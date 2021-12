10 cupluri celebre care s-au despărțit în 2021

Mai multe cupluri de celebrități au pus punct relației, fie mai lungi sau mai scurte, în 2021. Iată o listă cu cele mai neașteptate și cunoscute despărțiri ale anului 2021:

1. Kim Kardashian și Kanye West

Fără îndoială, una dintre despărțirile care a luat prin surprindere pe toată lumea este cea dintre Kim Kardashian și Kanye West. În luna ianuarie, Page Six a raportat în exclusivitate că relația lor s-a destrămat și că sunt în pragul divorțului, deși au încercat să își salveze căsnicia și au apelat și la consiliere maritală. După aproape 7 ani de căsătorie, Kim Kardashian a depus în luna februarie a anului 2021 actele de divorț. Chiar dacă s-au despărțit, continuă să se sprijine reciproc pe plan profesional și intenționează să își crească împreună cei patru copii, North, Chicago, Saint și Psalm, pentru ca aceștia să nu resimtă despărțirea părinților.

2. Gigi Hadid și Zayn Malik

Relația dintre Gigi Hadid și Zayn Malik a început prin 2015, iar de atunci s-au despărțit și împăcat de mai multe ori. În septembrie 2020, au devenit părinții unei fetițe, pe nume Khai. În luna octombrie a anului 2021, s-au despărțit oficial, după ce a avut loc un conflict între cântăreț și mama lui Gigi, Yolanda, aceasta susținând că Zayn ar fi lovit-o. Muzicianul a negat vehement acuzațiile potrivit cărora ar fi fost violent cu Yolanda Hadid. Atât Gigi Hadid, cât și Zayn Malik au declarat că își doresc să protejeze intimitatea fiicei lor și să se preocupe de creșterea și educația ei.

3. Jennifer Lopez și Alex Rodriguez

Din lista noastră nu putea lipsi despărțirea fostului cuplu Jennifer Lopez & Alex Rodriguez. Erau împreună din februarie 2017, iar în martie 2019 s-au logodit în Bahamas. Separarea au confirmat-o în cadrul unei declarații comune oferite în exclusivitate pentru Today în aprilie 2021, după patru ani de relație, precizând la vremea respectivă că își doresc să rămână prieteni. Artista a fost cea care a insistat să pună punct relației, iar o prietenă apropiată a declarat pentru publicația People că nu mai putea avea încredere completă în Rodriguez.

4. Bill și Melinda Gates

În luna mai a anului 2021, Bill și Melinda Gates au anunțat că divorţează după 27 de ani de căsătorie. S-au căsătorit în Hawaii, în 1994 şi au împreună trei copii: Jennifer Katharine, Rory John şi Phoebe Adele. Se pare că Melinda se gândea să divorțeze de Bill Gates încă din 2019, după ce a aflat de legăturile cofondatorului Microsoft cu Jeffrey Epstein, miliardarul care s-a sinucis în închisoare, acuzat fiind de trafic de minore. Divorțul a fost finalizat în luna august și potrivit informațiilor obținute, Melinda nu a cerut sprijin financiar din partea fostul său soț și a decis să își păstreze numele de familie. Cei doi nu au avut un contract prenupțial, iar bunurile vor fi împărțite pe baza unui contract de separare agreat de către amândoi. Instanța a considerat că împărțirea proprietăților este „corectă”.

5. Sean Penn și Leila George

Sean Penn și Leila George erau împreună încă din toamna anului 2016. În octombrie în acel an au apărut prima dată împreună pe covorul roșu. În vara anului 2020, s-au căsătorit în secret. Actorul a confirmat vestea în cadrul Late Night with Seth Meyers, ocazie cu care a mărturisit că la ceremonia restrânsă au fost prezenți cei doi copii ai lui și fratele soției sale. După un an de căsnicie, actrița a depus în octombrie 2021 actele de divorț.

6. Camila Cabello și Shawn Mendes

În noiembrie 2021, Camila Cabello și Shawn Mendes s-au despărțit. Inițial au fost prieteni foarte buni înainte de a forma un cuplu în 2019. Prima lor apariție oficială a avut loc în august 2019, când au participat la MTV Video Music Awards, unde au interpretat melodia Señorita. Cei doi au anunțat printr-o declarație comună că au pus punct relației lor, însă vor fi continua să fie prieteni.

7. Kaia Gerber și Jacob Elordi

Jacob Elordi și Kaia Gerber s-au despărțit în noiembrie 2021 după un an de relație, după cum a confirmat o sursă pentru Page Six. Acea sursă a declarat că separarea a fost amiabilă. Cu câteva săptămâni înainte de despărțire, și-au făcut apariția împreună pe covorul roșu. Zvonurile conform cărora actorul din Euphoria și modelul formează un cuplu au apărut în septembrie 2020, atunci când au fost surprinși în ipostaze tandre.

8. Ben Affleck și Ana de Armas

După aproape un an de relație, Ben Affleck și Ana de Armas s-au despărțit. S-au cunoscut pe platourile de filmare ale peliculei Deep Water și și-au confirmat relația în luna martie a anului 2020. Păreau să formeze un cuplu solid, existând numeroase speculații cu privire la o posibilă logodnă. Actrița ar fi pus punct relației și își dorea copii, în timp ce actorul nu ar fi fost pregătit pentru a face acest pas. O sursă apropiată declara că nu și-au putut rezolva diferențele dintre ei și că au decis că este mai bine să meargă pe drumuri separate.

9. Zoë Kravitz și Karl Glusman

După nici 2 ani de la căsătoria cu Karl Glusman, Zoë Kravitz a depus actele de divorț. S-au cunoscut în 2016, iar la scurt timp s-au mutat împreună. În iunie 2019 s-au căsătorit în secret. Pe parcursul relației, cei doi au fost destul de rezervați. În august 2021, Zoë Kravitz și Karl Glusman și-au finalizat divorțul, la 8 luni de când s-au despărțit.

10. Simon Baker și Rebecca Rigg

Simon Baker, actorul din serialul The Mentalist, și soția lui, Rebecca Rigg, au decis la începutul lunii februarie 2021 că pună capăt căsătoriei de 29 de ani. S-au cunoscut la începutul anilor 1990, când au jucat împreună în serialul australian E Street. Au trei copii împreună: Stella, Claude și Harry.

