie e faptul că am ajuns să avem acces via streaming la o cantitate copleșitoare de produse culturale. Filme de tot felul, concerte, spectacole de la cele mai importante teatre din lume la care înainte doar visam. Dar într-un fel, cu cât oferta este mai generoasă, cu atât alegerea devine mai dificilă. Și chiar dacă filmele sau serialele noi au parte de cea mai mare popularitate zilele astea, există destule surprize ascunse în platformele de streaming. Așa că am ales pentru tine 10 filme clasice numai bune de (re)descoperit zilele astea:

Rosemary’s Baby (r. Roman Polanski)

Unde îl vezi: HBO GO

Pentru Rosemary (Mia Farrow), mutatul într-un nou apartament împreună cu soțul ei vine împreună cu o serie de întâmplări ciudate și premoniții înfricoșătoare. Atunci când rămâne însărcinată, începe să creadă că nou-născutul nu provine din această lume. În scurtă vreme după premieră, Rosemary’s Baby a devenit un film horror de referință, unul dintre cele mai bune filme clasice.

Vertigo (r. Alfred Hitchcock)

Unde îl vezi: Netflix

Nimic nu e ceea ce pare a fi la prima vedere în Vertigo, un thriller neo-noir plasat pe primul loc în topul celor mai bune 100 de filme făcute vreodată, organizat de British Film Institute. Dacă nu ai văzut până acum capodopera lui Alfred Hitchcock, ar cam fi cazul. Tot pe Netflix vei găsi și un alt film celebru regizat de el: Psycho.

Once Upon a Time in the West (r. Sergio Leone)

Unde îl vezi: HBO GO

Dacă e să vezi un singur film western în această viață, acesta trebuie să vezi cu încredere clasicul lui Sergio Leone, ce îi are în distribuție pe Henry Fonda, Claudia Cardinale și Charles Bronson. Regizori ca Martin Scorsese, George Lucas sau Quentin Tarantino au declarat în numeroase ocazii că Once Upon a Time in the West le-a servit drept inspirație.

Some Like It Hot (r. Billy Wilder)

Unde îl vezi: Amazon Prime

Tony Curtis și Jack Lemmon interpretează rolurile a doi muzicieni care surprind fără voia lor un masacru al Mafiei și pentru a fugi de aceștia se deghizează în femei și pleacă într-un turneu în Florida alături de o formație muzicală formată exclusiv din femei. Acolo o vor cunoaște pe Sugar Kane (Marilyn Monroe) și amândoi se vor îndrăgosti de ea, ceea ce le va face viețile și mai dificile.

The 400 Blows (r. François Truffaut)

Unde îl vezi: MUBI

MUBI este o platformă care pune la dispoziție lunar 30 de filme alese pe sprânceană, ce se reînnoiesc zilnic. Este locul unde vei descoperi atât capodopere consacrate, filme clasice, mainstream sau experimentale. Un exemplu pentru prima categorie este The 400 Blows, filmul de debut al lui François Truffaut, care marchează și începutul Noului Val Francez. Recent, MUBI a pus la dispoziția utilizatorilor întreaga lor colecție de filme, așa că e un bun moment să-ți faci abonament.

Goodfellas (r. Martin Scorsese)

Unde îl vezi: Hulu

Goodfellas urmărește ascensiunea și decăderea unui mafiot și a asociaților lui pe parcursul a câteva zeci de ani. Filmul lui Martin Scorsese a schimbat felul în care este arătată Mafia în cinema și le-a oferit lui Ray Liotta, Robert DeNiro și Joe Pesci unele dintre cele mai bune roluri ale carierei.

The Stranger (r. Orson Welles)

Unde îl vezi: Netflix

Al treilea film regizat de Orson Welles spune povestea unui detectiv care este pe urmele unui nazist fugar care a încercat să șteargă orice urmă despre trecutul său și se ascunde în Connecticut. După The Stranger poți arunca un ochi și pe The Other Side of Wind, unul dintre proiectele neterminate ale regizorului, ce a fost scos la lumină în 2018.

Dr. Strangelove (r. Stanley Kubrick)

Unde îl vezi: HBO GO

Un general american nebun e pe cale să inițieze un dezastru nuclear după ce ordonă un atac asupra Uniunii Sovetice. Comedia lui Kubrick este desigur, o satiră la adresa Războiului Rece și a fricii generate de un posibil conflict nuclear între SUA și URSS.

Funny Face (r. Stanley Donen)

Unde îl vezi: Amazon Prime

Un fotograf de fashion are misiunea de a găsi viitorul fotomodel despre care să vorbească toată lumea. Îl va găsi în persoana unei angajate dintr-o librărie pe care o fotografiază din întâmplare și pentru care va face o pasiune. În rolurile principale: Fred Astaire (se spune că personajul lui a fost inspirat de celebrul fotograf Richard Avedon) și Audrey Hepburn.

*M*A*S*H (r. Robert Altman)

Unde îl vezi: Hulu

*M*A*S*H este fără îndoială, unul dintre cele mai influente și populare filme clasice ale anilor ’70, care a dat naștere și unui serial devenit hit. Ambele urmăresc viețile unor doctori americani staționați în Coreea de Sud în timpul Războiului din Coreea și au redefinit conceptul de umor negru.

