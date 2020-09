8 fructe care au puține calorii și pe care trebuie să le consumi mai des

O alimentație echilibrată înseamnă să incluzi și fructe, fiind o sursă excelentă de vitamine, minerale, fibre, dar și antioxidanți în unele cazuri.

Însă, la fel ca în cazul oricărui aliment, nu trebuie să exagerezi și să acorzi atenție cantității zilnice. De asemenea, nu ar trebui să le elimini din alimentație pentru că lipsa lor va fi înlocuită de alte alimente nesănătoase. Iar, dacă ești atentă la numărul de calorii, atunci îți vom spune că există câteva fructe care conțin sub 50 de calorii și pe care trebuie să le consumi mai des.

1. Căpșuni

Căpșunile sunt unele dintre cele mai delicioase fructe și sunt ideale pentru un mic dejun sănătos. Dacă le mănânci în combinație cu iaurt sau alte cereale, pot fi o opțiune excelentă de desert cu puține calorii, dar potrivit pentru o alimentație echilibrată. În plus, căpșunile sunt o sursă foarte bună de vitamina C. Alege să consumi căpșuni care sunt mai închise la culoare pentru că acelea sunt cele mai dulci. O cană de căpșuni are 49 de calorii.

2. Kiwi

Un singur kiwi conține 42 de calorii, fiind o gustare rapidă și sănătoasă între mese. Kiwi poate reduce nivelul ridicat de colesterol, conține vitamina C și foarte multe fibre, ceea ce înseamnă că îți va menține senzația de sațietate cât mai mult timp.

3. Portocale

Și portocalele sunt o sursă excelentă de vitamina C, care te va ajuta să ai un sistem imunitar puternic. O portocală de dimensiuni mai mici conține 45 de calorii.

4. Clementine

O singură clementină are 40% din cantitatea zilnică recomandată de vitamina C și conține 35 de calorii. Poți combina clementinele cu ușurință în salatele de fructe.

5. Mure

Murele au un conținut ridicat de antioxidanți, fibre și vitamina K – o vitamină solubilă în grăsimi, esențială pentru coagularea sângelui și benefică pentru sănătatea oaselor, potrivit unui studiu din 2015. Un sfat ar fi să adaugi mure în fulgii de ovăz pentru un plus de aromă, dar și pentru o senzație de sațietate îndelungată. O ceașcă medie de mure conține aproximativ 41 de calorii.

6. Rodie

Poate că nu este cel mai dulce fructe, însă rodia este o sursă foarte bună de antioxidanți și vitamine. În semințele de rodie se regăsesc polifenoli, care sunt o categorie de antioxidanți foarte puternici. O treime de ceașcă de rodie conține 32 de calorii.

7. Cireșe

Cireșele sunt foarte sănătoase pentru că pot scădea riscul bolilor inflamatorii, precum artrita, bolile cardiovasculare, diabetul și cancerul, potrivit unui studiu din martie 2018 din Nutrients. Sunt bogate în vitamine și antioxidanți și jumătate de cană de cireșe conține 48 de calorii.

8. Ananas

Ananasul are foarte multe minerale, fibre și vitamine. Este puțin mai bogat în zaharuri naturale față de alte fructe, dar asta face ca ananasul să fie perfect pentru deserturile care au mai puține calorii. Conține 86% apă, ceea ce însemnă că îți va menține nivelul optim de hidratare. O jumătate de cană de ananas are 41 de calorii.

