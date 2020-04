Scrisoarea emoționantă lăsată de un bărbat familiei sale înainte să moară în urma complicațiilor cauzate de infecția cu coronavirus

Katie Coelho a descoperit o scrisoare pe care soțul său, Jonathan, i-a lăsat-o ei și celor doi copii pe care îi au împreună înainte ca el să intre în stop cardiac și să moară, la 28 de zile după ce a fost internat în spital din cauza infecției cu coronavirus.

Jonathan a fost diagnosticat pozitiv cu coronavirus pe data de 26 martie și a fost internat în spital pentru „câteva observații din cauza unor probleme respiratorii”, conform GoFundMe.

„În această dimineață, Jonathan a intrat în stop cardiac și a murit. În ultimele zile era mult mai bine. Asistenta mi-a spus că nu știe ce s-a întâmplat și de ce”, a declarat Katie prin intermediul unei postări publicate acum două zile pe GoFundMe, o platformă destinată strâgerii de fonduri.

Katie a aflat de scrisoarea lăsată de soțul ei după ce el a suferit stopul cardiac. „Am putut să stau cu Jonathan la secția de terapie intensivă după ce s-a întâmplat asta, unde am plâns și i-am spus cât de mult eu și copiii l-am iubit. Când mi-a fost dat telefonul lui, a apărut că el a scris o notiță cu o zi înainte de a fi intubat”, a adăugat Katie.

Katie a împărtășit scrisoarea lui Jonathan, care este una emoționantă. „Vă iubesc din toată inima mea și mi-ați oferit cea mai frumoasă viață pe care aș fi putut să o am. Sunt atât de norocos și mândru că am fost soțul tău și tatăl lui Braedyn și Penny. Katie, ești cea mai frumoasă și grijulie persoană pe care am cunoscut-o… ești unică… asigură-te că vei trăi fericită și cu aceeași pasiune care m-a făcut să mă îndrăgostesc de tine. Să fii mama copiilor mei este cel mai bun lucru de care am avut parte”, a scris Jonathan.

Jonathan a avut și câteva cuvinte speciale pentru cei doi copii ai lui, Penelope, în vârstă de 10 luni și Braedyn, în vârstă de 2 ani, care a fost diagnosticat cu mai multe probleme de sănătate, inclusiv paralizie cerebrală. „Spune-i lui Braedyn că el este cel mai bun prieten al meu și că sunt mândru să fiu tatăl lui și de toate lucrurile pe care le face și pe care ar trebui să le continue. Spune-i lui Penelope că este o prințesă și că poate avea în viață tot ceea ce își dorește. Sunt atât de norocos….”

„Durerea pe care o simțim este greu de descris. Copiii și cu mine vom trăi pentru tot restul vieților noastre fără Jonathan. Și nu știu cum vom face față. El a fost o persoană muncitoare, cu un suflet bun. Jonathan avea un zâmbet care te cucerea și te îmbrățișa ca să te simți în siguranță”, a scris Katie.

Într-o postare publicată pe GoFundMe apar mai multe detalii despre Jonathan și viața sa. „Fiul său, Braedyn, s-a născut cu mai multe probleme de sănătate, inclusiv paralizie cerebrală. Braedyn făcea terapie de 5 ori pe săptămână și părinții lui îi ofereau cele mai bune servicii posibile. Este nedrept că timpul petrecut de Jonathan alături de familia sa a fost atât de scurt. El a vrut să fie alături de cei doi copii și soția sa, iar acest virus i-a spulberat această dorință.”

Foto: GoFundMe

