Prima femeie care a fost vaccinată împotriva noului coronavirus dezvăluie cum se simte acum

Producătorii de medicamente din întreaga lume lucrează intens la pregătirea unui vaccin împotriva noului coronavirus, pentru a stopa epidemia ce s-a extins la nivel mondial. Organizația Mondială a Sănătății a declarat că în acest moment se află în lucru nu mai puțin de 70 de vaccinuri, dintre care trei au ajuns la stadiul testării pe oameni.

Două dintre vaccinurile care se testează în prezent pe oameni sunt realizate de Moderna Inc., respectiv Inovio Pharmaceuticals Inc., două companii farmaceutice din Statele Unite.

Prima persoană care a primit vaccinul realizat de Moderna Inc. a fost Jennifer Haller, din Seattle, Statele Unite ale Americii. Aceasta a acordat un interviu site-ului Refinery29, în cadrul căruia a vorbit despre simptomele pe care le-a avut și despre starea ei de sănătate de când a început testarea. Până acum, Jennifer a primit două injecții cu vaccin, prima având loc cu o lună în urmă. „În ceea ce privește efectele adverse, nu am avut. M-a durut mâna a doua zi după vaccin, atât prima dată cât și a doua oară, dar atât, nu am experimentat alte efecte adverse. Am putut să îmi trăiesc viața normal, respectând evident toate măsurile de prevenție pe care le aplică toată lumea. Însă nu am avut alte restricții”, spune Jennifer.

La o săptămână după primul vaccin, i-au fost recoltate probe de sânge, pentru a verifica dacă starea generală de sănătate este bună. „Apoi, la două săptămâni am fost din nou să fac analizele. Acestea au fost făcute pentru a-mi observa starea de sănătate, dar și pentru a vedea dacă anticorpii au început să se formeze. Însă, în acest moment, nici doctorii nu știu rezultatul. Prima fază a fost pentru a verifica siguranța vaccinului, iar acum se concentrează mai mult pe eficiența acestuia”.

La momentul în care a acordat interviul, Jennifer primise cu o zi în urmă cea de-a doua doză de vaccin. „În următoarele opt zile trebuie să îmi monitorizez temperatura și starea de sănătate, pentru a vedea dacă mă confrunt cu vreun simptom. Mâine și poimâine va avea loc câte un consult medical la telefon. Peste o săptămână voi repeta analizele de sânge, iar după alte două săptămâni le voi reface. Apoi, în următoarele 12 luni, voi mai face încă alte trei analize de sânge, dar am terminat cu dozele de vaccin”.

Jennifer mărturisește că și-a dorit să fie unul dintre oamenii care testează vaccinul fiindcă s-a simțit privilegiată față de restul oamenilor. „Am un job stabil, prietenii și familia îmi sunt aproape, am economii. Mulți oameni nu ar fi putut lua parte la acest experiment fiindcă au mult mai multe alte lucuri care îi stresează și îi îngrijorează în această perioadă. Așa că a fost important pentru mine să fac ceva ce alții nu puteau. Am primit multe mesaje de susținere și de apreciere pe Facebook, Instagram, LinkedIn. M-am simțit compleșită. Nu mi se părea normal să primesc atâtea mesaje de încurajare pentru că sunt doar unul dintre oamenii care au participat la acest experiment. Sunt doar o mică parte. Aș vrea ca toate aceste gânduri bune să se ducă către cei care chiar își riscă viața. Pentru cei care continuă să muncească pentru a-și hrăni familia. Cei care câștigă un salariu minim muncind în ferme, conducând camioane sau făcând curățenie în spitale. Ei sunt cei care fac cu adevărat sacrificii și trec printre niște momente grele”, încheie Jennifer.

