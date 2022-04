TEILOR lansează The Exceptional, o colecție cu piese unicat în valoare de 1.000.000 euro

Colecția The Exceptional de la TEILOR prezintă bijuterii unicat din aur alb, galben sau roz, în care diamantele și pietrele prețioase colorate îndeplinesc cele mai importante caracteristici și standarde ale calității.

The Exceptional se definește prin autenticitate, piesele fiind excepționale prin montură, pietrele alese, dar și unicitatea lor, întreaga selecție fiind o noutate pentru piața din România. Printre piesele impresionante ale colecției se află un colier cu 847 de diamante, ce însumează 70 carate. Brățara care îl însoțește are 517 diamante și ajunge la 30 carate. O altă piesă excepțională ia forma unei perechi de cercei ce adună 119 diamante în tăietura marquise și 84 de diamante brilliant – un total de 13 carate.

„TEILOR se mândrește cu lansarea a celei mai de anvergură colecții – The Exceptional. Este o reală provocare să poți crea o colecție cu aceste piese unicat care vorbesc de la sine prin calitatea, mărimea și raritatea pietrelor. Mai mult decât atât, colecția a fost atent realizată în funcție de trend-urile internaționale în materie de High Jewellery, dar și gândită special pentru clientele TEILOR.” povestește Anda Jurcă, Global Sales Director TEILOR.

Odată cu lansarea colecției, TEILOR prezintă noua platformă de comunicare: The Exceptional You. Prin intermediul ei, brand-ul începe o conversație importantă și vorbește femeilor cu onestitate. Mai mult decât o formă de comunicare sinceră, e o discuție ce are ca subiect principal o întrebare: ce înseamnă să fii unică, în adevăratul sens al cuvântului, dincolo de prejudecăți și stereotipuri?

„The Exceptional You a fost o provocare pentru fiecare dintre noi. Rezultatul este un concept de comunicare ce aduce în centru autenticitatea, vulnerabilitatea, curajul, dar și atitudinea cu care răspundem provocărilor, prejudecăților sau stereotipurilor. Fragmente ale excepționalului sunt interconectate cu diferite aspecte din viețile noastre. Mai mult decât atât, inspirația a fost colecția The Exceptional, ce reflectă, de fapt, mesajul întregii campanii: acela că fiecare femeie este unică prin toate calitățile care o compun și care i-au șlefuit caracterul.”, a povestit Andreea Bîrlădeanu, Marketing Manager TEILOR.

Ideea centrală a campaniei #TheExceptionalYou a fost lansată în cadrul a trei evenimente. Într-o atmosferă aparte, personalități din diferite domenii de activitate au explorat definiția excepționalului, în toate formele sale.

Piesele din colecția The Exceptional vor fi expuse în fiecare magazin TEILOR Exclusive din întreaga țară, astfel: 14.04 – 24.04 -TEILOR Exclusive Cluj; 27.04 – 05.05 – TEILOR Exclusive Timișoara; 10.05 – 23.05 – TEILOR Exclusive Constanța; 25.05 – 06.06 – TEILOR Exclusive Iași. Colecția The Exceptional poate fi vizualizată și online, pe teilor.ro/exceptional.

