10 actori celebri despre care nu știai că au fost în cariera lor și figuranți

Chiar dacă vorbim de staruri de la Hollywood, fiecare trebuie să își înceapă cariera de undeva. Pentru mulți dintre actorii pe care îi apreciem în zilele noastre, acest început a însemnat să apară pe post pe figurant într-un film sau serial. În cazul unora, este posibil să nici nu aflăm vreodată că au făcut asta. Actorii de mai jos au avut una sau mai multe apariții ca figuranți înainte de a deveni faimoși.

10. Jeff Goldblum

Actorul Jeff Goldblum a avut mic rol în filmul Annie Hall din 1977 regizat de Woody Allen. În timpul unei scene la o petrecere, el vorbește cu cineva la telefon. Actorul a avut un rol episodic, iar dincolo de această apariție, acum este cunoscut pentru interpretările din filmele Jurassic Park și Independence Day.

9. Sylvester Stallone

Sylvester Stallone și-a făcut și el debutul într-un film regizat de Woody Allen. El apare în pelicula Bananas din 1971 și interpretează un tâlhar, însă nu a fost creditat pentru acest rol. Woody Allen nu considera că Sylvester Stallone este potrivit pentru acest rol, însă actorul și-a dorit să apară în film. În cele din urmă, Allen s-a răzgândit, iar Sylvester a ajuns să joace în film.

8. Heath Ledger

Înainte de rolurile inconice din The Dark Knight și Brokeback Mountain, regretatul actor Heath Ledger a debutat pe marile ecrane în 1992, în filmul Clowning Around. Însă, pentru acea peliculă, el nu a avut un rol principal sau semnificativ, ci mai degrabă a avut un rol de figurație și nici măcar nu a fost creditat pentru el.

7. Renee Zellweger

Renee Zellweger a avut destule roluri ca figurantă înainte să aibă parte de succesul de astăzi în carieră. Abia după scurta apariție din Dazed and Confused, a dat marea lovitură, de acolo cariera ei având un alt curs. Astăzi, e recunoscută pentru interpretarea din Jerry McGuire, Cold Mountain, Bridget Jones’s Diary și Judy.

6. Adam Brody

Unul dintre rolurile cu care a rămas în mintea multora este Seth Cohen în The O.C. Cu toate astea, înainte, ca orice alt actor, nu a fost distribuit încă din prima în filme celebre. Pe Adam Brody îl putem vedea și în American Pie 2, având un rol de figurație, fiind și creditat pentru el.

5. Channing Tatum

Cu mult înainte de Step Up și Magic Mike, Channing Tatum a făcut și el figurație în filme. Iar un exemplu ar fi rolul pe care l-a avut în filmul War of the Worlds, în regia lui Steven Spielberg. Inițial, el a avut și câteva replici, însă ulterior s-a decis ca acele părți să fie eliminate din varianta finală a filmului.

4. Megan Fox

Acum o știm din Jennifer’s Body și Transformers, însă și Megan Fox a avut un rol de simplu figurant într-un film. Este vorba despre Bad Boys 2, regizat de Michael Bay. Apariția ei a fost una mediatizată și multă vreme dezbătută, fiind considerată una sexualizată, iar asta pentru că regizorul a pus-o pe actriță să danseze în bikini sub o cascadă, la vremea respectivă Fox având 15 ani.

3. Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio este un alt actor apreciat care a apărut pe post de figurant într-o peliculă. Actorul a putut fi văzut într-un episod din Roseanne, intitulat „Home-Ec”, difuzat în februarie 1991. DiCaprio nu a avut vreo replică de spus în acel episod, însă în acea secvență apare în timp ce stă într-o bancă din clasă.

2. Jackie Chan

Acum este un actor care are în palmares o mulțime de filme de succes, însă și Jackie Chan a avut parte de un început asemănător cu cel pe care l-au avut majoritatea actorilor. El a fost figurant în Big and Little Wong Tin Bar, din 1962, fiind și filmul lui de debut. Când a apărut în film era un copil și învăța împreună cu alți copii cum să devină un războinic Kung Fu.

1. Brad Pitt

Deși poate părea greu de crezut, dar îl regăsim și pe Brad Pitt pe lista actorilor care în cariera lor au avut roluri de figurație. În 1987, a apărut în drama Less Than Zero.

