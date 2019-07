Top 10 rochii de vară, perfecte pentru această perioadă

Zilele caniculare de vară sunt aici, iar asta înseamnă că este momentul să alegi cea mai simplă metodă de a-ți crea o ținută completă – o rochie. Spunem că este cel mai ușor, deoarece practic ai nevoie de o singură piesă, pe care o poți asorta mult mai ușor cu accesoriile potrivite.

Fie că preferi rochiile scurte, fie iubești rochiile maxi, ți-am pregătit o selecție de modele potrivite pentru această perioadă, toate la prețuri accesibile.

1. Rochiile maxi

Rochiile maxi sunt perfecte pentru cele care își doresc confort, însă și un look stylish. Probabil nu vor ieși niciodată din tendințe, însă în fiecare an te poți juca cu imprimeurile și cu modelul rochiei. Poți alege un model cu umerii goi sau, pentru birou, o rochie care se prinde asemenea unui halat. Te vei feri de căldură, însă în același timp vei avea un look potrivit pentru această perioadă. Adaugă și o pălărie pentru a te proteja complet.

2. Rochii midi

Rochiile midi sunt o alegere potrivită pentru chiar dacă nu ești o persoană foarte înaltă. Această lungime a devenit tot mai populară în ultimul timp, iar dacă îți dorești o ținută de seară, alege o rochie de tip lenjerie.

Pentru zi și pentru zilele în care mergi la birou, alege modele mai practice, care îți accentuează talia.

3. Rochii din in

Rochiile din in și, de fapt, orice altă piesă vestimentară, sunt un must have pentru acest anotimp. Datorită materialului te vei feri de căldură, iar tu te vei simți oricând gata pentru o nouă vacanță. Partea bună este că le porți purta cu o pereche de espadrile sau cu papuci, în funcție de locul în care te afli. Nu uita de o geantă de rafie și ținuta ta va fi una perfectă de vară.

Citește și:

Top 10 modele de genți de plajă pentru vara aceasta

Foto: Imaxtree

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro