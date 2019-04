Top 10 cele mai cool rochii mini albe

Dacă cineva spune că într-un sezon estival nu se mai poartă rochia albă, o să vă rog pe voi, cititoare Elle, să dezmințiți acest lucru! Rochiile albe se poartă în orice vară, mai nou chiar și iarna, important este cum le stilizezi astfel încât să fie mereu la modă. A, era să uit un aspect important: vara, cele mai cool și cele mai practice sunt rochii mini albe!

Poartă o rochie mini din in, nu foarte strâmtă pe corp, cu o pereche de ciocate albe scurte și multe lanțuri aurii (apropos, au revenit bijuteriile în topul tendințelor!). Dacă adori sandalele albe cu toc, trebuie să știi exact cu ce model de rochie să le asortezi ca să nu fie too much. Noi îți sugerăm rochii mini albe, dar cu un volum spectaculos, a la Jacquemus.

În cazul în care vrei să investești în cea mai spectaculoasă rochie mini, albă, care va dăinui și peste ani, atunci te sfătuiesc să te gândești la cea în stil „origami” de la Balmain, creată de maestrul Olivier Rousteing. Această rochie nu mai are nevoie de niciun alt accesoriu, ci doar de un machiaj „healthy” și o pereche de sandale nude.

Mai departe îți propun o direcție complet diferită, ei bine, este vorba despre rochii mini albe din tul, cu volane, precum cea creată de Lorenzo Serafini pentru casa Philosophy. Delicatețe, feminitate, fragilitate sunt cuvintele ce definesc această rochie. Și chiar dacă la prima vedere nu ți se va părea o idee bună, să o porți cu o pereche de bocanci punk negri, eu te sfătuiesc să o faci. În acest caz contrastul este binevenit.

În loc de încheiere aș vrea să mai spun un lucru: chiar dacă se vehiculează zvonul că rochiile albe vin bine doar siluetelor longiline, nu este adevărat. Contează doar volumul pe care îl alegi atunci când îți cumperi rochii mini albe!

