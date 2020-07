Noi reguli și restricții pentru Centrul Vechi al Bucureștiului

Purtarea măștii de protecție în zonele pietonale din Centrul Vechi al Capitalei ar putea deveni obligatorie, însă decizia finală va fi luată în cadrul Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență, care va fi convocat luni.

Viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, a explicat într-o intervenție la Digi24, de ce este foarte posibil ca această măsură să intre în vigoare și de ce este important ca noi reguli să fie impuse, ținând cont de numărul din ce în ce mai mare de noi cazuri de persoane infectate cu coronavirus.

„Noi am cerut ca această măsură să fie instituită de mai mult timp, fiindcă în permanență noi am avut în vedere evaluarea riscurilor la nivelul municipiului București. Am indicat ca o zonă care are un grad de infecție foarte mare, având în vedere zona restrânsă și numărul celor care frecventează acea zonă, Centrul Vechi al municipiului București”, a declarat, la Digi24, viceprimarul general al Capitalei, Aurelian Bădulescu.

„Intervalul orar este non-stop. Orice persoană care va intra în centrul Vechi va trebui să aibă mască”, a mai spus Aurelian Bădulescu, precizând că măsura va fi valabilă pentru zonele pietonale, nu și pentru terase.

În urmă cu câteva săptămâni, Consiliul General a modificat regulamentul privind funcționarea teraselor în zonele protejate și în Centrul Vechi, astfel încât să fie respectate măsurile de prevenire a răspândirii coronavirusului.

Printre noile reguli privind funcționarea teraselor din Centrul Vechi al Bucureștiului se numără marcarea distanței dintre localuri de către Administrația Străzilor, astfel încât între terase să fie cel putin 4 metri, iar clienții nu vor mai putea urmări meciuri la televizor.

În cazul teraselor aflate pe același trotuar, acestea trebuie despărțite doar prin mobilier urban: sticlă (geam securizat), cu înălțime de un metru și jumătate și lungime de 1,25 m, montată în cadre metalice, negre, nefixată în pavajul străzii, sprijinită pe tălpici, sau prin jardiniere de lemn sau metal.

Pe terase nu vor mai putea fi amplasate vitrine sau frigidere, iar televizoarele nu vor mai putea fi scoase din localuri pentru ca oamenii să urmărească meciuri de fotbal, cu excepția evenimentelor sportive foarte importante.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

