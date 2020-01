10 cărți pe care trebuie să le citești înainte de a fi cele mai apreciate filme din 2020

În cele mai multe cazuri, unele filme sunt complet diferite față de cărțile după care au fost adaptate. Iar din acest motiv, ar trebui ca mai întâi de toate să citești cartea, iar ulterior să vizionezi și filmul pentru a putea face o comparație.

Și în plus, sentimentul citirii unui roman cu adevărat bun este unic și îți oferă diverse emoții la care nici nu te aștepți. Așa că, iată o listă cu 10 cărți pe care trebuie să le citești înainte de a fi cele mai populare și apreciate filme din 2020:

1. The Turn of the Screw, de Henry James

Romanul lui Henry James ne spune povestea unei bone care trebuie să aibă grijă de doi copii ai căror părinți au murit. Ea locuiește într-un conac izolat alături de ei și are parte de o serie de experiențe înfricoșătoare pe care trebuie să le înfrunte.

Premiera: 24 ianuarie 2020.

2. P.S. I Still Love You, de Jenny Han

Filmul To All the Boys I Loved Before a fost extrem de apreciat atunci când a apărut în anul 2018 pe Netflix. Din acest motiv, el va avea și o continuare bazată pe romanul lui Jenny Han. Cu toate că Lara Jean și Peter Kavinsky și-au oficializat relația, în viața Larei mai apare un alt băiat dintre cei cinci cărora ea le-a adresat scrisori.

Premiera: 12 februarie 2020.

3. Emma, de Jane Austen

Scopul lui Jane Austen a fost să scrie despre o eroină pe care nimeni, în afară de ea, o place. În adaptarea filmului din 1996, Emma a fost interpretată de actrița Gwyneth Paltrow. Însă, de data asta, Anya Taylor-Joy este cea care va juca rolul Emmei.

Premiera: 21 februarie 2020.

4. The Invisible Man, de H.G. Wells

Romanul The Invisible Man scris de H.G. Wells este despre un om de știință care învață să profite de faptul că e invizibil. Însă, filmul va aduce în prim-plan povestea unei femei, Cecilia Kass, care crede că fostul ei iubit încă o urmărește, deși el a murit.

Premiera: 28 februarie 2020.

5. Two Kisses for Maddy: A Memoir of Loss & Love, de Matthew Logelin

După ce soția lui Matthew Logelin a murit la scurt timp după naștere, el este nevoit să își crească singur fiica. Filmul Fatherhood este o adaptare la fel de emoționantă a cărții. În rolul principal vom avea ocazia să îl vedem pe Kevin Hart.

Premiera: 3 aprilie 2020.

6. David Copperfield, de Charles Dickens

Romanul David Copperfield scris de Charles Dickens în 1850 continuă să fie și astăzi o sursă de inspirație. Dev Patel este actorul care îl interpretează pe David, un orfan care încearcă să își croiască un drum în viață.

Premiera: 8 mai 2020.

7. The Woman in the Window, de A.J. Finn

Dacă ți-au plăcut Gone Girl și The Girl on the train, atunci vei aprecia și The Woman in the Window, deoarece surprinde povestea unei femei care locuiește în New York și are obiceiul de a-și spiona vecinii. Ea e convinsă de faptul că e martora unei crime comisă într-un apartament din apropierea ei, însă nimeni nu o crede, având impresia că toți sunt complici.

Premiera: 15 mai 2020.

8. Artemis Fowl, de Eoin Colfer

Cu toate că au trecut două decenii, acest lucru nu înseamnă că romanele de aventuri Artemis Fowl scrise de Eoin Colfer nu ar merita și o adaptare pe marele ecran. Acestea urmăresc povestea lui Artemis, un milionar, dar și un criminal în vârstă de 12 ani din Irlanda.

Premiera: 29 mai 2020.

9. Death on the Nile, de Agatha Christie

Agatha Christie este considerată una dintre cele mai de succes scriitoare de romane polițiste. În romanul Death on the Nile este vorba despre moarte unei femei, Linnet Doyle, care în aparență are tot ceea ce și-ar putea dori. Și desigur, cazul va fi investigat de către Hercule Poirot, care în film va fi interpretat de Kenneth Branagh.

Premiera: 9 octombrie 2020.

10. News of the World, de Paulette Jiles

Jefferson Kyle Kidd este un căpitan care ajută o fetiță de 10 ani să se întoarcă la rudele sale, după ce a fost luată captivă cu mai mulți ani în urmă de către tribul Kiowa. Tom Hanks este cel care va interpreta rolul lui Jefferson în această dramă din perioada războiului civil.

Premiera: 25 decembrie 2020.

