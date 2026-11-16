Imobiliare.ro Finance: Bucureștiul, Timișoara și Iași au cele mai ușor de plătit rate, la Cluj și Brașov plata ajunge la o treime din venituri 

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  . Actualizat 16.11.2026, 17:28,  de  Advertorial
Imobiliare.ro Finance: Bucureștiul, Timișoara și Iași au cele mai ușor de plătit rate, la Cluj și Brașov plata ajunge la o treime din venituri 

O familie din România cu venituri medii care cumpără un apartament nou cu două camere, evaluat la media pieței, poate aloca lunar până la o treime din buget pentru achitarea ratei. În scenariul analizat, Bucureștiul rămâne pentru cumpărători cel mai accesibil pol imobiliar al țării, urmat îndeaproape de Timișoara și Iași, în timp ce în Cluj-Napoca și Brașov familiile mobilizează cea mai mare pondere din bugetul lunar pentru achiziția unei locuințe, potrivit unei analize realizate de Imobiliare.ro Finance, liderul pieței de brokeraj de credite din România. 

Calculul are la bază o estimare a costului mediu de achiziție pentru o locuință situată într-un bloc recent finalizat, realizată conform Indicelui Imobiliare.ro aferent lunii septembrie, și pornește de la un avans standard de 15% și un credit pe o durată de 30 de ani. Simularea are în vedere cea mai bună dobândă din piață și un grad maxim de îndatorare de 45%, plafon aplicabil pentru prima achiziție imobiliară. Totodată, analiza pornește de la ipoteza că ambii soți obțin venituri egale cu salariul mediu net raportat în luna iulie la nivel județean de Institutul Național de Statistică (INS). Situația este diferită în cazul existenței unui singur venit.

  • București, cea mai accesibilă rată: Salariile mari mențin ponderea ratei în totalul veniturilor nete obținute lunar de o familie din Capitală la cel mai redus nivel din țară, 22%. 
  • Timișoara și Iași, accesibilitate ridicată: Ratele consumă 23%-24% din bugetul lunar al unei familii, în care ambii membri obțin un venit echivalent cu salariul mediu net raportat la nivel județean INS. Cumpărătorii beneficiază de cel mai mic preț de achiziție în Iași, în timp ce în orașul de pe Bega câștigurile salariaților sunt unele dintre cele mai mari din țară.
  • Constanța, peste Iași și Timișoara: Rata lunară mobilizează 28% din câștigurile unei familii, după achiziția unui apartament cu 2 camere cu sprijinul unui credit ipotecar.
  • Cluj-Napoca și Brașov, cea mai mare pondere din venituri: În ambele orașe, rata lunară ajunge la aproape o treime din câștigurile nete ale unei familiei.

București: În Capitală, rata pentru un apartament nou cu 2 camere reprezintă puțin peste o cincime din venitul lunar al unei familii, mai puțin decât în toate celelalte centre urbane majore analizate. Concret, plătești lunar 3.215 lei dintr-un venit cumulat de aproape 15.000 de lei. Prețul unui apartament cu o suprafață de 52 mp este de circa 132.700 de euro. În condițiile de creditare menționate mai sus, valoarea împrumutului necesar achiziției este de 602.343 de lei. 

Timișoara: După achiziția unui apartament nou cu 2 camere, cu o suprafață utilă de 52 mp, în valoare de 118.144 euro pentru care a fost accesat un credit de 536.256 de lei, rata lunară ajunge la 2.862 de lei. Concret, aceasta reprezintă circa 23% din câștigurile nete ale unei familii din Timișoara. Apartamentele aflate în proiecte rezidențiale finalizate recent în orașul de pe Bega sunt listate la vânzare cu prețuri mai mari decât cele din Constanța sau Iași, dar salariile obținute de angajații companiilor active pe plan local sunt unele dintre cele mai consistente din țară, fiind depășite în general doar de cele câștigate de bucureșteni și de clujeni.

Iași: Rata lunară pentru o locuință similară este echivalentă cu 24% din bugetul unei familii din Iași. Estimarea se bazează pe un câștig mediu net județean de 5.509 lei, conform datelor INS, ceea ce aduce venitul lunar al gospodăriei la aproximativ 11.000 de lei. Prețul unui apartament cu 2 camere este de 108.940 de euro, potrivit estimării realizate pe baza Indicelui Imobiliare.ro aferent lunii septembrie, iar împrumutul necesar achiziției sale este de 494.479 de lei.

Constanța: Aceeași locuință poate fi cumpărată cu circa 117.364 euro în principalul pol rezidențial din sud-estul țării. Achiziția implică accesarea unui împrumut în valoare de 532.715 lei ce presupune ulterior o rată de 2.843 de lei pe lună. Suma reprezintă 28% din veniturile nete cumulate ale unei familii, care ajung la circa 10.000 de lei pe plan local.

Cluj-Napoca: O rată de 4.410 lei mobilizează 32% din bugetul unei familii clujene care tocmai a cumpărat un apartament nou cu 2 camere cu ajutorul unui credit ipotecar în valoare de 826.089 lei, potrivit analizei Imobiliare.ro Finance. Venitul cumulat al gospodăriei se ridică la aproape 13.900 de lei. Clujenii câștigă unele dintre cele mai mari salarii, dar trebuie să achite și cele mai mari prețuri din țară, dacă își doresc să devină proprietari. 

Brașov: Ponderea ratei în venitul familiei este similară în Brașov. Suma care trebuie să fie achitată lunar la bancă este de 3.509 lei, aferentă unui împrumut de 657.338 de lei necesar achiziției unui apartament nou cu 2 camere în valoare de 144.820 euro, un cost cu 20% mai mic decât în Cluj-Napoca. Venitul net familial se apropie pe plan local de 11.000 de lei.

Rată sau chirie. Ce e mai avantajos pentru familia ta?

Imobiliare.ro Finance lansează calculatorul„Chirie sau casa ta?', un instrument creat pentru a-ți arăta ce variantă este mai avantajoasă financiar pe termen lung, dincolo de o simplă comparație între rata la bancă și chiria lunară. Bazat pe datele reale din piață furnizate de Imobiliare.ro, platforma imobiliară cu cea mai mare încredere din partea utilizatorilor, calculatorul îți permite să-ți configurezi propriul scenariu încinci pași simpli: alegi tipul locuinței și suprafața, selectezi localitatea și zona, ajustezi estimările de preț și chirie, introduci avansul și bugetul lunar, iar apoi stabilești perioada de locuire, între 3 și 20 de ani. 

Instrumentul Chirie sau casa ta?' analizează complet ambele opțiuni, incluzând costurile de achiziție, întreținerea, evoluția dobânzilor și aprecierea proprietății, dar și chiriile plătite sau câștigurile obținute din investirea avansului. La final, primești un grafic comparativ care îți arată exact după câți ani cumpărarea devine rentabilă și care este diferența financiară netă dintre cele două decizii

Despre Imobiliare.ro Finance

Imobiliare.ro Finance este liderul pieței de brokeraj de credite din România, partenerul preferat al românilor pentru soluții de finanțare. Cu o rețea națională de peste 300 de experți și parteneriate cu majoritatea instituțiilor financiare, compania oferă soluții complete de finanțare pentru persoane fizice și juridice, incluzând credite ipotecare, credite de nevoi personale, leasing și asigurări. Imobiliare.ro Finance promovează creditarea responsabilă, investește continuu în inovație digitală și analizează piața în mod transparent și obiectiv pentru a susține decizii informate. 

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