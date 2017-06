6 diete de slabit care NU functioneaza

Nu numai ca nu au dat roade, dar dupa ce ai incetat sa le tii ai ajuns sa ai o greutate mai mare decat ai avut initial?

Mai jos gasesti dietele “minune” care din pacate nu vor avea efectul mult dorit:

1. Dieta cu lichide

Este in voga de ani buni castigand in cotinuare un numar mare de adepte. Principiul pe care acesta dieta se bazeaza este consumarea alimentelor doar in stare lichida.

Reducerea numarul de kilograme este un efect normal pe care il vei observa fiindca vei consuma un numar foarte mic de calorii si vei ajunge sa slabesti pana la un kilogram pe zi.

Cu toate acestea, este un regim pe care nu il poti tine mai mult de o saptamana si care atrage ca un magnet efectul yo-yo.

Te vei bucura ca ai scapat de cateva kilograme in plus, insa o data cu reluarea unui regim alimentar normal, vei ajunge din nou la greutatea initiala.

2. Diete cu suplimente care blocheaza carbohidratii

Suplimenete care blocheaza carbohidratii sunt un tip de suplimenete nutritive pentru slabit, iar rolul lor este de a stopa absorbtia carbohidratilor. In teorie, o dieta cu aceste pastile iti garanteaza ca poti manca oricati carbohidrati vrei, fara sa te ingrasi.

In realitate insa, acestea reusesc sa previna doar o parte din absorbtia carbohidratilor, in cel mai bun caz blocand intre 50 si 65% din enzimele care digera carbohidratii.

3. Detoxul

A devenit o moda si de cele mai multe ori este confundat cu o cura de slabire sau un stil de viata.

De fapt, acesta este doar o modalitate de a ne pune metabolismul in repaus si de a-i da un restart pentru o mai buna functionare ulterioara.

Printre metodele pe care acesta dieta le promoveaza se numara consumul exclusiv de apa pe o perioada de sapte zile, a smoothie-urilor din fructe si legume sau a limonadei cu sirop de artar si piper cayenne.

Cum numaraul de calorii pe care corpul tau il primeste este extrem de mic in aceasta perioada vei observa o pierdere in greutate rapida. De fapt, vei pierde in mare parte doar apa, iar revenirea la obiceiurile alimentare anterioare iti va aduce poate chiar mai multe kilograme in plus decat ai reusit sa dai jos.

4. Pastile pentru arderea grasimilor

Poate parea varianta ideala pentru o pierdere usoara si rapida in greutate, insa aceste pastile pot avea mai degraba efecte negative asupra sanatatii tale decat sa iti aduca vreun beneficiu.

Cele mai multe dintre ele contin cafeina sau alte substante care pot avea reactii adverse nocive pentru corpul tau precum cresterea tensiunii arteriale, tulburari de somn, palpitatii, dar iti pot afecta si rinichii, ficatul sau sistemul nervos.

5. Dieta bazata pe un singur aliment

Presupune mancarea unui singur produs alimentar pentru mai multe zile, fie ca alegi oua, cartofi sau carne.

Ca si celelalte diete mai sus aminte are acelasi efect yo-yo si provoaca o pierdere rapida in greutate.

Pe langa acestea, un alt aspect negativ al acesteia este ca iti privezi corpul de o serie de alimente necesare bunei functionari a organismului.

6. Dieta cu cetona de zmeura

Cetona de zmeura este un aditiv alimentar care iti promite pierderea a zece kilograme intr-o singura luna. Aceasta stimuleaza adiponectina, un hormom care accelereaza metabolismul si care va aduce astfel la pierderea in greutate.

Cu toate acestea, in urma unor studii realizate in 2016, cercetatorii au afirmat ca nu se poate dovedi stiintific ca cetona de zmeura ajuta intr-adevar la reducerea kilogramelor.

